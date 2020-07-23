Аким Мунайлинского района ответил на жалобы жителей о нехватке питьевой воды

- В зимний период для жителей Мунайлинского района достаточно примерно 10 тысяч кубических метров питъевой воды, а летом потребность в воде увеличивается. Главная причина этого – полив огородов и плодовых деревьев. В данный момент вода с опреснительного завода «Каспий» поступает в день по графику на 2-3 часа, иногда по объемам подается 4-5 часов, - отметил Рахат Елтизаров.

- В целях увеличения давления подачи питьевой воды в поселке Батыр были установлены три насоса, в селе Атамекен - один, в поселке Даулет - два и в селе Баскудык - два. В посёлке Мангистау проводится работа по монтажу четырёх насосов, - сказал Рахат Елтизаров.

Численность Мунайлинского района составляет 172 тысячи человек. Опреснительный завод «Каспий» подаёт в район в среднем 14 тысяч кубических метров воды. По словам Рахата Елтизарова, это удовлетворяет только 40 процентов всей потребности района.Для жителей, не имеющих возможности получать воду по трубопроводу, ее развозят 53 водовоза. Перевозка питьевой воды осуществляется 600-650 рейсами в сутки.На сегодняшний день 74 процента жителей района, как подчеркнул Рахат Елтизаров, потребляют воду из трубопровода. Для решения злободневной проблемы по обеспечению питьевой водой всех остальных в этом году остановлена подача воды юридическим лицам. В обеспечении питьевой водой приоритет отдают жителям района.Представители районного акимата просят жителей района экономить воду в летний период.- Многие жители домов установили для себя насосы без разрешения. Это нарушает гидравлический режим в сети. В результате таких действий жители домов, расположенных на окраине, остаются совсем без питьевой воды. В ходе проверок с нарушителями была проведена разъяснительная работа, - сказал аким района.