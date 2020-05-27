Палисадник раздора: Акимат Актау «тормозит» с решением вопроса

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В конце апреле в редакцию Lada.kz обратились жители дома №6 в 7 микрорайоне, которые заявили, что их 72-летнюю соседку Ирину Евгеньевну могут лишить палисадника.
Позже в ПКСК «Галия» 7 микрорайона сообщили, что сосед пенсионерки, который написал заявление о незаконном захвате территории и сносе палисадника, отозвал его и претензий больше не имеет.
Спустя время ситуацию прокомментировал нанятый соседом Ирины Евгеньевны юрист Адам Мамедов.
Инициативная группа жильцов дома 28 апреля написала обращение в акимат. Им сообщили, что решение будет принято с 11 по 17 мая. Но по сей день вопрос так и не решён.
Позже в ПКСК «Галия» 7 микрорайона сообщили, что сосед пенсионерки, который написал заявление о незаконном захвате территории и сносе палисадника, отозвал его и претензий больше не имеет.
Спустя время ситуацию прокомментировал нанятый соседом Ирины Евгеньевны юрист Адам Мамедов.
Инициативная группа жильцов дома 28 апреля написала обращение в акимат. Им сообщили, что решение будет принято с 11 по 17 мая. Но по сей день вопрос так и не решён.