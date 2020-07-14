Асфальт испортили грузовики! Чиновники Мангистау хотят засудить критиков ремонта дорог

Скриншот видеоматериала
Жители сёл Баянды, Шетпе и Акшукур выложили в Сеть видеоролики, на которых показаны результаты ремонтных работ на автомобильных дорогах.
На кадрах видно, как новое асфальтовое покрытие можно сломать руками. Градус недовольства людей, как передает Zakon.kz, повысил тот факт, что местные власти потратили на ремонтные работы около миллиарда тенге.
Представители администраций сёл не согласились с критикой населения.
В селе Баянды подрядчики объяснили, что дорогу можно поднять рукой, потому что она не основная - ее проложили на обочине и только для пешеходов.
В селе Шетпе отметили, что снятое на видео асфальтовое покрытие еще не доделано.
В селе Акшукур рассказали, что покрытие испортили грузовые машины. Чиновники провели проверки и выяснили, что асфальт в итоге соответствует всем стандартам.
Представители власти теперь планируют подать в суд на авторов видеороликов.
- Конечно, удивило, потому что по нашей технологии по автомобильной части все технологии уже соблюдены. В том числе это основание ПГС – 15 сантиметров, и щебень тоже заложен 15 сантиметров и, соответственно, асфальт тоже проложен уже по проекту 6 сантиметров. Все технологии соблюдены, - сказал Жансеит Кайнарбаев, заместитель акима Тупкараганского района.
Напомним, жители села Баянды в Мангистау раскритиковали новый асфальт на дорогах.
На следующий день власти отобрали образцы асфальта на новой дороге в селе Баянды.
Ситуация с некачественной укладкой асфальта в селе Баянды Мунайлинского района повторилась и в селе Акшукур. Местный житель запечатлел результаты работы подрядной организации.
На кадрах видно, как новое асфальтовое покрытие можно сломать руками. Градус недовольства людей, как передает Zakon.kz, повысил тот факт, что местные власти потратили на ремонтные работы около миллиарда тенге.
Представители администраций сёл не согласились с критикой населения.
В селе Баянды подрядчики объяснили, что дорогу можно поднять рукой, потому что она не основная - ее проложили на обочине и только для пешеходов.
В селе Шетпе отметили, что снятое на видео асфальтовое покрытие еще не доделано.
В селе Акшукур рассказали, что покрытие испортили грузовые машины. Чиновники провели проверки и выяснили, что асфальт в итоге соответствует всем стандартам.
Представители власти теперь планируют подать в суд на авторов видеороликов.
- Конечно, удивило, потому что по нашей технологии по автомобильной части все технологии уже соблюдены. В том числе это основание ПГС – 15 сантиметров, и щебень тоже заложен 15 сантиметров и, соответственно, асфальт тоже проложен уже по проекту 6 сантиметров. Все технологии соблюдены, - сказал Жансеит Кайнарбаев, заместитель акима Тупкараганского района.
Напомним, жители села Баянды в Мангистау раскритиковали новый асфальт на дорогах.
На следующий день власти отобрали образцы асфальта на новой дороге в селе Баянды.
Ситуация с некачественной укладкой асфальта в селе Баянды Мунайлинского района повторилась и в селе Акшукур. Местный житель запечатлел результаты работы подрядной организации.