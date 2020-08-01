Строгие ограничительные меры введут в Мангистау с 3 августа

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В соответствии с постановлением, с 00:00 часов 3 августа по 00:00 часов 17 августа вводятся следующие строгие ограничительные меры:



1) приостановить междугородние автобусные перевозки;

2) приостановить работу пригородного и городского общественного транспорта;

3) разрешатся передвигаться на личном автотранспорте, а также на такси.

4) запрет на проведение собраний, советов, конференций, форумов, семинаров, съездов, выставок, тренингов, обучающих курсов и других мероприятий со скоплением людей во всех организациях независимо от форм собственности, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок т.д.), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей, в том числе на открытом воздухе;

5) запрет деятельности объектов культуры, музеев, театров, выставок и других объектов с массовым скоплением людей;

6) ограничение перемещения лиц старше 65 лет;

7) разрешение посещения парков, площадей и скверов, набережных и иных мест отдыха населения без развлекательных объектов группами не более трёх человек или членов одной семьи с соблюдением санитарной дистанции.



Руководителям субъектов предпринимательства региона обеспечить:



1) запрет деятельности торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых сетей, за исключением находящихся в них продуктовых супермаркетов, аптек;

2) запрет деятельности развлекательных учреждений (караоке, кальяные, бильярд, компьютерные клубы, букмекерские конторы, ночные клубы, боулинг-центры, аттракционы, детские игровые площадки, батуты и другие), кинотеатров;

3) запрет деятельности фудкортов, банкетных залов;

4) разрешение деятельности объектов общественного питания (кафе, рестораны, бары) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, с разрешением работы по принципу «доставки на дом» с 10:00 часов до 21:00 часов;

5) запретить деятельность объектов общественного питания на открытом воздухе (летние площадки);

6) запрет деятельности СПА-центров, тренажерных залов, фитнес-центров, спортивно-оздоровительных центров, бассейнов, городских, общественных пляжей, аквапарков, общественных бань, саун, салонов красоты, парикмахерских, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра, кабинетов массажа;

7) запрет деятельности крытых продовольственных и непродовольственных рынков;

8) запрет деятельности непродовольственных рынков;

9) запрет деятельности непродовольственных магазинов, за исключением доставки;

10) разрешение деятельности субъектов финансового рынка с ограничением по времени и численности в соответствии с актом Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка;

11) организацию работы ЦОНов (в том числе спецЦОНы) с рабочим графиком с 09:00 до 17:00 часов, по предварительному бронированию очереди (на сайте egov.kz, ТелеграмБот EgovKzBot2.0, колл-центр 1414) максимальным оказанием услуг в онлайн формате с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

12) организацию работы АО «Казпочта» с установлением графика работы в будние дни с 09:00 до 18:00 часов, для услуг, которые не оказываются в онлайн режиме с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

13) деятельность промышленных предприятий с непрерывным производственным циклом; строительных работ на открытом воздухе с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

14) ограничение деятельности объектов по оказанию бесконтактных услуг населению (автомойки, ремонт автомобилей, бытовой техники, химчистки и другие) по времени с 10:00 до 17:00 часов с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

15) организацию работы бизнес-центров (страховые компании, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства и др.), обменных пунктов, ломбардов с установлением графика работы в будние и выходные дни с 09:00 до 17:00 часов;

16) разрешение деятельности медицинских центров (по записи) с соблюдением требований зонирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

17) разрешение деятельности аптек, продовольственных магазинов (минимаркеты, супермаркеты, гипермаркеты).



Руководителям государственных органов (организаций, предприятий), органов квазигосударственного сектора, национальных компаний, иных организаций, а также субъектов предпринимательства обеспечить:



1) перевод не менее 80% сотрудников на дистанционную форму работы;

2) соблюдение социальной дистанции и усиленного санитарно-дезинфекционного режима, предоставление услуг по предварительной записи с соблюдением требований зонирования.



Жителям и гостям Мангистауской области:

1) соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование на рабочих и в общественных местах (объекты торговли, улицы, парки, аэропорт и др.), общественном транспорте;

2) запретить проведение любых мероприятий, связанных с приглашением и скоплением людей (дни рождения, юбилеи, тои, поминки и т.д.).



Настоящее постановление вступает в силу с 00 часов 00 минут 3 августа 2020 года.