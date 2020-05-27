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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:30

Просмотров: 1766

Палисадник раздора: Акимат Актау «тормозит» с решением вопроса

Ситуация с палисадником в 7 микрорайоне до сих пор не разрешилась. Жители дома так и не дождались ответа от акимата на поданное обращение.

Фото автора
В конце апреле в редакцию Lada.kz обратились жители дома №6 в 7 микрорайоне, которые заявили, что их 72-летнюю соседку Ирину Евгеньевну могут лишить палисадника.

Позже в ПКСК «Галия» 7 микрорайона сообщили, что сосед пенсионерки, который написал заявление о незаконном захвате территории и сносе палисадника, отозвал его и претензий больше не имеет.

Палисадник раздора: Акимат Актау «тормозит» с решением вопроса


Спустя время ситуацию прокомментировал нанятый соседом Ирины Евгеньевны юрист Адам Мамедов.

Инициативная группа жильцов дома 28 апреля написала обращение в акимат. Им сообщили, что решение будет принято с 11 по 17 мая. Но по сей день вопрос так и не решён.

Палисадник раздора: Акимат Актау «тормозит» с решением вопроса



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Комментарии ( 5 )

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Ян (Посетители) Сегодня, 18:17
Оставьте бабку в покое,скоро уедут последние русские бабки,одни за церковь,другие в Россию или в Украину и некому будет красоту поддерживать. Что то я за 58 лет не заметил,чтоб местные апашки цветочки у подъездов сажали или жаусан с адраспаном.))))) Специально акимат тянет,придерживаясь темы кочевникам заросли обуза.
 
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  • Pavelmwest
  • Ян
 mer (Посетители) Сегодня, 15:31
Нашли проблему angry . Оставьте человека в покое, пусть сажает.Она что на захваченной территории коттедж себе построила??? Забор это вынужденная мера.У нас срывают цветы , и даже бутоны.
 
-5
  • GuF
  • NASA
  • Андpей
  • Сергей Владимиров
  • Ян
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Maximus
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 Галина63 (Посетители) Сегодня, 15:06
Палисадник - это хорошо, зелени у нас не хватает в городе, но забор такой высоты перебор. Со стороны выглядит как самозахват территории. Поэтому и молчит Акимат. Был бы заборчик пол метра высотой и не такой фундаментальный, а штакетничек и соседи бы не возражали.
 
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 Ingul (Посетители) Сегодня, 14:43
В соответствии с Законом, акимат должен, в установленное время, отвечать на письма трудящихся, тем более коллективное письмо.
Может я просмотрел, в Законе видимо есть исключение, "кроме актауского акимата"?
 
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 Adai11 (Посетители) Сегодня, 14:39
Скорее всего они боятся своей не грамотности в части Закона, и не дают ответа как бы не попасть в просак перед народом
 
 

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