Житель Актау пожаловался на бездействие врачей из-за отсутствия лекарств

- Медикаменты отсутствуют в аптеках и нам пришлось заказывать их из других городов. Врачи взялись за лечение только после того, как мы привезли необходимые препараты. Это только единичный случай. Назвать помощью то, что оказывают наши врачи, невозможно..., - возмутился Артур Арутюнов.

По словам Артура Арутюнова, его бабушка получила направление от врача и 30 июня он отвез её на личном автомобиле в инфекционную больницу. Она находилась в тяжёлом состоянии. После часового оформления женщину с диагнозом «двусторонняя пневмония» госпитализировали в провизорный центр. Но, как утверждает Артур, до 4 июля со стороны медицинского персонала ей не было оказано никакой помощи. Её родственникам удалось дозвониться до одного из врачей и добиться встречи. Он им сообщил, что лекарств нет, поэтому они не могут начать лечение.Свою жалобу он также адресовал в Министерство здравоохранения, Генеральную прокуратуру, прокуратуру Мангистауской области, Академию правоохранительных органов и Комитет по правовой статистике и специальным учетам.