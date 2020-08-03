Вне закона: Очевидцы сообщили о перекрытии центральной дороги в связи с похоронами мамы бывшего начальника полиции в Актау

Фото очевидцев
Водители сообщили, что утром 3 августа дорога между 27 и 12а микрорайонами была перекрыта сотрудниками дорожной полиции.
- Сегодня в 03.08.2020 года в 9 часов утра сотрудники ГАИ перекрыли дорогу между 27 и 12а микрорайонами до проезда к мечети в 26 микрорайоне. Причина: умер родственник какого-то генерала МВД. Все машины стояли около 10-15 минут, пока не проехали все машины, провожавшие в последний путь. Только после этого начали пропускать народ. Что за беспредел?, - пожаловались водители.
В департаменте полиции Мангистауской области пока не прокомментировали ситуацию. Напомним, сотни людей пришли проститься с мамой экс-начальника департамента полиции региона, которая скончалась в возрасте 79 лет. Между тем, в регионе действует запрет на проведение массовых мероприятий, включая похороны и поминки.
- Сегодня в 03.08.2020 года в 9 часов утра сотрудники ГАИ перекрыли дорогу между 27 и 12а микрорайонами до проезда к мечети в 26 микрорайоне. Причина: умер родственник какого-то генерала МВД. Все машины стояли около 10-15 минут, пока не проехали все машины, провожавшие в последний путь. Только после этого начали пропускать народ. Что за беспредел?, - пожаловались водители.
В департаменте полиции Мангистауской области пока не прокомментировали ситуацию. Напомним, сотни людей пришли проститься с мамой экс-начальника департамента полиции региона, которая скончалась в возрасте 79 лет. Между тем, в регионе действует запрет на проведение массовых мероприятий, включая похороны и поминки.