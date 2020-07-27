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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 17:41

Просмотров: 658

Виновный в смерти домашних питомцев сотрудник ветеринарной станции в Актау уволен не будет

Жительница 6 микрорайона Актау написала заявление в полицию после того, как её собаку и ещё несколько кошек отравил мужчина, работающий в ветеринарной станции. Гибель питомца попала в объектив камеры видеонаблюдения.

Скрин видео
По словам Светланы Шальновой, владелицы погибшей собаки, инцидент произошёл по вине соседей.

- Примерно в 04:10 15 июня, это видно по камере, неизвестный мужчина насыпал кошке что-то из пластиковой бутылки. В то утро наша собака к этому месту не подходила, а вот вечером, в районе девяти вечера, она обнюхала этот участок. Утром, когда я вышла с ним на улицу, он умер. Изначально я не думала, что его отравили, пока соседка не сказала, что потеряла свою кошку. Потом мы увидели, ещё несколько мертвых питомцев. Пропавшая кошка соседки была найдена в подвале, ещё одна - под машиной, третья - в палисаднике. Уже просмотрев камеру, я поняла, что наших животных: и уличных, и домашних - просто отравили. Сделали это по просьбе нескольких женщин из нашего дома. Они возмущались наличием бездомным кошек, поэтому наняли этого мужчину. Но теперь они свою вину отрицают. Моей таксе было всего три года, – рассказала Светлана Шальнова.

По словам женщины, она обратилась сначала к участковому, но тот бездействовал. Далее женщина пошла в прокуратуру, откуда дело всё-таки переделали участковому инспектору.

- Если у него есть разрешение на отлов или на отстрел, то мою собаку и наших домашних кошек он отравил, и тут есть большая разница, это, как минимум, жестокое обращение с животными. И этот мужчина должен понести уголовное наказание. А в полиции мне просто посоветовали обратиться в гражданский суд, чтобы я взыскала с него моральный или материальный ущерб. Другими словами, этот мужчина будет и дальше травить животных, – сетует Светлана Шальнова.

Виновный в смерти домашних питомцев сотрудник ветеринарной станции в Актау уволен не будет


В Актауской ветеринарной станции отметили, что этому сотруднику будет объявлен выговор.

- У него разрешение есть только на отлов. Завтра я ему объявлю выговор за то, что он выполнял несвойственную ему работу. Увольнять его не буду, - сообщил Самат Набиев, руководитель ветеринарной станции Актау.




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Комментарии ( 2 )

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FL (Посетители) Сегодня, 18:09
Как таких земля носит?
 
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  • kolu411
 mer (Посетители) Сегодня, 18:00
Наёмный киллер,озирался как.
 
 

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