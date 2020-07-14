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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:16

Просмотров: 4419

Асфальт испортили грузовики! Чиновники Мангистау хотят засудить критиков ремонта дорог

Авторов видеороликов, которые запечатлели новый асфальт в нескольких населенных пунктах Мангистауской области, планируют привлечь к ответственности. Об этом сообщает информационный портал Zakon.kz.

Скриншот видеоматериала
Жители сёл Баянды, Шетпе и Акшукур выложили в Сеть видеоролики, на которых показаны результаты ремонтных работ на автомобильных дорогах.

На кадрах видно, как новое асфальтовое покрытие можно сломать руками. Градус недовольства людей, как передает Zakon.kz, повысил тот факт, что местные власти потратили на ремонтные работы около миллиарда тенге.

Представители администраций сёл не согласились с критикой населения.

В селе Баянды подрядчики объяснили, что дорогу можно поднять рукой, потому что она не основная - ее проложили на обочине и только для пешеходов.

В селе Шетпе отметили, что снятое на видео асфальтовое покрытие еще не доделано.

В селе Акшукур рассказали, что покрытие испортили грузовые машины. Чиновники провели проверки и выяснили, что асфальт в итоге соответствует всем стандартам.

Представители власти теперь планируют подать в суд на авторов видеороликов.

- Конечно, удивило, потому что по нашей технологии по автомобильной части все технологии уже соблюдены. В том числе это основание ПГС – 15 сантиметров, и щебень тоже заложен 15 сантиметров и, соответственно, асфальт тоже проложен уже по проекту 6 сантиметров. Все технологии соблюдены, - сказал Жансеит Кайнарбаев, заместитель акима Тупкараганского района.

Напомним, жители села Баянды в Мангистау раскритиковали новый асфальт на дорогах.

На следующий день власти отобрали образцы асфальта на новой дороге в селе Баянды.

Ситуация с некачественной укладкой асфальта в селе Баянды Мунайлинского района повторилась и в селе Акшукур. Местный житель запечатлел результаты работы подрядной организации.



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Комментарии ( 30 )

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Сурьёзный (Посетители) Сегодня, 13:51
так почему же с учетом большегрузов не ложили асфальт?
 
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Asker2209 (Посетители) Сегодня, 13:47
Интересно почему Аким Мангистау Серикбай Утелгенович Трумов бездействует, вообще его не слышно не видно, только одно было то что он дал выговор Акиму Актау и сразу же повысил его до своего заместителя
 
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  • zhanino
  • Guz
 tolk (Посетители) Сегодня, 12:47
Пока не будет настоящего хозяина Мангистау так и будет бардак продолжаться! Наше высочество такие нищебродские темы не интересуют,у него проблеммы планетарного характера или как у арабов попрошайничать.
 
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sergofan (Посетители) Сегодня, 12:47
Уроды криворукие, пусть сравнят свои убогие поделки с шетпинской трассой хотя бы..
 
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  • tolk
 Нурекен (Посетители) Сегодня, 12:43
15 см пгс +15см шебень+6 см асфальта в итоге 36 см. Соответствует ли этому дорога?
 
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 non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 12:42
Денег столько стырили, что и на судью хватит....
 
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 mer (Посетители) Сегодня, 12:20
Асфальт не должен вываливаться как ковёр,и точка. Что они из себя там возомнили? Пусть делают работу как положено,балбесы. Хоть шурупами прикрутите,но что бы он держался на дороге,лохопеты...
 
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 Maximizator (Посетители) Сегодня, 12:15
Как раз посмотрим фамилии и должности тех кто в суд подает.

для ностальгирующих по совку
https://www.goodhouse.ru/family_and_children/istorii-lyudey/uzhasy-byta-kak-my-zhili-v-sovetskoe-vremya-na-samom-dele/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
 
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 slavik (Посетители) Сегодня, 12:10
Возьмите РОМУ технологом,он научит как надо асфальт ложить,там не то что бы украсть,ещё и смета подскочит,за то на эту дорогу тяжёлые транспортные самолёты садится смогут.
 
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