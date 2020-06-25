Видео с переполненным провизорным центром в Актау опубликовали в сети





- На сегодняшний день больных определяют в новый провизорный стационар. В свою очередь стационар оснащён всеми необходимыми медицинскими аппаратами. Управлением здравоохранения и всем медицинским персоналом области принимаются все соответствующие меры. Мы разместили данное видео не для того, чтоб запугать, а с целью сохранения безопасности. Сейчас особо важно строгое соблюдение всех санитарных требований. Изолируйтесь, по возможности не выходите из дома, не посещайте семейные мероприятия с большим скоплением людей: тои и поминки. Необходимо всюду носить маски и иметь при себе антисептик, - сообщили в ЦОК.

По информации Центра общественных коммуникаций, число поступающих больных в провизорные центры области ежедневно увеличивается.Как сообщили в ведомстве, видеоролик был снят вечером 24 июня во время приёма больных в провизорном центре Актау. Как видно из видеозаписи, пациентам уже не хватает мест в палатах.