В управлении внутренней политики Мангистау рассказали о новом порядке проведения мирных собраний

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В управлении внутренней политики региона сообщили, что для организации и проведения собраний, митингов и пикетов Законом теперь предусмотрен уведомительный порядок.



- Организатор за пять рабочих дней до дня их проведения подаёт уведомление в местный исполнительный орган, который в течение трех рабочих дней должен его рассмотреть (статья 10, 11 Закона). В случае отсутствия ответа по истечении этого срока организатор проводит мирное собрание (пп.3 п.1 ст.11 Закона), - сообщили в управлении внутренней политики Мангистау.



Для демонстраций и шествий установлен согласительный порядок. Заявления подаются за десять рабочих дней до дня проведения, по которым местный исполнительный орган обязан дать ответ в течение семи рабочих дней (ст.12, 13 Закона).



- За это время организатором и местным исполнительным органом создаются условия для организации и безопасного проведения мирных собраний, охраны здоровья их участников. При этом мирные собрания должны проводиться в специализированных местах (ст.9 Закона). На данный момент местные представительные органы проводят процедуру по определению таких мест и маршрутов следования для демонстраций и шествий, требований по их материально-техническому и организационному обеспечению, а также границ прилегающих территорий, где не допускаются пикетирования (пп.3 ст.1, п.2 ст.8 Закона), - сообщили в ведомстве.



Организация и проведение мирных собраний возможны лишь после завершения указанной процедуры.



- Кроме того, отмечаем, что в стране действует карантин, установленный для предотвращения заражения граждан коронавирусом. Министерством здравоохранения 4 июня 2020 года распространено обращение, в котором указано, что на период карантина в стране установлен запрет на проведение массовых публичных мероприятий, в том числе митингов. За его несоблюдение предусмотрена административная и уголовная ответственность. Между тем, отдельные лица призывают граждан страны выйти 6 июня 2020 года на незаконные массовые митинги, - сообщили в управлении.



Организация и участие в собраниях, проводимых в нарушение нового установленного порядка, как отметили в управлении внутренней политики региона, являются незаконными и влекут административную ответственность по статье 488 Кодекса об административных правонарушениях (вплоть до ареста на 15 суток).



- Если эти действия будут сопровождаться причинением существенного вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства, наступает уголовная ответственность (статья 400 УК). В этой связи призываем граждан не поддаваться на провокации и воздерживаться от участия в незаконных публичных акциях, неукоснительно соблюдать положения нового Закона при организации и проведении мирных собраний, - сообщили в ведомстве.