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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:54

Просмотров: 2146

Городские власти обязали хозяина рынка в Актау высадить новые деревья

Ситуация с вырубленными зелёными насаждениями по периметру рынка в 24 микрорайоне пришла к своему логическому завершению. Индивидуальному предпринимателю поручили высадить новые деревья, как сообщает пресс-служба городского акимата.

Укладка тротуарной плитки почти завершена. Фото автора
Местные жители возмущались вырубкой живых зелёных насаждений по периметру рынка в 24 микрорайоне.

Городские власти обязали хозяина рынка в Актау высадить новые деревья

Наполовину укороченные деревья


В акимате сообщили, что владелец рынка Сабыржан Оржанов ранее обращался с просьбой обрезать деревья, но ему было отказано. Несмотря на запрет, он самостоятельно укоротил несколько деревьев. В отношении него был составлен административный протокол по части 1 статьи 505 Кодекса об административных правонарушениях РК (Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений городов и населенных пунктов). На него наложен штраф в размере 20 месячных расчётных показателей.

Спустя время всю территорию сравняли с землёй и уже подготовили для укладки тротуарной плитки.

Городские власти обязали хозяина рынка в Актау высадить новые деревья

Деревья полностью выкорчевали


Как отметили в акимате на этот раз, обрезанные деревья пришли в непригодное состояние, поэтому пришлось их полностью убрать.

- Хозяину рынка дано поручение вместо них высадить новые деревья. В свою очередь, предприниматель заверил, что займётся благоустройством территории рынка и высадит зелёные насаждения, - заявили в пресс-службе городского акимата.



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Комментарии ( 7 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • mer
  • Ingul
 Don Quixote (Посетители) Сегодня, 16:44
Где главный архитектор, почему козлы базар на трассу выносят, вообще должны снести этот базар на половину, остальное паркинг с заездом. Но учитывая, что там напряжённая развязка вообще недопустимо размещение торговых объектов.

Эти акимы временщики превращают город в сплошной базар
 
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Марат) (Посетители) Сегодня, 16:06
а где теперь сажать bye . все в брусчатке, и кто ему дал разрешение делать выход на проезжую часть. теперь там вдоль бордюра будут стоять машины beat
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • DAD
  • синдбад
  • Ingul
 Имярек (Посетители) Сегодня, 15:43
Одно дело дерево посадить, другое дело вырастить... Посмотрите рядом прокуратура
Какие у них деревья прямо ОАЗИС!!!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • DAD
  • Ingul
 Resistant (Посетители) Сегодня, 15:41
Знаменитый прокурорский рынок, одно слово только говорит за себя, ему все простительно stop

~All people smile in the same language~
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +8
  • Ну Ну
  • dundya
  • Сергей Владимиров
  • kolu411
  • Юрий Спассков
  • DAD
  • Рома
  • синдбад
 Good Citizen (Посетители) Сегодня, 14:04
это же смешно. он просто воткнёт саженцы, которые по сути палочки, и на этом все закончится.
 
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  • kolu411
 yuriy.v (Посетители) Сегодня, 14:02
А высодит он их где? У себя дома?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • dundya
  • Сергей Владимиров
  • kolu411
  • DAD
 MAXISS (Посетители) Сегодня, 13:58
так обязали или просто поручили????
 
 

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