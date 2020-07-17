Городские власти обязали хозяина рынка в Актау высадить новые деревья

Укладка тротуарной плитки почти завершена. Фото автора
Местные жители возмущались вырубкой живых зелёных насаждений по периметру рынка в 24 микрорайоне.
В акимате сообщили, что владелец рынка Сабыржан Оржанов ранее обращался с просьбой обрезать деревья, но ему было отказано. Несмотря на запрет, он самостоятельно укоротил несколько деревьев. В отношении него был составлен административный протокол по части 1 статьи 505 Кодекса об административных правонарушениях РК (Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений городов и населенных пунктов). На него наложен штраф в размере 20 месячных расчётных показателей.
Спустя время всю территорию сравняли с землёй и уже подготовили для укладки тротуарной плитки.
Как отметили в акимате на этот раз, обрезанные деревья пришли в непригодное состояние, поэтому пришлось их полностью убрать.
Наполовину укороченные деревья
В акимате сообщили, что владелец рынка Сабыржан Оржанов ранее обращался с просьбой обрезать деревья, но ему было отказано. Несмотря на запрет, он самостоятельно укоротил несколько деревьев. В отношении него был составлен административный протокол по части 1 статьи 505 Кодекса об административных правонарушениях РК (Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений городов и населенных пунктов). На него наложен штраф в размере 20 месячных расчётных показателей.
Спустя время всю территорию сравняли с землёй и уже подготовили для укладки тротуарной плитки.
Деревья полностью выкорчевали
Как отметили в акимате на этот раз, обрезанные деревья пришли в непригодное состояние, поэтому пришлось их полностью убрать.
- Хозяину рынка дано поручение вместо них высадить новые деревья. В свою очередь, предприниматель заверил, что займётся благоустройством территории рынка и высадит зелёные насаждения, - заявили в пресс-службе городского акимата.