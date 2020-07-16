«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 16 Июля
+30...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 412.24 KZT
  • €1 = 470.98 KZT
  • 1 RUB = 5.81 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 20:38

Просмотров: 1296

Водовоз - это по-нашему! В Мангистау не решена проблема снабжения ряда сёл питьевой водой

Жители села Батыр ежедневно стоят в очереди за водой. По словам Нурлыбека Жолбаева, заместителя акима Мунайлинского района, проблема с водоснабжением наблюдается не только в селе Батыр, но и во всём районе.

Фото пользователей Сети
Сельчане вновь возмутились отсутствием питьевой воды в населённом пункте. По их словам, они ежедневно стоят в очереди к водовозам, и не всем из ожидающих вода достаётся.

- Каждый день мы стоим в очереди, иногда с ночи собираемся. Как можно не обеспечить население водой? Зачем тогда здесь существует населённый пункт? Живём, как в пустыне, у нас хозяйство, огороды. Не только человеку нужна вода, а чем поливать зелень, чем поить животных? Есть деньги на машины для чиновников - пусть они найдут деньги нам на воду. В конце концов - это наши деньги, и мы имеем право на постоянный доступ к питьевой воде, а не стоять на жаре часами, - сетует одна из жительниц села.

Нурлыбек Жолбаев, заместитель главы Мунайлинского района, сказал, что проблема с водой не только в селе Батыр. По его словам, в районе лишь 74 процента населения обеспечено питьевой водой.

- Единственный источник питьевой воды - опреснительный завод «Каспий». Он не производит нужное количество воды. Сейчас он вырабатывает 20 тысяч кубических метров воды, а району в летнее время требуется 35 тысяч в день. Сейчас мы получаем около 14 тысяч кубометров в день - не хватает этого объёма. К концу года мы планируем обеспечить район водоснабжением на 100 процентов. Завод также обещал увеличить выработку до 40 тысяч кубических метров воды в следующем году, - прокомментировал ситуацию Нурлыбек Жолбаев.

Заместитель акима района отметил, что в населённые пункты, где ещне не проведён водопровод, каждый день приезжают около 60-70 водовозов.

- Они совершают около 600 рейсов в день, раньше было 300. Это единственный способ доставить воду в населённые пункты без водопровода. В каждом сельском округе, а их у нас семь, есть свои водозаборные пункты с «гусаками» (изливами - прим.) Вода доставляется до населённых пунктов в течение 15-30 минут. Конкретно в село Батыр осуществляется около 60-70 рейсов водовозами. В каждом водовозе - пять кубических метров воды. Хоть село и оснащено водопроводом на 100 процентов, воды всег равно не хватает. Вообще, по строительным нормам и правилам (СНиП) на жилой дом должно поступать 140 литров воды в сутки. У нас в районе живут 172 тысячи человек - воды людям не хватает, - подытожил Нурлыбек Жолбаев.

Напомним, жители села Кызылтобе в Мунайлинском районе Мангистау возмутились перебоями с подвозом питьевой воды.

Позже заместитель акима Мунайлинского района Нурлыбек Жолбаев сообщил, что проблемы с водой в Мунайлинском районе не будет зимой.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 8 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Neo_85 (Посетители) Сегодня, 22:53
Рома,
Прям чувствуется твоя неприязнь к этим людям. Почему. Квартиру купить во много дороже обойдётся, а там люди живут так как земля стоит не дорого или вообще они её получили по очереди. НО ЭТО ЖЕ НЕ ЗНАЧИТ ЧТО ЭТО НЕ ЛЮДИ. Жалко их стоят там с ночи за водой.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
ssnaktau (Посетители) Сегодня, 22:21
21 век!Цифровизация с каждой высокой трибуны!!! а люди живут как в начале 20-го века chih
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Рома (Посетители) Сегодня, 22:14
Нужно приостановить продажу земельных участков до лучших времен.
Это бесконечная застройка одноэтажных домов будет только усложнять задачи не только властям, но и всему региону, т.к. не даёт развиться крупным городам области из-за оттока средств из бюджета для многочисленных одноэтажных поселении, разбросанных по разным уголкам области.
Сейчас строятся большое количество многоквартирных домов в новых микрорайонах. Так что есть куда заселятся. Незачем растягивать инженерные сети на другой конец области только ради того, чтобы у одноэтажного домика в одноэтажном поселении была вода, свет и т.д.!
Проблем с покупкой квартир в городе нет. Пусть заселяются в городе.
Ещё раз повторюсь: Необходимо остановить выдачу земельных участков под строительство одно-двухэтажных домов в отдалённых от городов местах!Это решить проблему и позволить переключится на проблемы в городских районах.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • alixah
  • Neo_85
 tolk (Посетители) Сегодня, 22:04
Вообще, по строительным нормам и правилам (СНиП) на жилой дом должно поступать 140 литров воды в сутки.
Где такое он вычитал? Как ему не стыдно это говорить народу? Позор какой.
Люди требуют воду в своём водопроводе а он их сказками и цифрами "лечит".
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • Ну Ну
  • mer
  • tolk
  • Абвгд
  • arelav_74
  • alixah
 Sensation (Посетители) Сегодня, 21:17
Зато в новый отель Риксос без проблем протянули водопровод за короткий срок
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Ну Ну
  • tolk
  • arelav_74
  • alixah
 DAD (Посетители) Сегодня, 21:14
В городе, без городов проблема с водой, напора вообще нет, а что говорить о районах. Просто болтают наши чинуши много и не делают вообще ничего.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +7
  • DAD
  • mara19-89
  • Sensation
  • tolk
  • arelav_74
  • alixah
  • Neo_85
 Ingul (Посетители) Сегодня, 20:50
Акиматы умеют успешно только торговать земельными участками.
Вот и торговали, а подумать про инфраструктуру забыли.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +8
  • Ingul
  • Сергей Владимиров
  • DAD
  • Неравнодушный
  • Рома
  • tolk
  • arelav_74
  • alixah
 Yanis (Посетители) Сегодня, 20:44
Ровно три года назад было сказано:
Суммарная мощность завода составляет 30 тысяч кубических метров в сутки, - сообщила пресс-служба акима Мангистауской области.

А сейчас:
Сейчас он вырабатывает 20 тысяч кубических метров воды

Большинство людей готово безмерно трудиться, лишь бы избавиться от необходимости немножко подумать. (Т. Эдисон)
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика