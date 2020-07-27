Акимат прекратил работы по ремонту кафе в 7 микрорайоне в Актау

- По выявленным нарушениям собственнику дано предупреждение о прекращении строительных работ. Для принятия мер в соответствии с требованиями действующего законодательства направлено письмо в управление градостроительства и земельного контроля Мангистауской области, - сообщили в пресс-службе городского акимата.

По словам жительницы дома №12 Натальи, квартира на первом этаже выведена из жилого фонда и за последние два года там уже сменились два арендосъемщика. На данный момент ведется очередной ремонт. Об открытии кафе жильцы дома узнали уже в процессе ремонта. Согласие на проведение работ и открытие кафе они не давали.В свою очередь, индивидуальный предприниматель сообщил, что он не делает перепланировку, не трогает несущие стены, а только производит ремонтные работы.Специалистами городского акимата установлено, что на данной территории ведётся строительство пристройки без соответствующих разрешительных документов.