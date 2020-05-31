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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 13:18

Просмотров: 3530

Недовольным нефтяникам в Мангистау объяснили причину 30-дневной вахты

Руководство группы компании «Каражанбасмунай» объяснило своим работникам, что принятое решение о продлении вахты до 30 рабочих дней было необходимым. Об этом сообщается на официальном сайте акционерного общества.

Иллюстративное фото с сайта АО «Каражанбасмунай»
Встречи руководства и коллектива нефтяной компании проходили 28 и 29 мая посредством видеоконференцсвязи.

Руководство группы компании «Каражанбасмунай» сообщило своим работникам о необходимости исполнения протокольного решения оперативного штаба Мангистауской области по коронавирусной инфекции от 27 мая. В нем говорится о продлении режима вахты до 30 календарных дней.

По просьбе коллектива вечером 29 мая руководство компании совместно с представителем областного управления здравоохранения посетили месторождение и встретились с коллективом работающей вахты.

Руководство компании выразило благодарность коллективу, призвало к пониманию и сплоченности в победе над коронавирусом и падением цен на нефть.

- Со 2 июня 2020 года начинается перевахтовка на месторождении Каражанбас. Согласно решению оперативного штаба МО по КВИ, продолжительность работы должна сохраниться до 30 календарных дней. Далее продолжится работа с оперативным штабом Мангистауской области по КВИ об уменьшении количества дней на вахте. В случае принятия иного решения штабом, будем своевременно корректировать график вахты, - говорится в сообщении компании.

В компании отметили, что в данный момент месторождение и коллектив работает в штатном режиме.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сети появилось видео с недовольными нефтяниками. Вахтовики одной из мангистауских компаний выступили против перехода на 30-дневный рабочий режим.



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