Медицинский казус! Противоположные результаты анализов на CОViD-19 получила супружеская пара в двух лабораториях Актау

Супружеская пара из Актау сдала анализы на CОViD-19 в лабораториях частных клиник «Альянс Мед» в 8 микрорайоне и SofieMedGroup в 1 микрорайоне.- Мы сдали кровь методом иммуноферментного анализа (ИФА) в субботу, 18 июля. Сначала приехали в «Альянс Мед», а после сдачи анализа поехали с женой в SofieMedGroup. Сдали точно такой же анализ. Потратили около часа на все дела. Результаты анализов из лаборатории «Альянс Мед» были отрицательными, в SofieMedGroup - положительными. Какому из результатов верить? Казалось бы, вроде ситуация более или менее улучшилась, жителям сообщили, где можно сдать тот или иной анализ на коронавирус. А толку-то - результаты разнятся, - рассказал Рустем.Мужчина рассказал, что подобный случай - не единственный.- У нас есть своя компания. Мы направляем наших сотрудников на сдачу анализа, прежде чем допустить к работе. Один из работников сдал анализ в лаборатории Invivo и получил положительный результат. Его сосед сдал анализ на CoViD-19 в лаборатории «Альянс Мед» и получил отрицательный результат. Живут-то вместе, а результаты разные. Теперь у меня имеются сомнения в достоверности результатов и компетентности этих лабораторий, так как это вопрос безопасности. Контролируются ли работы этих лабораторий, аккредитованы ли они, чтобы проводить такие важные для здоровья населения анализы и получать за это деньги? - возмутился Рустем.Редакция Lada.kz ожидает официального комментария компетентных органов.