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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 12:58

Просмотров: 1645

Нурали Алиев готов построить вольер в зоопарке Алматы для львёнка Симбы из Мангистау

Частный международный фонд «Snow Leopard Foundation», владельцем которого является Нурали Алиев, внук первого президента РК, сообщил о готовности построить вольер для льва Симбы в алматинском зоопарке.

Фото из архива Lada.kz
Основатель фонда «Snow Leopard Foundation» Нурали Алиев, прочитав о судьбе льва Симбы в Мангистауской области и ситуации, сложившейся вокруг зверя, выступил с инициативой спасти его, профинансировав строительство отдельного вольера для зверя в зоопарке Алматы.

Нурали Алиев готов построить вольер в зоопарке Алматы для львёнка Симбы из Мангистау


В свою очередь, Сакен Дилдахмет, пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии Республики Казахстан, сообщил на своей странице в Facebook, что государственные инспекторы Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира обратились в суд по факту содержания дикого животного в частном владении.

Напомним, ранее сообщалось, что зоозащитники Мангистау ищут «дом» льву.

Позже стало известно, что транспортная компания в Актау готова перевезти льва в зоопарк за свой счёт.



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Комментарии ( 2 )

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Neo_85 (Посетители) Сегодня, 13:55
Как хорошо что судьба львенка устаканивается. Есть ещё на земле не равнодушные люди.
 
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  • Neo_85
 Рома (Посетители) Сегодня, 13:32
Вот и славненько.
Был как-то в Алматинском зоопарке. Очень понравился мне этот зоопарк. Все так красиво благоустроили. С таким удовольствием потратил один свой день пребывания в зоопарке Алматы. До сих пор остались хорошие впечатления от увиденного.
 
 

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