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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:24

Просмотров: 4997

В Мангистау выявили 12 новых случаев COVID-19

В Мангистауской области зарегистрированы ещё 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в Центре общественных коммуникаций.

Фото из доступных источников
В Актау зафиксировано два случая, в Жанаозене - один, в Бейнеуском районе - 9.

- Девять из заражённых контактировали с ранее заболевшими. У троих вирус был обнаружен при обращении за медицинской помощью. Заражённых сразу же поместили в инфекционный стационар. В настоящее время проводится лечение в соответствии с утверждённым протоколом. Выявляются лица, контактировавшие с больными. В очагах заболевания проведены дезинфекционные работы. Противоэпидемические мероприятия продолжаются, - отметили в ЦОК.


По состоянию на 10 июня по области выявлено 343 человека с инфекцией COVID-19.

В Актау – 82
В Жанаозене – 32
В Мангистауском районе – 15
В Мунайлинском районе – 19
В Каракиянском районе – 47
В Бейнеуском районе – 141
В Тупкараганском районе - 7
Выздоровели – 193

Летальный случай – 1.



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Комментарии ( 2 )

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-1
  • Василий Кравчук
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Рома (Посетители) Сегодня, 13:04
Pontilimo1980,
Да это уже не актуально. В Европе об этом уже не модно говорит и писать.


Почему не модно, потому что Европа, США и другие страны очень сильно "облажались"? Их система здравоохранения считалось образцом во всем мире. Однако, после вспышки коронавируса, это образцовая модель оказалось не способным отразить атаки коронавируса.
Здравоохранение бывших стран СССР, которым осталось по наследству, выдерживает атаки коронавируса.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • minus
  • Леська
  • tata
 Pontilimo1980 (Посетители) Сегодня, 11:16
Да это уже не актуально. В Европе об этом уже не модно говарить и писать.

Не ДОВЕРЯЙ- проститутке, наркоману и менту
 
 

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