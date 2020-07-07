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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:23

Просмотров: 315

Спасти Симбу! Транспортная компания в Актау готова перевезти льва в зоопарк за свой счёт

Зоозащитники Мангистау обратились к властям с просьбой найти зоопарк для молодого льва, которого две недели назад нашли свободно гуляющим в селе Акшукур. В свою очередь, сотрудница одной из транспортных компаний Актау Мирослава Сурженко готова бесплатно перевезти царя зверей.

Фото из архива Lada.kz
Как заявила Мирослава Сурженко, она готова организовать транспортировку льва, но для перевозки ей необходимо разрешение местного акимата.

Ситуацию с Симбой прокомментировал директор Алматинского зоопарка Сейлхан Акилбеков.

- Да, конечно, мы следим за этой историей. Насколько нам известно, сейчас зоозащитники обратились в зоопарк в Шымкенте. Ещё у нас есть хороший зоопарк в Караганде. Посмотрим, что ответят там. У нас в Алматы шесть особей львов – три пары. И просто нет места, куда мы бы могли забрать ещё одного льва. Но если ситуация будет совсем критической, и откажутся все, то мы готовы рассмотреть вопрос и забрать животное, - сказал Сейлхан Акилбеков.


По его словам, практика, когда животных забирали из частных рук, у них не приветствуется. Но усыплять экзотическое животное тоже будет очень жаль.

Пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира Сакен Дилдахмет сообщил, что по данному факту были направлены запросы в зоопарки страны.

- Мы направили запрос в зоопарки и другие места. Сейчас ожидаем ответ. Как определимся с местом, сразу же лев будет передан на содержание определённым органам. А пока в Актау лев содержится у представителей российского цирка. Кормить такого льва нелегко. Если среди вас есть люди, которые могут помочь с мясом, прошу обратиться по этому номеру +7 (771) 605-26-70 (Аленов Талгат, главный специалист Мангистауской инспекции), - говорит Сакен Дилдахмет.


По словам руководителя неправительственного учреждения «ЭкоМангистау» Кирилла Осина, вопрос с размещением Симбы решён с акиматом Шымкента.

Напомним, 25 июня льва, гуляющего в селе Акшукур, запечатлели на видео. Животное поймали инспекторы.

Позже стало известно, что животное не принадлежит артистам московского цирка. Они сообщили, что хозяин животного уже нашёлся.

Экологи обратились к акиму города Нурдаулету Килыбай с просьбой оказать поддержку животному.



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Комментарии ( 3 )

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ОбывателЪ (Посетители) Сегодня, 14:39
Зачем в зоопарк? Нужно обращаться в международные организации и попробовать отправить льва домой, в Африку в национальный парк. Там его адаптируют к жизни в природе и будет Симба счастлив. А в клетку отправлять не лучший вариант.

Каждое утро мы рождаемся вновь. И то, что мы сделаем сегодня, и будет иметь наибольшую важность.
 
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  • Pavelmwest
 Neo_85 (Посетители) Сегодня, 14:30
Мирослава Сурженко спасла льва. Спасибо Вам. Я больше всех переживала.

Животных жальче чем людей.
 
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Абвгд (Посетители) Сегодня, 14:28
Почему молчат про хозяина львёнка? Как он купил? Где? Как провёз через границу? Кому платил?
 
 

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