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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 13:04

Просмотров: 484

В провизорный стационар Мангистау требуются врачи

В провизорном стационаре, открывшемся на базе Мангистауской областной больницы, не хватает 25 врачей. Об этом сообщили в управлении здравоохранения.

Фото из архива lada.kz
В первую очередь нехватка ощущается в реаниматологах.

- В настоящее время для работы в блоке "В" областной больницы, где открыли дополнительный провизорный стационар, требуются медсёстры и санитары.
Желающие могут обратиться в отдел кадров Мангистауской областной больницы, где будут разъяснены требования и условия работы. Надбавки получат все, кто согласиться работать в условиях стационара. На сегодня, в первую очередь, катастрофически не хватает реаниматологов. Всего же нужно, как минимум, 25 врачей. Ожидается, что к концу недели из Актюбинского региона прибудет врачебный десант в количестве 20 врачей, – сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области.



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Комментарии ( 3 )

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  • Aльберт
  • tolk
 Василий Кравчук (Посетители) Сегодня, 13:32
Цитата: Aльберт
А если нет мед. образования, интересно, волонтёром возьмут? Хоть номер телефона бы оставили...


"Помощь волонтеров медицинским организациям региона пока не требуется"

https://***
 
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  • Guz
  • татарка
  • leo529
  • Expert
 Око (Посетители) Сегодня, 13:08
Покупайте врачей на работу к нам из за границы!
А вы как думали, сидящие у власти, у нас так в медицине и без карантина было. Привыкли лечиться в чужих государствах, теперь глаза у вас открылись?

всё вижу
 
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  • Василий Кравчук
  • Expert
 Aльберт (Посетители) Сегодня, 13:06
А если нет мед. образования, интересно, волонтёром возьмут? Хоть номер телефона бы оставили...
 
 

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