Упавшие буквы «вернули» на монумент «Вечный огонь» в Актау

Фото из архива Lada.kz
Как отметили чиновники, буквы были не только сорваны, но ещё и украдены.
- На первом фото, которое было опубликовано на сайте, буквы лежали, но когда мы приехали, их уже не было. Возможно, детишки забрали, поэтому пришлось изготавливать их, - сообщил Ануар Туляков, главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Актау.
Напомним, жители Актау пожаловались на отвалившиеся буквы на монументе «Вечный огонь». Через некоторое время акимат Актау отреагировал на обращение.
- На первом фото, которое было опубликовано на сайте, буквы лежали, но когда мы приехали, их уже не было. Возможно, детишки забрали, поэтому пришлось изготавливать их, - сообщил Ануар Туляков, главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства Актау.
Напомним, жители Актау пожаловались на отвалившиеся буквы на монументе «Вечный огонь». Через некоторое время акимат Актау отреагировал на обращение.
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