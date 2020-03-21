В Актау начался сбор подписей против строительства зданий в 4А микрорайоне

Мы, нижеподписавшиеся и солидарные с нашим мнением земляки обращаемся к Вам как гаранту защиты Конституционных прав граждан.



Мы принимаем во внимание меры по защите капитала и меры поддержки бизнеса, также мы поддерживаем инициативы и стремление в привлечении внешних инвестиций в экономику Республики Казахстан. Однако, мы категорически против, чтобы такие меры происходили в ущерб интересам широкой общественности.



Вы знаете, Мангистауская область и областной центр - город Актау - особенный город и занимает важное положение в экономической сфере страны. Актау является поистине жемчужиной Казахстана с большим туристическим потенциалом. Наш областной центр, действительно, сейчас проживает строительный бум, расширяются микрорайоны, создается новая инфраструктура. Однако на ряду с этим расширением, к сожалению, в городе продолжается точечная застройка и уплотнение. Новые здания, дома, бизнес центры появляются в старых микрорайонах, создавая дополнительные нагрузки на коммуникации. Неоднократно коммунальные службы били тревогу на этот счет, что сети не выдерживают появления новых зданий. В 2014 году акиматом Мангистауской области был введен мораторий на строительство в старых микрорайонах, однако мы с болью наблюдаем продолжающийся процесс строительства и уплотнения. При разбирательствах по каждому отдельному случаю такой стройки, выясняется, что земельные участки возможно и были выданы на законных основаниях, но в более ранний период, до введения моратория и субъекты бизнеса, владельцы участков, получив их 8-10 лет назад, только сейчас начинают их осваивать. Но возникает вопрос, почему такие участки, согласно Закона не возвращаются в собственность государства по истечению 5 лет?



Основанием обращения к Вам стала инициатива одного из застройщика, которая просто как последняя капля в терпении народа. В 4А мкр., территория реликтовых скал города, намечено строительство двух 21-этажных домов с коммерческим зданием, подземные парковками. Мало того, что эти дома закроют вид на море в районе одного из самых популярных мест отдыха горожан, они станут очередным препятствием в движении воздуха, морского бриза, который так необходим городу. При этом, в 2019 году в этом районе за счет недропользователей за 2 млрд тенге была построена новая туристическая достопримечательность города «Скальная Тропа», которая стала символом единения, мира и дружбы, которую продемонстрировали Главы Прикаспийских Государств во время актауского саммита. А намечаемое строительство приведет к частичной потере и разрушению этой новой достопримечательности. Таким образом, желание одного застройщика перечеркивает интересы общественности города и лишает очередного общественного пространства. А ведь эту территорию можно благоустроить, создать детскую парковую зону, которая будет прекрасно гармонировать со сквером «Т.Г.Шевченко», прекрасным и доступным для лиц с ограниченными возможностями спуском к морю, набережной и «Скальной тропой» Это единое целое общественное пространство для горожан и туристов может быть разорвано и уничтожено никому не нужными элитными домами.



Мы пониманием, что есть собственник земельного участка с инвестициями, но ведь можно найти несколько прекрасных участков в новых микрорайонах, в том числе в районе береговой линии с соблюдением всех природоохранных и водоохранных мер.



В 2017 году Елбасы во время посещения Актау сказал: «Актау – это уникальный город Казахстана, расположенный на берегу моря, поэтому нужно уделять особое внимание его архитектуре. Не должно быть так, что кто что хочет, то строит. Должен быть совет, который должен рассматривать, какой дом планируют построить. Они должны выглядеть красиво и когда на них смотришь со стороны города, и со стороны моря. Этот момент упустили изначально: всё побережье занято частными домами. Когда-нибудь, если будут средства, мы, наверное, всех их снесём».



Прошло несколько лет после этого поручения. Но хаотичное строительство продолжается. В 2019 году горожане и местные депутаты проиграли битву одной стройке в районе набережной в 5А мкр., не смотря на то, что публично было озвучено городским акиматом, что строительство ведется без разрешительных документов. К сожалению, сегодня эти дома достраиваются и уже активно продаются.



В целом ситуация в строительной сфере и распределении земельных участков под застройку приобрела криминальный характер . Один факт, в 2019 году был осуждён на 10 лет за взятку в особо крупном размере за разрешение на строительство первый заместитель Акима области г-н Амангалиев С.К.. Все это вызывает социальную напряженность и недоверие людей местным органам власти. Общественность крайне обеспокоена и выступает против нового строительства.



Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, просим Вас лично вмешаться в судьбу набережной, защиты общественных интересов, сохранения городского общественного пространства и пока не вложены средства инвестора, найти приемлемое решение и для бизнеса!

Активисты Актау в обращении к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и председателю совета безопасности Нурсултану Назарбаеву высказали свою позицию по поводу строительства двух 22-этажных зданий в 4А микрорайоне.Неравнодушные граждане, согласные с позицией инициативной группы города, могут подписаться под обращением, с обязательным указанием своего имени, фамилии и отчества, а также номера телефона.Желающие подписаться под обращением могут связаться с представителями инициативной группы по телефону: 8 (771) 362 35 90 (Перминова Лариса Михайловна).Ниже редакция приводит полный текст обращения.Напомним, ранее сообщалось , что два жилых 22-этажных комплекса планирует возвести арабская компания в 4А микрорайоне, напротив 37,38,39 и 40 домов 4 микрорайона. Общая площадь земельного участка составила 0,63 га.Позже 6 марта проходили слушания на тему строительства жилых комплексов. В них приняли участие около 40 человек. Присутствующие выразили недовольство назначенным временем слушаний в рабочий день. По итогу, собрание признали несостоявшимся.