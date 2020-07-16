Военные врачи прибыли в Мангистау

В Мангистау прибыли 10 военных медиков из Восточно-Казахстанской области: шестеро из них - прилетели из Семея, четверо - из Усть-Каменогорска.Помогать нашим медикам будут и двое врачей из войсковой части 25744 в Актау.- Кроме того, в регион прибыли 10 молодых специалистов, окончивших Актюбинский медицинский университет. В субботу, 18 июля, прибудут ещё шесть врачей. Ещё пять медицинских специалистов в августе закончат свою работу в Актобе и приедут в Актау. Всего в регион ожидается прибытие 26 молодых специалистов. Четверо из них намерены работать в Мангистауской области на постоянной основе, - пояснили в ЦОК региона.