Встречай куралай: Массовый выводок сайгаков обнаружили в Мангистау

- Перед окотом самки уходят в труднодоступные места и найти их на Устюрте всегда нелегко. В этом году нам помогли сведения, полученные от местных жителей, с которыми «АСБК» ведёт постоянную работу. До этого только в 2018 году, благодаря данным со спутниковым передатчиков, мы находили места окота устюртской популяции сайгаков. В 2019 году, несмотря на длительные поиски, наши специалисты зафиксировали лишь трёх сеголеток, - сообщает Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия.

- В этом году в связи с карантином эта работа проведена в одной популяции, самой малочисленной в Казахстане. Мониторинговые работы в местах массового окота сайгаков дают возможность оценить репродуктивность популяций, получить биометрические данные части новорожденных и сведения о соотношении самцов и самок в приплоде, - подытожили в «АСБК».

В течение 20 дней, со 2 по 22 мая, сотрудники «АСБК» проводили работы по поиску мест массового окота сайгаков на Устюрте. Спустя 10 дней они обнаружили большое скопление сайгаков. Среди них зафиксировано 530 детёнышей. С 26-ти особей взяты биометрические данные.Основной пик окота приходился на период с 9 по 11 мая. Так, на момент начала мониторинга 12 мая группа зафиксировала 134 детёныша в возрасте до трёх дней.«АСБК» каждый год проводит мониторинг окота сайгаков в рамках природоохранной инициативы «Алтын Дала». В качестве поддержки выступает Международная природоохранная благотворительная и неправительственная организация «Fauna and Flora International».