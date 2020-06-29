В провизорный стационар Мангистау требуются врачи

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В первую очередь нехватка ощущается в реаниматологах.



- В настоящее время для работы в блоке "В" областной больницы, где открыли дополнительный провизорный стационар, требуются медсёстры и санитары.

Желающие могут обратиться в отдел кадров Мангистауской областной больницы, где будут разъяснены требования и условия работы. Надбавки получат все, кто согласиться работать в условиях стационара. На сегодня, в первую очередь, катастрофически не хватает реаниматологов. Всего же нужно, как минимум, 25 врачей. Ожидается, что к концу недели из Актюбинского региона прибудет врачебный десант в количестве 20 врачей, – сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области.