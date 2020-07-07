Житель Актау продал другу угнанный автомобиль с перебитыми номерами

- Продавец обязан передать покупателю товар свободным от любых прав третьих лиц, а в случае изъятия товара у покупателя продавец обязан возместить покупателю понесённые убытки. В этой связи суд вынес вердикт в пользу покупателя, обязав продавца возместить стоимость автомашины, - сообщили в пресс-службе суда №2 Актау.

По материалам дела, истец решил купить автомашину Lexus у своего коллеги по работе, которого он считал своим другом. Тот уверял и клялся, что машина очень хорошая, не попадала в ДТП. Она имеет чистую историю: под залогом и арестом не состоит. Поверив ему на слово, мужчина купил машину и остался доволен приобретением. Спустя время, в Нур-Султане его остановили сотрудники дорожной полиции и предъявили постановление об изъятии, забрали автомобиль и отвезли на штрафную стоянку.Следователь сообщил истцу, что машина угнанная, находится в розыске, а идентификационные номера (VIN коды) машины перебиты. Автомобиль признан вещественным доказательством.Мужчина обратился к своему другу за объяснением, на что тот пояснил, что ничем ему не может помочь, и его проблемы ему не нужны. Оставшись без машины и денег, мужчина подал иск в суд.В суде установлено, что продавец ранее знал об угоне автотранспорта. После её изъятия он отправил своему другу в Whatsapp копию постановления следователя и письмо из дорожной полиции по поводу ареста и возбуждении уголовного дела по факту контрабанды машины. После угона она была вывезена из Казахстана в Россию. Позже была завезена обратно уже с новыми перебитыми номерами.Постановление суда вынесено 7 июля, в законную силу пока не вступило.