В Мангистау выявили 12 новых случаев COVID-19

Фото из доступных источников
В Актау зафиксировано два случая, в Жанаозене - один, в Бейнеуском районе - 9.
По состоянию на 10 июня по области выявлено 343 человека с инфекцией COVID-19.
В Актау – 82
В Жанаозене – 32
В Мангистауском районе – 15
В Мунайлинском районе – 19
В Каракиянском районе – 47
В Бейнеуском районе – 141
В Тупкараганском районе - 7
Выздоровели – 193
Летальный случай – 1.
- Девять из заражённых контактировали с ранее заболевшими. У троих вирус был обнаружен при обращении за медицинской помощью. Заражённых сразу же поместили в инфекционный стационар. В настоящее время проводится лечение в соответствии с утверждённым протоколом. Выявляются лица, контактировавшие с больными. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются, - отметили в ЦОК.
По состоянию на 10 июня по области выявлено 343 человека с инфекцией COVID-19.
В Актау – 82
В Жанаозене – 32
В Мангистауском районе – 15
В Мунайлинском районе – 19
В Каракиянском районе – 47
В Бейнеуском районе – 141
В Тупкараганском районе - 7
Выздоровели – 193
Летальный случай – 1.