Нурали Алиев готов построить вольер в зоопарке Алматы для львёнка Симбы из Мангистау

Фото из архива Lada.kz
Основатель фонда «Snow Leopard Foundation» Нурали Алиев, прочитав о судьбе льва Симбы в Мангистауской области и ситуации, сложившейся вокруг зверя, выступил с инициативой спасти его, профинансировав строительство отдельного вольера для зверя в зоопарке Алматы.
В свою очередь, Сакен Дилдахмет, пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии Республики Казахстан, сообщил на своей странице в Facebook, что государственные инспекторы Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира обратились в суд по факту содержания дикого животного в частном владении.
Напомним, ранее сообщалось, что зоозащитники Мангистау ищут «дом» льву.
Позже стало известно, что транспортная компания в Актау готова перевезти льва в зоопарк за свой счёт.
В свою очередь, Сакен Дилдахмет, пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии Республики Казахстан, сообщил на своей странице в Facebook, что государственные инспекторы Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира обратились в суд по факту содержания дикого животного в частном владении.
Напомним, ранее сообщалось, что зоозащитники Мангистау ищут «дом» льву.
Позже стало известно, что транспортная компания в Актау готова перевезти льва в зоопарк за свой счёт.