Индивидуальный пар! В оздоровительном комплексе «Элит» в Актау не нарушили карантинные ограничения

- Оздоровительный комплекс «Элит» оказывает услуги в индивидуальных кабинках и не является общественной баней или сауной, - отметили в ведомстве.

Сам инцидент произошёл в минувшую субботу, 8 августа, в 23:00, когда в заведение нагрянули оперативники и бойцы СОБР.В отношении нарушителей карантина, как сообщили в полиции, составлены административные протоколы по статье 425 КоАП РК.В свою очередь, владелец комплекса заявил , что он не нарушил требований постановления главного санитарного врача Мангистауской области, так как его заведение не относится к общественным баням. Оно оборудовано индивидуальными кабинками.Сегодня, 10 августа, данную ситуацию прокомментировали в Актауском городском управлении контроля качества и безопасности товаров и услуг.