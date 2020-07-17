Городские власти обязали хозяина рынка в Актау высадить новые деревья

Наполовину укороченные деревья

Деревья полностью выкорчевали

- Хозяину рынка дано поручение вместо них высадить новые деревья. В свою очередь, предприниматель заверил, что займётся благоустройством территории рынка и высадит зелёные насаждения, - заявили в пресс-службе городского акимата.