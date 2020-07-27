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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:20

Просмотров: 1696

Акимат прекратил работы по ремонту кафе в 7 микрорайоне в Актау

Жильцы дома №12 в 7 микрорайоне пожаловались на хозяина помещения на 1 этаже, который начал ремонт и планирует открыть здесь кафе. Как заявил индивидуальный предприниматель, он арендовал данное помещение и производит только ремонтные работы. В итоге установлено, что на данном участке ведется строительство пристройки без разрешительных документов.

Фото автора
По словам жительницы дома №12 Натальи, квартира на первом этаже выведена из жилого фонда и за последние два года там уже сменились два арендосъемщика. На данный момент ведется очередной ремонт. Об открытии кафе жильцы дома узнали уже в процессе ремонта. Согласие на проведение работ и открытие кафе они не давали.

Акимат прекратил работы по ремонту кафе в 7 микрорайоне в Актау


В свою очередь, индивидуальный предприниматель сообщил, что он не делает перепланировку, не трогает несущие стены, а только производит ремонтные работы.

Акимат прекратил работы по ремонту кафе в 7 микрорайоне в Актау


Специалистами городского акимата установлено, что на данной территории ведётся строительство пристройки без соответствующих разрешительных документов.

- По выявленным нарушениям собственнику дано предупреждение о прекращении строительных работ. Для принятия мер в соответствии с требованиями действующего законодательства направлено письмо в управление градостроительства и земельного контроля Мангистауской области, - сообщили в пресс-службе городского акимата.





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Комментарии ( 7 )

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olga_aoa (Посетители) Сегодня, 14:55
Наталья - МОЛОДЕЦ!!!!!
Если хочешь сделать что-то хорошо, то сделай это сам. Вы показали пример. Проявили активность и вот результат. Настойчивость в отстаивании своих прав дадут результат. Удачи!

По поводу разводящих. А не устанут ли они разводить?
 
-1
  • Ed Word
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Костя (Посетители) Сегодня, 14:17
должны быть какие-то ограничения для предпринимателей.открывающие бизнес в жилых домах.


Да не должно быть бизнеса в жилых домах и всё!
 
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postulat76 (Посетители) Сегодня, 14:13
Неужели наши чиновники услышали простой народ!Ведь посмотрите:у нас скоро не будет тротуаров.увеличивают площадь сами.кто во что горазд и так думаю.наверное ни я одна.люди меня поддержат-должны быть какие-то ограничения для предпринимателей.открывающие бизнес в жилых домах.Пусть это будут аптеки.небольшие магазинчики.парикмахерские.медицинские кабинеты.а все кафе и общепит из жилых домов убрать!!!Убрать все надстроенные крыши.Чиновники.которые несут за это ответственность-приведите город в порядок!!!
 
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Абвгд (Посетители) Сегодня, 13:55
Чуток всё затихнет и получит он это разрешение. Задним или передним или ещё каким числом, деньги решают всё! А для жильцов это очередная борьба Дон Кихота с мельницей!
 
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Empro (Посетители) Сегодня, 13:42
Да там этих пристроек, в 8 доме и дальше верх, куча. И наверняка многие без документов
 
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Сурьёзный (Посетители) Сегодня, 13:42
рано или поздно разведет хозяин
 
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  • HalatHalatuHalat
 Костя (Посетители) Сегодня, 13:26
Специалистами городского акимата установлено, что на данной территории ведётся строительство пристройки без соответствующих разрешительных документов.


Ну этого должно быть достаточно для конфискации этого помещения (чьё бы оно не было) и для полного запрета заниматься предпринимательской деятельностью!

Когда остальные незаконные пристройки в этом доме снесут???
 
 

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