Подрядчик намерен обратиться в суд! Результаты проверки качества ремонта поселковых дорог в Мангистау

Фото Рашида Исмагилова
Результаты лабораторных исследований сельских дорог стали известны 11 июля.
По данным анализа, специалисты заявили, что при строительстве дорог были соблюдены все нормы, правила, а также стандарты качества.
В акимате рассказали, что конкурс на проведение среднего ремонта внутрипоселковых дорог в селе Акшукур Тупкараганского района выиграло ТОО «Акжол Курылыс». На видео, снятом местным жителем, видно, как кусок асфальта отламывался с края дороги. Специалисты объяснили это тем, что грузовые автомобили, двигаясь по обочине, наехали на еще не застывший асфальт. В результате этого произошел скол 20 сантиметров дороги.
- Заместитель акима района Жансеит Кайнарбаев отметил, что в ходе ремонта дороги было создано основание из песчано-гравийной смеси и щебня - по 15 сантиметров толщиной. Само асфальтовое покрытие составляет семь сантиметров. Окончание работ и введение в эксплуатацию намечено на август текущего года, - пояснили в пресс-службе акима области.
В пресс-службе главы региона также рассказали о дороге в селе Баянды Мунайлинского района. Жители села засняли на видео, как руками приподнимали слой асфальта с края дороги.
- Дело в том, что данный кусок не является частью основной дороги. Сама дорога шириной пять метров. Строители раскатали лишний асфальт, чтобы создать обочину. Дорога же полностью соответствует всем установленным стандартам, что доказано в результате лабораторных исследований, - отметили в пресс-службе исполнительного органа области.
В акимате добавили, что дорога в селе Баянды не ремонтировалась на протяжении 30 лет. При ремонте дорожники полностью демонтировали старое асфальтовое покрытие и уложили несколько слоев нового.
- Уже 90 процентов работ выполнено. Однако заказчик намерен дополнительно провести независимую экспертизу на соблюдение стандартов качества и технологий строительства. В случае выявления несоответствий или нарушений оставшаяся сумма не будет выплачена подрядной организации. При положительном ее заключении подрядчик планирует подать в суд на распространителей ложной информации, - сказали в акимате области.
Там также прокомментировали состояние дороги в микрорайоне Ашыбулак села Шетпе Мангистауского района.
- Ремонтные работы внутрипоселковой дороги протяженностью 1,8 километра проводит ТОО «Аббат». Здесь также дорога не ремонтировалась более 30 лет. Подрядчики срезали старое покрытие и проложили новое. Как утверждают специалисты подрядной организации, соблюдены все строительные нормы и правила - слой песчано-гравийной смеси составляет 15 сантиметров, слой щебеночного основания также 15 сантиметров, толщина асфальтного покрытия - шесть сантиметров. Ввод в эксплуатацию запланирован до конца августа текущего года, - пояснили в пресс-службе главы региона.
В акимате добавили, что за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность по статье 274 Уголовного Кодекса Республики Казахстан.
По данным анализа, специалисты заявили, что при строительстве дорог были соблюдены все нормы, правила, а также стандарты качества.
В акимате рассказали, что конкурс на проведение среднего ремонта внутрипоселковых дорог в селе Акшукур Тупкараганского района выиграло ТОО «Акжол Курылыс». На видео, снятом местным жителем, видно, как кусок асфальта отламывался с края дороги. Специалисты объяснили это тем, что грузовые автомобили, двигаясь по обочине, наехали на еще не застывший асфальт. В результате этого произошел скол 20 сантиметров дороги.
- Заместитель акима района Жансеит Кайнарбаев отметил, что в ходе ремонта дороги было создано основание из песчано-гравийной смеси и щебня - по 15 сантиметров толщиной. Само асфальтовое покрытие составляет семь сантиметров. Окончание работ и введение в эксплуатацию намечено на август текущего года, - пояснили в пресс-службе акима области.
В пресс-службе главы региона также рассказали о дороге в селе Баянды Мунайлинского района. Жители села засняли на видео, как руками приподнимали слой асфальта с края дороги.
- Дело в том, что данный кусок не является частью основной дороги. Сама дорога шириной пять метров. Строители раскатали лишний асфальт, чтобы создать обочину. Дорога же полностью соответствует всем установленным стандартам, что доказано в результате лабораторных исследований, - отметили в пресс-службе исполнительного органа области.
В акимате добавили, что дорога в селе Баянды не ремонтировалась на протяжении 30 лет. При ремонте дорожники полностью демонтировали старое асфальтовое покрытие и уложили несколько слоев нового.
- Уже 90 процентов работ выполнено. Однако заказчик намерен дополнительно провести независимую экспертизу на соблюдение стандартов качества и технологий строительства. В случае выявления несоответствий или нарушений оставшаяся сумма не будет выплачена подрядной организации. При положительном ее заключении подрядчик планирует подать в суд на распространителей ложной информации, - сказали в акимате области.
Там также прокомментировали состояние дороги в микрорайоне Ашыбулак села Шетпе Мангистауского района.
- Ремонтные работы внутрипоселковой дороги протяженностью 1,8 километра проводит ТОО «Аббат». Здесь также дорога не ремонтировалась более 30 лет. Подрядчики срезали старое покрытие и проложили новое. Как утверждают специалисты подрядной организации, соблюдены все строительные нормы и правила - слой песчано-гравийной смеси составляет 15 сантиметров, слой щебеночного основания также 15 сантиметров, толщина асфальтного покрытия - шесть сантиметров. Ввод в эксплуатацию запланирован до конца августа текущего года, - пояснили в пресс-службе главы региона.
В акимате добавили, что за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность по статье 274 Уголовного Кодекса Республики Казахстан.