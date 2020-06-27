700 тысяч тенге собрала врач из Актау на аппараты ИВЛ

Иллюстративное фото с сайта kursiv.kz
Медик из провизорного центра Актау обратилась к гражданам с просьбой помочь в приобретении жизненно необходимого медицинского оборудования, так как количество поступающих больных увеличивается с каждым днем.
За сутки, как передает телеканал «Астана», неравнодушные жители области собрали 700 тысяч тенге на аппараты ИВЛ и кислородные концентраторы.
В управлении здравоохранения рассказали, что наказывать медика за обращение к населению никто не будет.
Напротив, врачу разрешили купить на собранные деньги кислородный аппарат.
- Возможно, она это написала на эмоциях. Возможно, просто хотела, чтобы было лучше, как она сама говорит. Конечно, это ее страница, ее личная жизнь, говорить, что она была не права, вопрос об ответственности сегодня не стоит. Если она закупит по собственной инициативе, мы ей скажем спасибо, но и запретить тоже не можем, - сказал Нурбол Окуов, пресс-секретарь управления здравоохранения Мангистауской области.
Напомним, ранее сообщалось, что врачи провизорного стационара Актау просят помочь приобрести кислородные концентраторы для пациентов. Медики вынуждены обратиться за помощью к неравнодушным людям, потому что количество пациентов ежедневно растёт. Позже в управлении здравоохранения Мангистауской области рассказали, что проблем с аппаратами ИВЛ нет, но ощущается нехватка кислородных концентраторов.
За сутки, как передает телеканал «Астана», неравнодушные жители области собрали 700 тысяч тенге на аппараты ИВЛ и кислородные концентраторы.
В управлении здравоохранения рассказали, что наказывать медика за обращение к населению никто не будет.
Напротив, врачу разрешили купить на собранные деньги кислородный аппарат.
- Возможно, она это написала на эмоциях. Возможно, просто хотела, чтобы было лучше, как она сама говорит. Конечно, это ее страница, ее личная жизнь, говорить, что она была не права, вопрос об ответственности сегодня не стоит. Если она закупит по собственной инициативе, мы ей скажем спасибо, но и запретить тоже не можем, - сказал Нурбол Окуов, пресс-секретарь управления здравоохранения Мангистауской области.
Напомним, ранее сообщалось, что врачи провизорного стационара Актау просят помочь приобрести кислородные концентраторы для пациентов. Медики вынуждены обратиться за помощью к неравнодушным людям, потому что количество пациентов ежедневно растёт. Позже в управлении здравоохранения Мангистауской области рассказали, что проблем с аппаратами ИВЛ нет, но ощущается нехватка кислородных концентраторов.