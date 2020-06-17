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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 18:10

Просмотров: 1004

Кто же угробил деревья в Актау? Озеленители предъявили претензии акимату

Причиной сокращения выделенных средств на уход за зелёным фондом Актау послужила проверка озеленительных работ на территории города. Помимо этого, в городском акимате на протяжении трёх месяцев не утверждают график полива. Об этом сообщили в пресс-службе общественного объединения (ОО) «Общество поддержки инвалидов (ОПИ) «Атамекен».

Иллюстративное фото со страницы ОО «Общество поддержки инвалидов «Атамекен»
В общественном объединении «Общество поддержки инвалидов «Атамекен» сообщили, что акимат не выполняет свои обязанности как заказчика работ по озеленению. По данным пресс-службы компании, акт выполненных работ по озеленению в мае не подписали в городском акимате до сих пор. В организации считают, что это делается по указанию Серика Гусмана, заместителя акима города.

- Уважаемый замакима города решил, что сотрудники ОО «ОПИ «Атамекен», трудившиеся весь май, выполнили недостаточный объем работ. Законом, а также заключённым договором между городским отделом жилищно-коммунального хозяйства и нашей компанией не предусмотрено, что акимат имеет право без уведомлений урезать утверждённый бюджет. К тому же сумма, указанная в договоре, выплачивается частями после выполнения определённого объёма работ. Хотелось бы напомнить, что организация принимает на работу граждан с ограниченными возможностями II и III степени инвалидности. И у каждого работника имеется семья, которая надеется на своего кормильца, - отметили в пресс-службе общественного объединения.

В компании подчеркнули, что из-за указанных разногласий не удаётся запустить новую систему индивидуального полива, не говоря уже о полноценном уходе за зелёным фондом города.

- Руководитель городского отдела ЖКХ Кайрат Акыбаев не имеет претензий по выполненным озеленительным работам. Зато имеет претензии Серик Гусман, который решил урезать бюджет на основании акта о проверке озеленительных работ. Акт подписали три человека, которым хватило два часа для проверки всей территории города. Один из проверяющих признал, что Серик Гусман, пользуясь своим положением, надавил на него, потребовав подписать акт о проверке, - рассказали в ОО «Общество поддержки инвалидов «Атамекен».

В пресс-службе компании-озеленителя рассказали, что задерживается не только выплата денежных средств, но и процесс утверждения графика полива, который они отправили в городской акимат еще в марте.

- Несмотря на то, что график утверждают уже три месяца, наши сотрудники производят полив по всему периметру города из имеющихся в наличии водовозов. Остается непонятным, почему заместитель акима Серик Гусман так себя ведёт? Чего он добивается? Видимо, его устраивает ежегодное возмущение жителей города по поводу иссохших деревьев. У компании такими темпами не останется средств на заработную плату инвалидам, а также на топливо, для имеющихся в эксплуатации водовозов и полив в городе, таким образом, вовсе прекратится, - подытожили в общественном объединении.

Напомним, ранее сообщалось, что акиму Актау объявили выговор за низкое качество работы по сохранению зелёного фонда областного центра, а также за несвоевременную посадку и полив зелёных насаждений.

Позже стало известно, что акимат Актау намерен подать в суд на подрядчика за засохшие деревья. Аким города отметил, что будут проверены все 72 200 деревьев в городе.



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Комментарии ( 10 )

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None None (Посетители) Сегодня, 19:02
Будет проверено 72.200 деревьев. Можно вопрос, кто их считал?
 
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ABCD (Посетители) Сегодня, 19:01
Крайними останутся деревья,слишком много воды хотят! А вода нынче дефицит! Так считает Серик Гусман. На кол таких сажали раньше,и всё работало!
 
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None None (Посетители) Сегодня, 18:59
Что то часто упоминается Гусман во всяких неправедных делах. То уборщики, теперь озеленители. Кто следующий?
 
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tolk (Посетители) Сегодня, 18:57
Если бы у нас был гор.аким то он бы разобрался и с Гусманом и с озеленителями. У нас стоит хаос при котором все имитируют бурную деятельность,дружно переводят друг на друга стрелки, а ситуация всё хуже и хуже и деньги уходят куда то в карманы.
 
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Ingul (Посетители) Сегодня, 18:55
Почему правоохранительные органы годами равнодушно смотрят как наносится огромный урон государству?
Против власти страшновато?
Они квартиры выделяют и все такое прочее.
Давно пора с этим разбираться.
Где наши депутаты, почему не жалуются в столицу?
Где нуротановцы?
Где эти все слуги народа?
 
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Aktobe (Посетители) Сегодня, 18:53
А кто поливает деревья и кустарники вдоль так сказать алейке в 28 мкр. (СШ & 20) ? Ни разу не видел, чтобы поливали
 
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 Алдияр (Посетители) Сегодня, 18:34
Expert,

Был сговор между предпринимателями и властью. Кому то, что то не понравилось и решили друг-друга посливать.

Услуги по озеленению должны быть исключительно в государственных руках, должен быть ответственный, отвечающий за это должностью, репутацией, если угодно - головой. А пока ТОО, то и ответственность ограничена, а точнее её нет.

Ну сейчас суд вынесет решение, что мол ВОССТАНОВИТЬ деревья, судья с серьёзным видом ударит молотком и прикажет ЗА СВОЙ СЧЁТ эти ТОО провести дополнительные работы. А ТОО уже банкрот и у него ничего нет. От и сё.
 
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  • Ну Ну
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 Pavelmwest (Посетители) Сегодня, 18:32
Пока Вы там судитесь и ищите крайних при такой жаре воздуха, город может остаться без деревьев.
 
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 Expert (Посетители) Сегодня, 18:17
Что-то этот Гусман из акимата - враг народа какой-то. Постоянно комунальщики на него жалуются. Не пора ли прокуратуре внимание обратить на данного чиновника?
 
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 Имярек (Посетители) Сегодня, 18:16
Как бы теперь крайними не остались горожане....

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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