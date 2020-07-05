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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:54

Просмотров: 1395

Житель Актау пожаловался на бездействие врачей из-за отсутствия лекарств

79-летняя женщина с диагнозом «двусторонняя пневмония» в тяжелом состоянии была госпитализирована в провизорный центр. Ее внук Артур Арутюнов заявил, что в медицинском учреждении пенсионерке не оказывали помощь, ссылаясь на отсутствие лекарств.

Фото из доступных источников
По словам Артура Арутюнова, его бабушка получила направление от врача и 30 июня он отвез её на личном автомобиле в инфекционную больницу. Она находилась в тяжёлом состоянии. После часового оформления женщину с диагнозом «двусторонняя пневмония» госпитализировали в провизорный центр. Но, как утверждает Артур, до 4 июля со стороны медицинского персонала ей не было оказано никакой помощи. Её родственникам удалось дозвониться до одного из врачей и добиться встречи. Он им сообщил, что лекарств нет, поэтому они не могут начать лечение.

- Медикаменты отсутствуют в аптеках и нам пришлось заказывать их из других городов. Врачи взялись за лечение только после того, как мы привезли необходимые препараты. Это только единичный случай. Назвать помощью то, что оказывают наши врачи, невозможно..., - возмутился Артур Арутюнов.


Свою жалобу он также адресовал в Министерство здравоохранения, Генеральную прокуратуру, прокуратуру Мангистауской области, Академию правоохранительных органов и Комитет по правовой статистике и специальным учетам.



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Комментарии ( 3 )

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  • Multiverse
  • babe
 ОбывателЪ (Посетители) Сегодня, 22:15
Ходят слухи что людей старше 70-и вообще не лечат. Лекарства как я уже ранее писал очень дорогие, это сильные антивирусные препараты используются для лечения СПИДа, их на всех не хватит, как и аппаратов ИВЛ. И сейчас встал вопрос чья жизнь важней для государства, общества, в начале года такой же ужасный выбор делали и европейские врачи.
Хотя и эти лекарства не убивают этот вирус, они только поддерживают организм. Лекарств от COVID-19 нету нигде в мире.
Стариков нужно было сразу изолировать.

Каждое утро мы рождаемся вновь. И то, что мы сделаем сегодня, и будет иметь наибольшую важность.
 
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bake (Посетители) Сегодня, 21:39
Согласен, член семьи лежит в больнице, бывший тубдиспансер. Все лекарства, кроме шприцов и растворителей , отвожу сам. Постоянного Лечащего Врача нет, обход делает врачи с 26 клиники. Есть в наличии, но не хватает кислородных концентраторов.
 
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  • zhanino
 babe (Посетители) Сегодня, 21:11
Молодец Артур!!!!
 
 

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