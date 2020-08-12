Видеокамеры работают круглосуточно. В жилом комплексе Green Plaza в Актау опровергли подозрения в «похищении» мальчика

Иллюстративное фото с сайта 31tv.ru
В ТОО «Сток Мастер», обслуживающей территорию ЖК Green Plaza компании, рассказали об инциденте с 10-летним мальчиком, которого, по словам тёти ребенка, пытался похитить неизвестный мужчина.
В организации заявили, что все установленные на территории ЖК камеры видеонаблюдения работают исправно.
- Сотрудниками охраны было установлено, что мальчик катался на скейтборде и, очевидно, случайно врезался в постороннего мужчину. Мужчина был возмущён и пытался отвести мальчика к родителям для должного увещевания. Мальчик вырвался, и на этом конфликт был исчерпан. Записи с камер были детально изучены – никаких признаков борьбы на видео нет, - пояснили в управляющей компании.
В организации отметили, что территория жилого комплекса круглосуточно охраняется профессиональной охранной организацией.
- На всех въездах установлены и работают шлагбаумы, опрашиваются въезжающие на территорию водители каждого транспортного средства, чьи номера отсутствуют в списках резидентов ЖК. Охрана незамедлительно реагирует на любые эксцессы или инциденты, происходящие на территории жилого комплекса, о чем свидетельствуют записи с камер видеонаблюдения, а также рапорты и протоколы по передаче нарушителей спокойствия в полицию, - добавили в ТОО «Сток Мастер».
Напомним, ранее тётя ребенка сообщила, что неизвестный пытался похитить 10-летнего мальчика в Актау. Мужчина, одетый во всё чёрное, схватил за руку мальчика и пытался увести в безлюдное место. Ребёнку удалось вырваться из рук мужчины.
Позже полиция Актау стала разыскивать подозреваемого в намерении похитить мальчика. Поводом послужила опубликованная в социальных сетях жалоба тёти мальчика.
В организации заявили, что все установленные на территории ЖК камеры видеонаблюдения работают исправно.
- Сотрудниками охраны было установлено, что мальчик катался на скейтборде и, очевидно, случайно врезался в постороннего мужчину. Мужчина был возмущён и пытался отвести мальчика к родителям для должного увещевания. Мальчик вырвался, и на этом конфликт был исчерпан. Записи с камер были детально изучены – никаких признаков борьбы на видео нет, - пояснили в управляющей компании.
В организации отметили, что территория жилого комплекса круглосуточно охраняется профессиональной охранной организацией.
- На всех въездах установлены и работают шлагбаумы, опрашиваются въезжающие на территорию водители каждого транспортного средства, чьи номера отсутствуют в списках резидентов ЖК. Охрана незамедлительно реагирует на любые эксцессы или инциденты, происходящие на территории жилого комплекса, о чем свидетельствуют записи с камер видеонаблюдения, а также рапорты и протоколы по передаче нарушителей спокойствия в полицию, - добавили в ТОО «Сток Мастер».
Напомним, ранее тётя ребенка сообщила, что неизвестный пытался похитить 10-летнего мальчика в Актау. Мужчина, одетый во всё чёрное, схватил за руку мальчика и пытался увести в безлюдное место. Ребёнку удалось вырваться из рук мужчины.
Позже полиция Актау стала разыскивать подозреваемого в намерении похитить мальчика. Поводом послужила опубликованная в социальных сетях жалоба тёти мальчика.