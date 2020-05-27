Запрещено купаться в море и загорать до открытия купального сезона в Актау

Фото из архива Lada.kz

В связи с ограничительными мерами базы отдыха остаются закрытыми. Разрешение на открытие никому не выдавалось. О возобновлении их деятельности будет сообщено дополнительно.



В департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области посоветовали горожанам находиться дома и не нарушать режим карантина.



Загорать на побережье Актау жителям также запрещено.