«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 07 Июля
+30...+29
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 409.19 KZT
  • €1 = 461.24 KZT
  • 1 RUB = 5.67 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:30

Просмотров: 6457

Житель Актау продал другу угнанный автомобиль с перебитыми номерами

Местный житель приобрёл у своего коллеги автомобиль, который оказался в угоне. В итоге его изъяли следователи. Через суд истцу удалось добиться возмещения стоимости автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба суда №2 Актау.

Фото из доступных источников
По материалам дела, истец решил купить автомашину Lexus у своего коллеги по работе, которого он считал своим другом. Тот уверял и клялся, что машина очень хорошая, не попадала в ДТП. Она имеет чистую историю: под залогом и арестом не состоит. Поверив ему на слово, мужчина купил машину и остался доволен приобретением. Спустя время, в Нур-Султане его остановили сотрудники дорожной полиции и предъявили постановление об изъятии, забрали автомобиль и отвезли на штрафную стоянку.

Следователь сообщил истцу, что машина угнанная, находится в розыске, а идентификационные номера (VIN коды) машины перебиты. Автомобиль признан вещественным доказательством.

Мужчина обратился к своему другу за объяснением, на что тот пояснил, что ничем ему не может помочь, и его проблемы ему не нужны. Оставшись без машины и денег, мужчина подал иск в суд.

В суде установлено, что продавец ранее знал об угоне автотранспорта. После её изъятия он отправил своему другу в Whatsapp копию постановления следователя и письмо из дорожной полиции по поводу ареста и возбуждении уголовного дела по факту контрабанды машины. После угона она была вывезена из Казахстана в Россию. Позже была завезена обратно уже с новыми перебитыми номерами.

- Продавец обязан передать покупателю товар свободным от любых прав третьих лиц, а в случае изъятия товара у покупателя продавец обязан возместить покупателю понесённые убытки. В этой связи суд вынес вердикт в пользу покупателя, обязав продавца возместить стоимость автомашины, - сообщили в пресс-службе суда №2 Актау.


Постановление суда вынесено 7 июля, в законную силу пока не вступило.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Комментарии закрыты

 Не поддерживаю Поддерживаю
n92 (Посетители) Сегодня, 16:31
так друг или коллега, вы определитесь...если друг, то с таким другом и врагов не нужно.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Pear (Посетители) Сегодня, 15:39
MAXISS,
подпись под фото прочтите
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
MAXISS (Посетители) Сегодня, 15:35
а в Нурсултане разрешена тонировка всех боковых стёкол на ТС??
 
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика