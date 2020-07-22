В Актау полиция «накрыла» подпольно работающий рестобар

Решением областного оперативного штаба принято ежедневно проводить рейдовые мероприятия по городским общественным заведениям, таким как рестораны, кафе, сауны и бани.В состав мониторинговой группы входят представители акимата, полиции, депутаты областного маслихата и сотрудники управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Актау.- В результате очередной проверки было выявлено, что в рестобаре «Hunter kitchen» в 17 микрорайоне принимали и обслуживали клиентов подпольно, несмотря на усиление карантинных мер в регионе. С посетителями и персоналом были проведены разъяснительные беседы. На нарушителей заполнены протоколы. Им грозят штрафы, - сообщили в полиции.Места общепита имеют право работать с 10:00 до 21:00 только по принципу «доставки на дом».В случае выявления повторных нарушений со стороны предпринимателей, будут применяться более жёсткие меры.