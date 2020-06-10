В Мангистау выявили 12 новых случаев COVID-19

- Девять из заражённых контактировали с ранее заболевшими. У троих вирус был обнаружен при обращении за медицинской помощью. Заражённых сразу же поместили в инфекционный стационар. В настоящее время проводится лечение в соответствии с утверждённым протоколом. Выявляются лица, контактировавшие с больными. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются, - отметили в ЦОК.

В Актау зафиксировано два случая, в Жанаозене - один, в Бейнеуском районе - 9.По состоянию на 10 июня по области выявлено 343 человека с инфекцией COVID-19.В Актау – 82В Жанаозене – 32В Мангистауском районе – 15В Мунайлинском районе – 19В Каракиянском районе – 47В Бейнеуском районе – 141В Тупкараганском районе - 7Выздоровели – 193Летальный случай – 1.