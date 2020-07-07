Спасти Симбу! Транспортная компания в Актау готова перевезти льва в зоопарк за свой счёт

Фото из архива Lada.kz
Как заявила Мирослава Сурженко, она готова организовать транспортировку льва, но для перевозки ей необходимо разрешение местного акимата.
Ситуацию с Симбой прокомментировал директор Алматинского зоопарка Сейлхан Акилбеков.
По его словам, практика, когда животных забирали из частных рук, у них не приветствуется. Но усыплять экзотическое животное тоже будет очень жаль.
Пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира Сакен Дилдахмет сообщил, что по данному факту были направлены запросы в зоопарки страны.
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По словам руководителя неправительственного учреждения «ЭкоМангистау» Кирилла Осина, вопрос с размещением Симбы решён с акиматом Шымкента.
Напомним, 25 июня льва, гуляющего в селе Акшукур, запечатлели на видео. Животное поймали инспекторы.
Позже стало известно, что животное не принадлежит артистам московского цирка. Они сообщили, что хозяин животного уже нашёлся.
Экологи обратились к акиму города Нурдаулету Килыбай с просьбой оказать поддержку животному.
Ситуацию с Симбой прокомментировал директор Алматинского зоопарка Сейлхан Акилбеков.
- Да, конечно, мы следим за этой историей. Насколько нам известно, сейчас зоозащитники обратились в зоопарк в Шымкенте. Ещё у нас есть хороший зоопарк в Караганде. Посмотрим, что ответят там. У нас в Алматы шесть особей львов – три пары. И просто нет места, куда мы бы могли забрать ещё одного льва. Но если ситуация будет совсем критической, и откажутся все, то мы готовы рассмотреть вопрос и забрать животное, - сказал Сейлхан Акилбеков.
По его словам, практика, когда животных забирали из частных рук, у них не приветствуется. Но усыплять экзотическое животное тоже будет очень жаль.
Пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира Сакен Дилдахмет сообщил, что по данному факту были направлены запросы в зоопарки страны.
⠀
- Мы направили запрос в зоопарки и другие места. Сейчас ожидаем ответ. Как определимся с местом, сразу же лев будет передан на содержание определённым органам. А пока в Актау лев содержится у представителей российского цирка. Кормить такого льва нелегко. Если среди вас есть люди, которые могут помочь с мясом, прошу обратиться по этому номеру +7 (771) 605-26-70 (Аленов Талгат, главный специалист Мангистауской инспекции), - говорит Сакен Дилдахмет.
По словам руководителя неправительственного учреждения «ЭкоМангистау» Кирилла Осина, вопрос с размещением Симбы решён с акиматом Шымкента.
Напомним, 25 июня льва, гуляющего в селе Акшукур, запечатлели на видео. Животное поймали инспекторы.
Позже стало известно, что животное не принадлежит артистам московского цирка. Они сообщили, что хозяин животного уже нашёлся.
Экологи обратились к акиму города Нурдаулету Килыбай с просьбой оказать поддержку животному.