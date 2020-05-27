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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:47

Просмотров: 878

Встречай куралай: Массовый выводок сайгаков обнаружили в Мангистау

Места окота сайгаков на Устюрте запечатлели специалисты Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия «АСБК».

Фото Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия «АСБК»
В течение 20 дней, со 2 по 22 мая, сотрудники «АСБК» проводили работы по поиску мест массового окота сайгаков на Устюрте. Спустя 10 дней они обнаружили большое скопление сайгаков. Среди них зафиксировано 530 детёнышей. С 26-ти особей взяты биометрические данные.

Встречай куралай: Массовый выводок сайгаков обнаружили в Мангистау


- Перед окотом самки уходят в труднодоступные места и найти их на Устюрте всегда нелегко. В этом году нам помогли сведения, полученные от местных жителей, с которыми «АСБК» ведёт постоянную работу. До этого только в 2018 году, благодаря данным со спутниковым передатчиков, мы находили места окота устюртской популяции сайгаков. В 2019 году, несмотря на длительные поиски, наши специалисты зафиксировали лишь трёх сеголеток, - сообщает Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия.


Встречай куралай: Массовый выводок сайгаков обнаружили в Мангистау


Основной пик окота приходился на период с 9 по 11 мая. Так, на момент начала мониторинга 12 мая группа зафиксировала 134 детёныша в возрасте до трёх дней.

Встречай куралай: Массовый выводок сайгаков обнаружили в Мангистау


«АСБК» каждый год проводит мониторинг окота сайгаков в рамках природоохранной инициативы «Алтын Дала». В качестве поддержки выступает Международная природоохранная благотворительная и неправительственная организация «Fauna and Flora International».

Встречай куралай: Массовый выводок сайгаков обнаружили в Мангистау


- В этом году в связи с карантином эта работа проведена в одной популяции, самой малочисленной в Казахстане. Мониторинговые работы в местах массового окота сайгаков дают возможность оценить репродуктивность популяций, получить биометрические данные части новорожденных и сведения о соотношении самцов и самок в приплоде, - подытожили в «АСБК».



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Комментарии ( 1 )

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  • tom2005
 тинаки (Посетители) Сегодня, 15:05
Природа возьмет свое. Лишь-бы ей не мешал один из ее выводков.
 
 

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