«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 03 Августа
+28...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 420.07 KZT
  • €1 = 493.25 KZT
  • 1 RUB = 5.68 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 15:14

Просмотров: 7602

Вне закона: Очевидцы сообщили о перекрытии центральной дороги в связи с похоронами мамы бывшего начальника полиции в Актау

Водители Актау пожаловались на перекрытие центральной дороги между 27 и 12а микрорайонами. Причиной перекрытия, по словам людей, стали похороны. В полиции Мангистау пока так и не прокомментировали ситуацию.

Фото очевидцев
Водители сообщили, что утром 3 августа дорога между 27 и 12а микрорайонами была перекрыта сотрудниками дорожной полиции.

- Сегодня в 03.08.2020 года в 9 часов утра сотрудники ГАИ перекрыли дорогу между 27 и 12а микрорайонами до проезда к мечети в 26 микрорайоне. Причина: умер родственник какого-то генерала МВД. Все машины стояли около 10-15 минут, пока не проехали все машины, провожавшие в последний путь. Только после этого начали пропускать народ. Что за беспредел?, - пожаловались водители.

В департаменте полиции Мангистауской области пока не прокомментировали ситуацию. Напомним, сотни людей пришли проститься с мамой экс-начальника департамента полиции региона, которая скончалась в возрасте 79 лет. Между тем, в регионе действует запрет на проведение массовых мероприятий, включая похороны и поминки.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 25 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 19:20
Генерал генералу друг, товарищ, брат...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Xoxma80
  • montgomery
 freizer (Посетители) Сегодня, 19:02
За такие беспредельные выходки без разборов полета снимать акимов с должности нужно.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • montgomery
  • Xoxma80
 mer (Посетители) Сегодня, 18:54
В соответствии с постановлением, с 00:00 часов 3 августа по 00:00 часов 17 августа вводятся следующие строгие ограничительные меры:
4) запрет на проведение собраний, советов, конференций, форумов, семинаров, съездов, выставок, тренингов, обучающих курсов и других мероприятий со скоплением людей во всех организациях независимо от форм собственности, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок т.д.), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей, в том числе на открытом воздухе;
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • mer
  • montgomery
  • ЁмоЁ
  • My_way
  • Xoxma80
  • Сурьёзный
 Multiverse (Посетители) Сегодня, 18:48
Вчера новость с генералом была ? Он ещё предлогал людям быть сознательными во время карантина/эпидемии...
Смерть это ужасно конечно!
Интересно однако, один к сознательности призывает, а другие показывают пример как не надо быть сознательным...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • Maximus
  • mer
  • Stalker
  • montgomery
  • My_way
  • Xoxma80
 Краснов (Посетители) Сегодня, 18:24
Цитата: Абвгд
Где сан врач? Ничего не хочет сказать по этому поводу?

Не по масти ему, на "небожителей" рот разевать. Его удел простых смертных кошмарить. Сейчас официальные лица, скорее всего, сделают вид что ничего не произошло. Оправдываться перед нами им едва ли не западло. А вообще, беспрецедентный случай, да еще и в условиях карантина. Такой болт на закон давно не забивали, чтоб настолько демонстративно.

Мнение большинства — всегда ошибочно, ибо большинство людей — идиоты. © Эдгар Аллан По
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • alesha
  • ODUVANCHIK
  • Maximus
  • tolk
  • mer
  • Xoxma80
 Ed Word (Посетители) Сегодня, 17:56
Иманды болсын.
Кто ушел, того уже не вернешь, и там все уже одинаковы, вне зависимости от регалий этой жизни. Но вот в реальной жизни на этом свете, все тоже как бы одинаковы, но как бы и нет, видимо Закон и правила не для всех едины...
Интересно услышать комментарии начальника ДВД и министра МВД - что они скажут, какие меры примут, очень интересно.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +8
  • alesha
  • Краснов
  • Maximus
  • tolk
  • mer
  • Multiverse
  • PoZitron
  • Xoxma80
 Актау362 (Посетители) Сегодня, 17:49
Так вот кто здесь живет.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • almaty2018
  • mer
  • Daulet201999
  • My_way
  • Xoxma80
 tolk (Посетители) Сегодня, 17:28
Кого наш начальник полиции оштрафует,если он сам устроил оцепление дороги? Будем ждать от него сказку в духе "сопровождения кортежа на штрафстоянку".
Вероятно вместе с санитарникам там тоже присутствовали.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +12
  • leo529
  • Advokataktau14
  • tolk
  • Placida
  • ЁмоЁ
  • PoZitron
  • Ed Word
  • bekenova
  • ODUVANCHIK
  • mer
  • Multiverse
  • My_way
 Businessman (Посетители) Сегодня, 17:08
И в то же время полиция будет штрафовать граждан за несоблюдение мер? Не будет никогда порядка, когда представители закона сами его нарушают на глазах у всего народа.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +7
  • Advokataktau14
  • tolk
  • Ed Word
  • alesha
  • Краснов
  • Multiverse
  • My_way
 M_lena (Посетители) Сегодня, 17:04
А как же карантин и штраф в 83 000 тенге с человека? Или генералов это не касается?

Цитата: indignant
ей,войдите в положен

Полностью согласна, сами себе хуже сделали
 
Страницы:
 
1 2 3
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика