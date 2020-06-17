Кто же угробил деревья в Актау? Озеленители предъявили претензии акимату

Иллюстративное фото со страницы ОО «Общество поддержки инвалидов «Атамекен»
В общественном объединении «Общество поддержки инвалидов «Атамекен» сообщили, что акимат не выполняет свои обязанности как заказчика работ по озеленению. По данным пресс-службы компании, акт выполненных работ по озеленению в мае не подписали в городском акимате до сих пор. В организации считают, что это делается по указанию Серика Гусмана, заместителя акима города.
- Уважаемый замакима города решил, что сотрудники ОО «ОПИ «Атамекен», трудившиеся весь май, выполнили недостаточный объем работ. Законом, а также заключённым договором между городским отделом жилищно-коммунального хозяйства и нашей компанией не предусмотрено, что акимат имеет право без уведомлений урезать утверждённый бюджет. К тому же сумма, указанная в договоре, выплачивается частями после выполнения определённого объёма работ. Хотелось бы напомнить, что организация принимает на работу граждан с ограниченными возможностями II и III степени инвалидности. И у каждого работника имеется семья, которая надеется на своего кормильца, - отметили в пресс-службе общественного объединения.
В компании подчеркнули, что из-за указанных разногласий не удаётся запустить новую систему индивидуального полива, не говоря уже о полноценном уходе за зелёным фондом города.
- Руководитель городского отдела ЖКХ Кайрат Акыбаев не имеет претензий по выполненным озеленительным работам. Зато имеет претензии Серик Гусман, который решил урезать бюджет на основании акта о проверке озеленительных работ. Акт подписали три человека, которым хватило два часа для проверки всей территории города. Один из проверяющих признал, что Серик Гусман, пользуясь своим положением, надавил на него, потребовав подписать акт о проверке, - рассказали в ОО «Общество поддержки инвалидов «Атамекен».
В пресс-службе компании-озеленителя рассказали, что задерживается не только выплата денежных средств, но и процесс утверждения графика полива, который они отправили в городской акимат еще в марте.
- Несмотря на то, что график утверждают уже три месяца, наши сотрудники производят полив по всему периметру города из имеющихся в наличии водовозов. Остается непонятным, почему заместитель акима Серик Гусман так себя ведёт? Чего он добивается? Видимо, его устраивает ежегодное возмущение жителей города по поводу иссохших деревьев. У компании такими темпами не останется средств на заработную плату инвалидам, а также на топливо, для имеющихся в эксплуатации водовозов и полив в городе, таким образом, вовсе прекратится, - подытожили в общественном объединении.
Напомним, ранее сообщалось, что акиму Актау объявили выговор за низкое качество работы по сохранению зелёного фонда областного центра, а также за несвоевременную посадку и полив зелёных насаждений.
Позже стало известно, что акимат Актау намерен подать в суд на подрядчика за засохшие деревья. Аким города отметил, что будут проверены все 72 200 деревьев в городе.
- Уважаемый замакима города решил, что сотрудники ОО «ОПИ «Атамекен», трудившиеся весь май, выполнили недостаточный объем работ. Законом, а также заключённым договором между городским отделом жилищно-коммунального хозяйства и нашей компанией не предусмотрено, что акимат имеет право без уведомлений урезать утверждённый бюджет. К тому же сумма, указанная в договоре, выплачивается частями после выполнения определённого объёма работ. Хотелось бы напомнить, что организация принимает на работу граждан с ограниченными возможностями II и III степени инвалидности. И у каждого работника имеется семья, которая надеется на своего кормильца, - отметили в пресс-службе общественного объединения.
В компании подчеркнули, что из-за указанных разногласий не удаётся запустить новую систему индивидуального полива, не говоря уже о полноценном уходе за зелёным фондом города.
- Руководитель городского отдела ЖКХ Кайрат Акыбаев не имеет претензий по выполненным озеленительным работам. Зато имеет претензии Серик Гусман, который решил урезать бюджет на основании акта о проверке озеленительных работ. Акт подписали три человека, которым хватило два часа для проверки всей территории города. Один из проверяющих признал, что Серик Гусман, пользуясь своим положением, надавил на него, потребовав подписать акт о проверке, - рассказали в ОО «Общество поддержки инвалидов «Атамекен».
В пресс-службе компании-озеленителя рассказали, что задерживается не только выплата денежных средств, но и процесс утверждения графика полива, который они отправили в городской акимат еще в марте.
- Несмотря на то, что график утверждают уже три месяца, наши сотрудники производят полив по всему периметру города из имеющихся в наличии водовозов. Остается непонятным, почему заместитель акима Серик Гусман так себя ведёт? Чего он добивается? Видимо, его устраивает ежегодное возмущение жителей города по поводу иссохших деревьев. У компании такими темпами не останется средств на заработную плату инвалидам, а также на топливо, для имеющихся в эксплуатации водовозов и полив в городе, таким образом, вовсе прекратится, - подытожили в общественном объединении.
Напомним, ранее сообщалось, что акиму Актау объявили выговор за низкое качество работы по сохранению зелёного фонда областного центра, а также за несвоевременную посадку и полив зелёных насаждений.
Позже стало известно, что акимат Актау намерен подать в суд на подрядчика за засохшие деревья. Аким города отметил, что будут проверены все 72 200 деревьев в городе.