«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 15 Июля
+28...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 412.55 KZT
  • €1 = 468.66 KZT
  • 1 RUB = 5.79 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Вчера, 20:01

Просмотров: 2340

Подрядчик намерен обратиться в суд! Результаты проверки качества ремонта поселковых дорог в Мангистау

Все ремонтные работы на дорогах выполнены в соответствии со стандартами. Одна из подрядных организаций намерена защищать свою репутацию в суде и привлечь к ответственности распространителей ложной информации. Об этом сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.

Фото Рашида Исмагилова
Результаты лабораторных исследований сельских дорог стали известны 11 июля.

По данным анализа, специалисты заявили, что при строительстве дорог были соблюдены все нормы, правила, а также стандарты качества.

В акимате рассказали, что конкурс на проведение среднего ремонта внутрипоселковых дорог в селе Акшукур Тупкараганского района выиграло ТОО «Акжол Курылыс». На видео, снятом местным жителем, видно, как кусок асфальта отламывался с края дороги. Специалисты объяснили это тем, что грузовые автомобили, двигаясь по обочине, наехали на еще не застывший асфальт. В результате этого произошел скол 20 сантиметров дороги.

- Заместитель акима района Жансеит Кайнарбаев отметил, что в ходе ремонта дороги было создано основание из песчано-гравийной смеси и щебня - по 15 сантиметров толщиной. Само асфальтовое покрытие составляет семь сантиметров. Окончание работ и введение в эксплуатацию намечено на август текущего года, - пояснили в пресс-службе акима области.

В пресс-службе главы региона также рассказали о дороге в селе Баянды Мунайлинского района. Жители села засняли на видео, как руками приподнимали слой асфальта с края дороги.

- Дело в том, что данный кусок не является частью основной дороги. Сама дорога шириной пять метров. Строители раскатали лишний асфальт, чтобы создать обочину. Дорога же полностью соответствует всем установленным стандартам, что доказано в результате лабораторных исследований, - отметили в пресс-службе исполнительного органа области.

В акимате добавили, что дорога в селе Баянды не ремонтировалась на протяжении 30 лет. При ремонте дорожники полностью демонтировали старое асфальтовое покрытие и уложили несколько слоев нового.

- Уже 90 процентов работ выполнено. Однако заказчик намерен дополнительно провести независимую экспертизу на соблюдение стандартов качества и технологий строительства. В случае выявления несоответствий или нарушений оставшаяся сумма не будет выплачена подрядной организации. При положительном ее заключении подрядчик планирует подать в суд на распространителей ложной информации, - сказали в акимате области.

Там также прокомментировали состояние дороги в микрорайоне Ашыбулак села Шетпе Мангистауского района.

- Ремонтные работы внутрипоселковой дороги протяженностью 1,8 километра проводит ТОО «Аббат». Здесь также дорога не ремонтировалась более 30 лет. Подрядчики срезали старое покрытие и проложили новое. Как утверждают специалисты подрядной организации, соблюдены все строительные нормы и правила - слой песчано-гравийной смеси составляет 15 сантиметров, слой щебеночного основания также 15 сантиметров, толщина асфальтного покрытия - шесть сантиметров. Ввод в эксплуатацию запланирован до конца августа текущего года, - пояснили в пресс-службе главы региона.

В акимате добавили, что за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность по статье 274 Уголовного Кодекса Республики Казахстан.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 9 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
2garin (Посетители) Сегодня, 00:29
Ехала в суд так в суд..
Тока сначало ПСД предоставте отвечикам... проект после ГосЭкспертизы совместно со сметой («смета»)... начнем капашится, также всю Исполительно техническуб документацию с Геодезическими сьемками (размеры проектые будут ли совпадать с рулеткой и Вашей сьемкой)...
Давай подавай там ТОО само обос...ться..
Начнем проверку...
там весь

non_alcoholic,
Да, кстати, потом кто принимал их тоже проверить согласно данных предоставленных от подрядчика и проверкой независимой...
Прежде чем такое писать им надо думать о последствиях...
Давайте подовайте кумовки..
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Empro (Посетители) Сегодня, 00:16
Даже если раскатали грузовики, нужно искать их контору, и на них ни подавать в суд. Так же при ремонте должны устанавливаться спец знаки, ограничивающие движение, и при этом должна быть создана объездная дорога...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Игаль Ивов (Посетители) Вчера, 22:41
Ложная информация - это если бы на самом деле асфальт который НЕ отслаивается. А он отслаивается и это зафиксировали на видео. Если бы это был монтаж, тогда это ложная инфа. Иначе никак
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • mer
  • almaty2018
 non_alcoholic (Посетители) Вчера, 22:22
Хочу увидеть 36 см - 15+15+6

Акиматовцы - вы ещё про статьи УК за хищения и превышения полномочий забыли написать в статейке

А надо бы , чтобы вы про них в первую очередь не забывали
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Добрых дел (Посетители) Вчера, 22:10
Для укладки асфальта лучше всего брать гранитную разновидность, хотя подойдет и диоритовая, и серпентинитовая. Если нужно сэкономить то можно уложить в подушку слой известнякового щебня. Скорее всего так и сделали

МОСКВА НЕ РОССИЯ, НУРСУЛТАН НЕ КАЗАХСТАН!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Maximus (Посетители) Вчера, 22:05
Как развидеть эту новость?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • мунайши73
  • Ну Ну
  • Рома
  • User_90
  • mer
 Daulet201999 (Посетители) Вчера, 21:51
Не бздите людям. Видно же что щебня нет вообще. Какие 15 см. На ролике видно что нет высоты от земли до асфальта, кроме того про обочину тоже отписались, вы хотите сказать что уложили также обочину? Не надо врать.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +9
  • Neo_85
  • Daulet201999
  • Рома
  • tolk
  • мунайши73
  • User_90
  • mer
  • Игаль Ивов
  • valesa
 Neo_454 (Посетители) Вчера, 21:16
Походу опять строителей хотят с краю поставить.
Дайте акт госприёмки выполненных работ, договор подряда, заключения лаборатории и смету.
Что может быть проще?
По смете, предполагаю, второй Лас Вегас можно построить.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • Юрий Спассков
  • Neo_85
  • Daulet201999
  • tolk
  • мунайши73
  • mer
 Рома (Посетители) Вчера, 20:56
Заместитель акима района Жансеит Кайнарбаев отметил, что в ходе ремонта дороги было создано основание из песчано-гравийной смеси и щебня - по 15 сантиметров толщиной.


Основание дорожного полотна рассыпчатое, как на пляже. Подрядчик не снимал верхний слой грунта бульдозерами. А затем не укрепил основание грунтовым виброкатком. Отсюда вывод: покрытие будет отламываться и не будет выдерживать даже небольшие нагрузки.
Эти работы должны быть учтены в характеристиках работ тендерной документации. Отсюда возникает вопрос: включал ли акимат такие требования к участникам тендера? Если нет, то на основании каких лабораторно-исследовательских заключениях принимал решение не включать такие требования подрядчику .
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика