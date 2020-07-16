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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:28

Просмотров: 3175

Военные врачи прибыли в Мангистау

В лечении больных в Мангистау будут задействованы 12 военных врачей. Для помощи в борьбе с коронавирусом в область прибыли 10 молодых специалистов медицинского профиля. Об этом сообщили в Центре общественных коммуникаций (ЦОК) Мангистауской области.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций региона
В Мангистау прибыли 10 военных медиков из Восточно-Казахстанской области: шестеро из них - прилетели из Семея, четверо - из Усть-Каменогорска.

Помогать нашим медикам будут и двое врачей из войсковой части 25744 в Актау.

Военные врачи прибыли в Мангистау


- Кроме того, в регион прибыли 10 молодых специалистов, окончивших Актюбинский медицинский университет. В субботу, 18 июля, прибудут ещё шесть врачей. Ещё пять медицинских специалистов в августе закончат свою работу в Актобе и приедут в Актау. Всего в регион ожидается прибытие 26 молодых специалистов. Четверо из них намерены работать в Мангистауской области на постоянной основе, - пояснили в ЦОК региона.



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Комментарии ( 5 )

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Костя (Посетители) Сегодня, 14:03
Цитата: kolu411
Лекарств нет но вы держитесь. Отправили к вам шаманов и партию бубнов.


Скоро в аптеках будет продаваться только адраспан и бараний жир.
 
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kolu411 (Посетители) Сегодня, 14:02
Лекарств нет но вы держитесь. Отправили к вам шаманов и партию бубнов.
 
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  • kolu411
 Guz (Посетители) Сегодня, 13:49
Vohazab,
чем они людей лечить будут?
Адраспаном.......
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • veselaya
  • Рома
  • Guz
  • kolu411
 Vohazab (Посетители) Сегодня, 13:10
Медиков то позвали, а лекарств нет, чем они людей лечить будут?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Сергей Владимиров
  • kolu411
 Рома (Посетители) Сегодня, 12:59
Всех студентов медицины отправить на практику в городские больницы и поликлиники. Пусть уже сейчас посмотрят на этот бардак своими глазами и когда получать диплом, будут знать о проблеме и может кто-то из них исправить это к лучшему.
 
 

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