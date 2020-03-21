В полиции Мангистау прокомментировали видео с «похищением» человека

Фото из архива Lada.kz
Видео, опубликованное 21 марта, на котором якобы происходит похищение человека, было снято 19 марта.
За рулём автомобиля, на котором в неизвестном направлении увезли молодого человека, находились сотрудники правоохранительных органов. Видео было снято 19 марта.
- В тот период на территории города проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Розыск». Данный молодой человек также находился в розыске, поэтому его задержали и доставили в отделение полиции, - сообщили в ведомстве.
Напомним, ранее было опубликовано видео, на котором запечатлено похищение человека в Актау.
За рулём автомобиля, на котором в неизвестном направлении увезли молодого человека, находились сотрудники правоохранительных органов. Видео было снято 19 марта.
- В тот период на территории города проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Розыск». Данный молодой человек также находился в розыске, поэтому его задержали и доставили в отделение полиции, - сообщили в ведомстве.
Напомним, ранее было опубликовано видео, на котором запечатлено похищение человека в Актау.