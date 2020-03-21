«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 21 Марта
+10...+8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 444.8 KZT
  • €1 = 476.78 KZT
  • 1 RUB = 5.72 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 20:27

Просмотров: 583

В полиции Мангистау прокомментировали видео с «похищением» человека

Видеоролик был снят очевидцем 19 марта. На видео происходит задержание одного из разыскиваемых преступников. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
Видео, опубликованное 21 марта, на котором якобы происходит похищение человека, было снято 19 марта.

За рулём автомобиля, на котором в неизвестном направлении увезли молодого человека, находились сотрудники правоохранительных органов. Видео было снято 19 марта.

- В тот период на территории города проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Розыск». Данный молодой человек также находился в розыске, поэтому его задержали и доставили в отделение полиции, - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее было опубликовано видео, на котором запечатлено похищение человека в Актау.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 


Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Valderrama (Посетители) Сегодня, 20:53
Сотрудники правоохранительных органов приехали
на спецоперацию на частной машине с номерами иностранного государства ?!?!?!?
Что я щас прочитал....
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика