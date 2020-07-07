Спасти Симбу! Транспортная компания в Актау готова перевезти льва в зоопарк за свой счёт

- Да, конечно, мы следим за этой историей. Насколько нам известно, сейчас зоозащитники обратились в зоопарк в Шымкенте. Ещё у нас есть хороший зоопарк в Караганде. Посмотрим, что ответят там. У нас в Алматы шесть особей львов – три пары. И просто нет места, куда мы бы могли забрать ещё одного льва. Но если ситуация будет совсем критической, и откажутся все, то мы готовы рассмотреть вопрос и забрать животное, - сказал Сейлхан Акилбеков.

- Мы направили запрос в зоопарки и другие места. Сейчас ожидаем ответ. Как определимся с местом, сразу же лев будет передан на содержание определённым органам. А пока в Актау лев содержится у представителей российского цирка. Кормить такого льва нелегко. Если среди вас есть люди, которые могут помочь с мясом, прошу обратиться по этому номеру +7 (771) 605-26-70 (Аленов Талгат, главный специалист Мангистауской инспекции), - говорит Сакен Дилдахмет.