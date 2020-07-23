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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 08:53

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Аким Мунайлинского района ответил на жалобы жителей о нехватке питьевой воды

Для обеспечения жителей района водой в летний период в сутки затрачивается 35 тысяч кубических метров питьевой воды. Об этом на брифинге в центре общественных коммуникаций (ЦОК) региона заявил аким Мунайлинского района Рахат Елтизаров.

Фото предоставили в ЦОК региона
Численность Мунайлинского района составляет 172 тысячи человек. Опреснительный завод «Каспий» подаёт в район в среднем 14 тысяч кубических метров воды. По словам Рахата Елтизарова, это удовлетворяет только 40 процентов всей потребности района.

- В зимний период для жителей Мунайлинского района достаточно примерно 10 тысяч кубических метров питъевой воды, а летом потребность в воде увеличивается. Главная причина этого – полив огородов и плодовых деревьев. В данный момент вода с опреснительного завода «Каспий» поступает в день по графику на 2-3 часа, иногда по объемам подается 4-5 часов, - отметил Рахат Елтизаров.


Для жителей, не имеющих возможности получать воду по трубопроводу, ее развозят 53 водовоза. Перевозка питьевой воды осуществляется 600-650 рейсами в сутки.

На сегодняшний день 74 процента жителей района, как подчеркнул Рахат Елтизаров, потребляют воду из трубопровода. Для решения злободневной проблемы по обеспечению питьевой водой всех остальных в этом году остановлена подача воды юридическим лицам. В обеспечении питьевой водой приоритет отдают жителям района.

- В целях увеличения давления подачи питьевой воды в поселке Батыр были установлены три насоса, в селе Атамекен - один, в поселке Даулет - два и в селе Баскудык - два. В посёлке Мангистау проводится работа по монтажу четырёх насосов, - сказал Рахат Елтизаров.


Представители районного акимата просят жителей района экономить воду в летний период.

- Многие жители домов установили для себя насосы без разрешения. Это нарушает гидравлический режим в сети. В результате таких действий жители домов, расположенных на окраине, остаются совсем без питьевой воды. В ходе проверок с нарушителями была проведена разъяснительная работа, - сказал аким района.



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