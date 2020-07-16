Водовоз - это по-нашему! В Мангистау не решена проблема снабжения ряда сёл питьевой водой

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Сельчане вновь возмутились отсутствием питьевой воды в населённом пункте. По их словам, они ежедневно стоят в очереди к водовозам, и не всем из ожидающих вода достаётся.
- Каждый день мы стоим в очереди, иногда с ночи собираемся. Как можно не обеспечить население водой? Зачем тогда здесь существует населённый пункт? Живём, как в пустыне, у нас хозяйство, огороды. Не только человеку нужна вода, а чем поливать зелень, чем поить животных? Есть деньги на машины для чиновников - пусть они найдут деньги нам на воду. В конце концов - это наши деньги, и мы имеем право на постоянный доступ к питьевой воде, а не стоять на жаре часами, - сетует одна из жительниц села.
Нурлыбек Жолбаев, заместитель главы Мунайлинского района, сказал, что проблема с водой не только в селе Батыр. По его словам, в районе лишь 74 процента населения обеспечено питьевой водой.
- Единственный источник питьевой воды - опреснительный завод «Каспий». Он не производит нужное количество воды. Сейчас он вырабатывает 20 тысяч кубических метров воды, а району в летнее время требуется 35 тысяч в день. Сейчас мы получаем около 14 тысяч кубометров в день - не хватает этого объёма. К концу года мы планируем обеспечить район водоснабжением на 100 процентов. Завод также обещал увеличить выработку до 40 тысяч кубических метров воды в следующем году, - прокомментировал ситуацию Нурлыбек Жолбаев.
Заместитель акима района отметил, что в населённые пункты, где ещне не проведён водопровод, каждый день приезжают около 60-70 водовозов.
- Они совершают около 600 рейсов в день, раньше было 300. Это единственный способ доставить воду в населённые пункты без водопровода. В каждом сельском округе, а их у нас семь, есть свои водозаборные пункты с «гусаками» (изливами - прим.) Вода доставляется до населённых пунктов в течение 15-30 минут. Конкретно в село Батыр осуществляется около 60-70 рейсов водовозами. В каждом водовозе - пять кубических метров воды. Хоть село и оснащено водопроводом на 100 процентов, воды всег равно не хватает. Вообще, по строительным нормам и правилам (СНиП) на жилой дом должно поступать 140 литров воды в сутки. У нас в районе живут 172 тысячи человек - воды людям не хватает, - подытожил Нурлыбек Жолбаев.
Напомним, жители села Кызылтобе в Мунайлинском районе Мангистау возмутились перебоями с подвозом питьевой воды.
Позже заместитель акима Мунайлинского района Нурлыбек Жолбаев сообщил, что проблемы с водой в Мунайлинском районе не будет зимой.
- Каждый день мы стоим в очереди, иногда с ночи собираемся. Как можно не обеспечить население водой? Зачем тогда здесь существует населённый пункт? Живём, как в пустыне, у нас хозяйство, огороды. Не только человеку нужна вода, а чем поливать зелень, чем поить животных? Есть деньги на машины для чиновников - пусть они найдут деньги нам на воду. В конце концов - это наши деньги, и мы имеем право на постоянный доступ к питьевой воде, а не стоять на жаре часами, - сетует одна из жительниц села.
Нурлыбек Жолбаев, заместитель главы Мунайлинского района, сказал, что проблема с водой не только в селе Батыр. По его словам, в районе лишь 74 процента населения обеспечено питьевой водой.
- Единственный источник питьевой воды - опреснительный завод «Каспий». Он не производит нужное количество воды. Сейчас он вырабатывает 20 тысяч кубических метров воды, а району в летнее время требуется 35 тысяч в день. Сейчас мы получаем около 14 тысяч кубометров в день - не хватает этого объёма. К концу года мы планируем обеспечить район водоснабжением на 100 процентов. Завод также обещал увеличить выработку до 40 тысяч кубических метров воды в следующем году, - прокомментировал ситуацию Нурлыбек Жолбаев.
Заместитель акима района отметил, что в населённые пункты, где ещне не проведён водопровод, каждый день приезжают около 60-70 водовозов.
- Они совершают около 600 рейсов в день, раньше было 300. Это единственный способ доставить воду в населённые пункты без водопровода. В каждом сельском округе, а их у нас семь, есть свои водозаборные пункты с «гусаками» (изливами - прим.) Вода доставляется до населённых пунктов в течение 15-30 минут. Конкретно в село Батыр осуществляется около 60-70 рейсов водовозами. В каждом водовозе - пять кубических метров воды. Хоть село и оснащено водопроводом на 100 процентов, воды всег равно не хватает. Вообще, по строительным нормам и правилам (СНиП) на жилой дом должно поступать 140 литров воды в сутки. У нас в районе живут 172 тысячи человек - воды людям не хватает, - подытожил Нурлыбек Жолбаев.
Напомним, жители села Кызылтобе в Мунайлинском районе Мангистау возмутились перебоями с подвозом питьевой воды.
Позже заместитель акима Мунайлинского района Нурлыбек Жолбаев сообщил, что проблемы с водой в Мунайлинском районе не будет зимой.