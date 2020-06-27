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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 10:06

Просмотров: 4223

700 тысяч тенге собрала врач из Актау на аппараты ИВЛ

Врач-терапевт Индира Атажанова попросила жителей области «скинуться» на аппараты искусственной вентиляции легких и кислородных концентраторов. Свое обращение она разместила на своей странице в социальной сети. Неравнодушные граждане за сутки собрали 700 тысяч тенге. Об этом сообщается на телеканале «Астана».

Иллюстративное фото с сайта kursiv.kz
Медик из провизорного центра Актау обратилась к гражданам с просьбой помочь в приобретении жизненно необходимого медицинского оборудования, так как количество поступающих больных увеличивается с каждым днем.

За сутки, как передает телеканал «Астана», неравнодушные жители области собрали 700 тысяч тенге на аппараты ИВЛ и кислородные концентраторы.

В управлении здравоохранения рассказали, что наказывать медика за обращение к населению никто не будет.

Напротив, врачу разрешили купить на собранные деньги кислородный аппарат.

- Возможно, она это написала на эмоциях. Возможно, просто хотела, чтобы было лучше, как она сама говорит. Конечно, это ее страница, ее личная жизнь, говорить, что она была не права, вопрос об ответственности сегодня не стоит. Если она закупит по собственной инициативе, мы ей скажем спасибо, но и запретить тоже не можем, - сказал Нурбол Окуов, пресс-секретарь управления здравоохранения Мангистауской области.

Напомним, ранее сообщалось, что врачи провизорного стационара Актау просят помочь приобрести кислородные концентраторы для пациентов. Медики вынуждены обратиться за помощью к неравнодушным людям, потому что количество пациентов ежедневно растёт. Позже в управлении здравоохранения Мангистауской области рассказали, что проблем с аппаратами ИВЛ нет, но ощущается нехватка кислородных концентраторов.



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Комментарии ( 8 )

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  • zhanino
 kz1990 (Посетители) Сегодня, 13:56
Просто честно бы сказал бабло растратили,и мы рады что народ собрал 700 штук для ИВЛ.
Типа мы потратили на покраску фасадов домов 470 лямов ну большая часть из них ушла нам на премии.
- Возможно, она это написала на эмоциях. Возможно, просто хотела, чтобы было лучше, как она сама говорит. Конечно, это ее страница, ее личная жизнь, говорить, что она была не права, вопрос об ответственности сегодня не стоит. Если она закупит по собственной инициативе, мы ей скажем спасибо, но и запретить тоже не можем, - сказал Нурбол Окуов, пресс-секретарь управления здравоохранения Мангистауской области.
 
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kochevneg (Посетители) Сегодня, 13:08
Сергей Владимиров,
Не те СМИ смотрите уважаемый. Надо Хабар смотреть, там мы в лидерах по инновациям, достижениям и экономическим реформам.

Надо б какую нить умную подпись замутить
 
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  • arelav_74
 Maximus (Посетители) Сегодня, 13:06
Идиотизм!
Облздрав где вы?
Что за цирк и бардак?
Кто управляет этим всем?
Безответственные люди в управлении!
 
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 Сергей Владимиров (Посетители) Сегодня, 11:39
Надо было у Дариги попросить и ей подобным...а у народа снимать последнюю рубашку...не есть хорошо...тем более со слов сми...мы на 2месте по бедности beer2
 
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 makovka (Посетители) Сегодня, 11:37
На деньги,которые заложены на фасады (470млн) представьте сколько можно аппаратов ИВЛ купить, если его цена в среднем 500 тыс, если мне не изменяет память.... Акимат! КУПИТЕ АППАРАТЫ ИВЛ ДЛЯ ОБЛАСТИ!!!! Какие на фиг фасады?!!!
 
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 Neo_85 (Посетители) Сегодня, 11:01
Молодец какая. Почёт ей и хвала.
 
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 Василий Кравчук (Посетители) Сегодня, 11:00
Цитата: Beluy
Наказать надо тех, кто в такое время бюджет пускает на ненужные, и/или способные подождать проекты, вместо крайне необходимых

в такое время в Актау оказалось самым нужным и остро-срочно необходимым покраска фасадов старых домов(крыши текут но покраска фасадов нужнее), ямочный ремонт в микрорайонах(например в 4 мкр убрали нормальный тротуар и уложили новый), монтаж пластикового полива(как объяснили специалисты в нашем регионе эта затея сомнительна - вода в открытых емкостях будет сильно нагреваться, напора самотеком будет недостаточно и тп) и тд и тп! ) dada
 
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 Beluy (Посетители) Сегодня, 10:39
Наказать надо тех, кто в такое время бюджет пускает на ненужные, и/или способные подождать проекты, вместо крайне необходимых
 
 

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