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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:09

Просмотров: 1183

Индивидуальный пар! В оздоровительном комплексе «Элит» в Актау не нарушили карантинные ограничения

Ситуацию с оздоровительным комплексом «Элит», деятельность которого пресекла полиция, прокомментировали в Актауском городском управлении контроля качества и безопасности товаров и услуг.

Фото предоставили в полиции региона
Сам инцидент произошёл в минувшую субботу, 8 августа, в 23:00, когда в заведение нагрянули оперативники и бойцы СОБР.

В отношении нарушителей карантина, как сообщили в полиции, составлены административные протоколы по статье 425 КоАП РК.

В свою очередь, владелец комплекса заявил, что он не нарушил требований постановления главного санитарного врача Мангистауской области, так как его заведение не относится к общественным баням. Оно оборудовано индивидуальными кабинками.

Сегодня, 10 августа, данную ситуацию прокомментировали в Актауском городском управлении контроля качества и безопасности товаров и услуг.

- Оздоровительный комплекс «Элит» оказывает услуги в индивидуальных кабинках и не является общественной баней или сауной, - отметили в ведомстве.



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Комментарии ( 4 )

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leo529 (Посетители) Сегодня, 20:51
Цитата: non_alcoholic
Проституткам на заметку, отмазка железобетонная, я говорит индивидуальные услуги оказывала....

А если групповуха, то тогда уже штраф? :))
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Dushman
  • Mona
 non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 19:31
Проституткам на заметку, отмазка железобетонная, я говорит индивидуальные услуги оказывала....
 
-1
  • babe
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  • DAD
 yuriy.v (Посетители) Сегодня, 18:31
Аzamat,
"Сообразительные и находчивые коммерсанты" в сговор с "беспринципными и алчными чиновниками".
Знаете как в фильме "Игрушка":
-Я сказал тебе снять штаны, но снял их ты сам. Кто же из нас монстр?
 
-1
  • babe
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  • Dushman
  • DAD
  • Placida
 Аzamat (Посетители) Сегодня, 18:20
Вот она коррупция в чистом виде!

А точнее самая страшная её морда; когда беспринципные коммерсанты вступают в сговор с алчными чиновниками.
 
 

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