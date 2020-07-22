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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:40

Просмотров: 605

В Актау полиция «накрыла» подпольно работающий рестобар

Несмотря на запрет деятельности во время ограничительных мер, рестобар в 17 микрорайоне принимал гостей. Нарушителям грозят штрафы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

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Решением областного оперативного штаба принято ежедневно проводить рейдовые мероприятия по городским общественным заведениям, таким как рестораны, кафе, сауны и бани.

В состав мониторинговой группы входят представители акимата, полиции, депутаты областного маслихата и сотрудники управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Актау.

- В результате очередной проверки было выявлено, что в рестобаре «Hunter kitchen» в 17 микрорайоне принимали и обслуживали клиентов подпольно, несмотря на усиление карантинных мер в регионе. С посетителями и персоналом были проведены разъяснительные беседы. На нарушителей заполнены протоколы. Им грозят штрафы, - сообщили в полиции.

Места общепита имеют право работать с 10:00 до 21:00 только по принципу «доставки на дом».

В случае выявления повторных нарушений со стороны предпринимателей, будут применяться более жёсткие меры.




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