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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 13:37

Просмотров: 1017

Медицинский казус! Противоположные результаты анализов на CОViD-19 получила супружеская пара в двух лабораториях Актау

Рустем вместе со своей супругой сдали анализы на наличие коронавируса в двух разных лабораториях. Результаты в одной из них оказались отрицательными, в другой - положительными. Анализы супружеская пара сдавала в течение часа.

Иллюстративное фото с сайта rus.azattyq-ruhy.kz
Супружеская пара из Актау сдала анализы на CОViD-19 в лабораториях частных клиник «Альянс Мед» в 8 микрорайоне и SofieMedGroup в 1 микрорайоне.

- Мы сдали кровь методом иммуноферментного анализа (ИФА) в субботу, 18 июля. Сначала приехали в «Альянс Мед», а после сдачи анализа поехали с женой в SofieMedGroup. Сдали точно такой же анализ. Потратили около часа на все дела. Результаты анализов из лаборатории «Альянс Мед» были отрицательными, в SofieMedGroup - положительными. Какому из результатов верить? Казалось бы, вроде ситуация более или менее улучшилась, жителям сообщили, где можно сдать тот или иной анализ на коронавирус. А толку-то - результаты разнятся, - рассказал Рустем.

Медицинский казус! Противоположные результаты анализов на CОViD-19 получила супружеская пара в двух лабораториях Актау

Медицинский казус! Противоположные результаты анализов на CОViD-19 получила супружеская пара в двух лабораториях Актау


Медицинский казус! Противоположные результаты анализов на CОViD-19 получила супружеская пара в двух лабораториях Актау

Медицинский казус! Противоположные результаты анализов на CОViD-19 получила супружеская пара в двух лабораториях Актау


Мужчина рассказал, что подобный случай - не единственный.

- У нас есть своя компания. Мы направляем наших сотрудников на сдачу анализа, прежде чем допустить к работе. Один из работников сдал анализ в лаборатории Invivo и получил положительный результат. Его сосед сдал анализ на CoViD-19 в лаборатории «Альянс Мед» и получил отрицательный результат. Живут-то вместе, а результаты разные. Теперь у меня имеются сомнения в достоверности результатов и компетентности этих лабораторий, так как это вопрос безопасности. Контролируются ли работы этих лабораторий, аккредитованы ли они, чтобы проводить такие важные для здоровья населения анализы и получать за это деньги? - возмутился Рустем.

Редакция Lada.kz ожидает официального комментария компетентных органов.



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Комментарии ( 6 )

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-1
  • Fargo
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kann (Посетители) Сегодня, 14:06
Вот ты,да ты,ты который читает статус будь ты счастлив.Понял меня,просто будь счастлив и все.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Toryn
 Tankushka (Посетители) Сегодня, 14:06
Я много читала на эту тему и выяснила для себя следующее: В "Альянс Мед" тест слелали на иммуноглобулин IgM - антитела, которые синтезируются на первой неделе заболевания и являются маркерами острой первичной инфекции. Антитела lgM через месяц исчезают, заменяясь на антитела иммуноглобулины lgG. "Альянс Мед" сделал тест только на lgM, a тест на антитела к короновирусу lgG не сделал. Короче, если положительно lgM - то болеешь ковидом сейчас. А если положительно lgG - то уже перебрлел ковидом и есть иммунитет.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • синдбад
  • Oraz
  • kolu411
  • Toryn
  • mer
  • Костя
 shurik_kz11 (Посетители) Сегодня, 13:56
Да, SofieMedGroup славится своей "жаждой" помогать людям, "лечить" их.

Правда, за большие деньги...
 
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  • Oraz
  • kolu411
  • Василий Кравчук
  • mer
 watlow (Посетители) Сегодня, 13:51
Уверен, что даже в одной лаборатории сдали бы несколько раз, результаты были бы разные. Просто бизнес такой.
 
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  • Василий Кравчук
  • Toryn
  • mer
 master_kz (Посетители) Сегодня, 13:48
Верить нельзя никому, уж вы мне поверьте! А так пока своего ничего нет, науки производства, порядка и тд. так и будет.
 
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  • Василий Кравчук
  • Toryn
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 13:47
кто-то лажает © Гарик Харламов
 
 

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