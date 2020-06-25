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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:55

Просмотров: 11836

Видео с переполненным провизорным центром в Актау опубликовали в сети

Видеоролик, снятый в провизорном центре Актау, разместил Центр общественных коммуникаций (ЦОК) Мангистауской области на своей странице в социальной сети Facebook. Его автор рассказывает, что пациентов уже приходится класть в коридорах.

Кадр видео
По информации Центра общественных коммуникаций, число поступающих больных в провизорные центры области ежедневно увеличивается.









Как сообщили в ведомстве, видеоролик был снят вечером 24 июня во время приёма больных в провизорном центре Актау. Как видно из видеозаписи, пациентам уже не хватает мест в палатах.

- На сегодняшний день больных определяют в новый провизорный стационар. В свою очередь стационар оснащён всеми необходимыми медицинскими аппаратами. Управлением здравоохранения и всем медицинским персоналом области принимаются все соответствующие меры. Мы разместили данное видео не для того, чтоб запугать, а с целью сохранения безопасности. Сейчас особо важно строгое соблюдение всех санитарных требований. Изолируйтесь, по возможности не выходите из дома, не посещайте семейные мероприятия с большим скоплением людей: тои и поминки. Необходимо всюду носить маски и иметь при себе антисептик, - сообщили в ЦОК.



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Комментарии ( 23 )

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Абвгд (Посетители) Сегодня, 18:07
К примеру в 32а мкр во дворе дома стоят юрты, дрова привезли. Но власть на это закрывает глаза. Там что кто то будет соблюдать дистанцию?
 
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КореннойОралман (Посетители) Сегодня, 17:55
Цитата: Dimko
Власти отвечают за организацию всего того что вы написали. Именно они должны были запретить эти самые тои (сейчас кафе и рестораны открыты до 30 мест, а подпольные тои и свадьбы якобы никто не замечает), обеспечить ЗАРАНЕЕ места в больничке для притока больных, и обязать всех поголовно ношение масок и вновь ввести самоизоляцию раз система здравоохранения не справляется, ну и лекарст заранее затарить на склады. Или я не прав?

А карантин и ограничения для кого вводились? Для властей? Или все же для граждан? Ограничения на проведения тоев и прочих мероприятий никто не снимал, они как были, так и остались. Каждый день говорили одно и тоже - соблюдайте определенные правила и т.д.. Власть виновата говорите?
Лекарств хватает, люди сами ажиотаж создают, скупая то что нужно и не нужно. Через неделю все завезут опять. Как с имбирем и лимоном было.
Стадный инстинкт. И кто виноват именно в данной ситуации? Власть? Может все таки сами люди виноваты в этом и стоит это уже наконец признать и смотреть на все так, как оно есть на самом деле.
 
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n92 (Посетители) Сегодня, 17:44
где тот клоун, который говорил что Актау готов к вирусу?! куда исчез?
Seawolf,
много бесполезных здании, как и рабочих там...и тех кто там работают не жалко, если заразятся...думаю вы догадываетесь)
 
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Eduard666 (Посетители) Сегодня, 17:15
Космос,
Вот Здесь видео есть.
 
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  • Maximus
 Dimko (Посетители) Сегодня, 16:46
Seawolf,
Или акимат)
 
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  • Имярек
  • n92
  • leo529
 Seawolf (Посетители) Сегодня, 16:45
Почему бы не оборудовать под больницу здание Ассамблеи народа кз? Или музей Кекильбаева? Все равно бесполезные здания,стоят пустуют...
 
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  • GuF
 Dimko (Посетители) Сегодня, 16:32
Ccc,
Дело уже не в короне, она не так страшна, как ее малюют, дело в пневмонии. Взрывной рост заболевших. и планируется еще в 10 раз круче.
 
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  • Maximus
  • ЁмоЁ
  • shurik_kz11
  • Pipito_317
 Имярек (Посетители) Сегодня, 16:14
кто нибудь за время пандемии слышал о правящей партии Нур отан ? точнее о ее полезных движениях ?

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • Ну Ну
  • Барабашка
 тишка (Посетители) Сегодня, 15:49
Еще несколько месяцев назад был карантин-но не было столько заболевших. Сейчас ровно наоборот- карантин сняли, а заболевших очень много. Люди не верили, что существует эта болезнь (да и сейчас некоторые не верят), гуляли толпами и при карантине...Возникает вопрос"Что делать ," Вводить жесткий карантин?- на что жить людям тогда? Не вводить
-не хватит мест в больнице, половина людей поумирает, без помощи..Это должна решить наша Власть..
 
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 Dimko (Посетители) Сегодня, 15:29
КореннойОралман,
Власти отвечают за организацию всего того что вы написали. Именно они должны были запретить эти самые тои (сейчас кафе и рестораны открыты до 30 мест, а подпольные тои и свадьбы якобы никто не замечает), обеспечить ЗАРАНЕЕ места в больничке для притока больных, и обязать всех поголовно ношение масок и вновь ввести самоизоляцию раз система здравоохранения не справляется, ну и лекарст заранее затарить на склады. Или я не прав?
 
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