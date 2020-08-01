«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 01 Августа
+25...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 418 KZT
  • €1 = 491.36 KZT
  • 1 RUB = 5.69 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 15:58

Просмотров: 8579

Строгие ограничительные меры введут в Мангистау с 3 августа

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения Мангистауской области главный государственный санитарный врач региона Ергали Сыдыманов подписал новое постановление. Об этом сообщили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
В соответствии с постановлением, с 00:00 часов 3 августа по 00:00 часов 17 августа вводятся следующие строгие ограничительные меры:

1) приостановить междугородние автобусные перевозки;
2) приостановить работу пригородного и городского общественного транспорта;
3) разрешатся передвигаться на личном автотранспорте, а также на такси.
4) запрет на проведение собраний, советов, конференций, форумов, семинаров, съездов, выставок, тренингов, обучающих курсов и других мероприятий со скоплением людей во всех организациях независимо от форм собственности, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок т.д.), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей, в том числе на открытом воздухе;
5) запрет деятельности объектов культуры, музеев, театров, выставок и других объектов с массовым скоплением людей;
6) ограничение перемещения лиц старше 65 лет;
7) разрешение посещения парков, площадей и скверов, набережных и иных мест отдыха населения без развлекательных объектов группами не более трёх человек или членов одной семьи с соблюдением санитарной дистанции.

Руководителям субъектов предпринимательства региона обеспечить:

1) запрет деятельности торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых сетей, за исключением находящихся в них продуктовых супермаркетов, аптек;
2) запрет деятельности развлекательных учреждений (караоке, кальяные, бильярд, компьютерные клубы, букмекерские конторы, ночные клубы, боулинг-центры, аттракционы, детские игровые площадки, батуты и другие), кинотеатров;
3) запрет деятельности фудкортов, банкетных залов;
4) разрешение деятельности объектов общественного питания (кафе, рестораны, бары) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, с разрешением работы по принципу «доставки на дом» с 10:00 часов до 21:00 часов;
5) запретить деятельность объектов общественного питания на открытом воздухе (летние площадки);
6) запрет деятельности СПА-центров, тренажерных залов, фитнес-центров, спортивно-оздоровительных центров, бассейнов, городских, общественных пляжей, аквапарков, общественных бань, саун, салонов красоты, парикмахерских, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра, кабинетов массажа;
7) запрет деятельности крытых продовольственных и непродовольственных рынков;
8) запрет деятельности непродовольственных рынков;
9) запрет деятельности непродовольственных магазинов, за исключением доставки;
10) разрешение деятельности субъектов финансового рынка с ограничением по времени и численности в соответствии с актом Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка;
11) организацию работы ЦОНов (в том числе спецЦОНы) с рабочим графиком с 09:00 до 17:00 часов, по предварительному бронированию очереди (на сайте egov.kz, ТелеграмБот EgovKzBot2.0, колл-центр 1414) максимальным оказанием услуг в онлайн формате с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;
12) организацию работы АО «Казпочта» с установлением графика работы в будние дни с 09:00 до 18:00 часов, для услуг, которые не оказываются в онлайн режиме с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;
13) деятельность промышленных предприятий с непрерывным производственным циклом; строительных работ на открытом воздухе с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;
14) ограничение деятельности объектов по оказанию бесконтактных услуг населению (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники, химчистки и другие) по времени с 10:00 до 17:00 часов с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;
15) организацию работы бизнес-центров (страховые компании, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства и др.), обменных пунктов, ломбардов с установлением графика работы в будние и выходные дни с 09:00 до 17:00 часов;
16) разрешение деятельности медицинских центров (по записи) с соблюдением требований зонирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима;
17) разрешение деятельности аптек, продовольственных магазинов (минимаркеты, супермаркеты, гипермаркеты).

Руководителям государственных органов (организаций, предприятий), органов квазигосударственного сектора, национальных компаний, иных организаций, а также субъектов предпринимательства обеспечить:

1) перевод не менее 80% сотрудников на дистанционную форму работы;
2) соблюдение социальной дистанции и усиленного санитарно-дезинфекционного режима, предоставление услуг по предварительной записи с соблюдением требований зонирования.

Жителям и гостям Мангистауской области:
1) соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование на рабочих и в общественных местах (объекты торговли, улицы, парки, аэропорт и др.), общественном транспорте;
2) запретить проведение любых мероприятий, связанных с приглашением и скоплением людей (дни рождения, юбилеи, тои, поминки и т.д.).

Настоящее постановление вступает в силу с 00 часов 00 минут 3 августа 2020 года.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 13 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • OpOp
 mer (Посетители) Сегодня, 18:46
БЕРЛИН, прямая трансляция протеста населения Германии по короновирусу, ни одной маски My Webpage Вот как надо не боятся, а мы забились по норкам.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
serg3132 (Посетители) Сегодня, 18:46
Это только первый год будет тяжело,в последующие годы будет легче.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
kolu411 (Посетители) Сегодня, 18:00
Цитата: Daulet201999
с 00:00 часов 3 августа по 00:00 часов 17 августа
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Guz (Посетители) Сегодня, 17:44
Все вот эти драконовские ограничения наверняка спровоцируют социальный взрыв чего конечно же не хотелось,но когда терпелка лопнет у людей никакие указы не помогут
Представляете на улице 100 или 200 тысячь недовольных,никакая полиция и вв не справятся и тогда может случится всё. Не доводите до этого не дай господь.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
sylka.milana (Посетители) Сегодня, 17:41
Достали!Уже думаю у всех нервы на пределе из за этих ограничений!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
tolk (Посетители) Сегодня, 17:29
О развивайках и детских кружках ничего не указал. Значит можно?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 17:12
До какого чё то не понял?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Василий Кравчук
  • Кинст
  • мунайши73
  • arelav_74
 kolu411 (Посетители) Сегодня, 17:11
Вспоминаются строки из армейского стишка.

Масло съели день прошел
старшина домой ушел
Съел яйцо и нет недели
Чтоб еще такое съесть
чтоб два года пролетели?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • from Aktau
  • Василий Кравчук
  • Guz
  • Кинст
 asnural (Посетители) Сегодня, 17:04
Чучмеки недалекие
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • Empro
  • almaty2018
  • Банкир
  • Lelik72
  • Guz
  • Кинст
 Балкан (Посетители) Сегодня, 16:41
Кинст,
Ctrl+C, Crtl+V
 
Страницы:
 
1 2
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика