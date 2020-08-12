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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 13:19

Просмотров: 372

Видеокамеры работают круглосуточно. В жилом комплексе Green Plaza в Актау опровергли подозрения в «похищении» мальчика

Инцидент с 10-летним мальчиком на территории жилого комплекса Green Plaza, о котором заявила тётя ребенка, прокомментировали в товариществе с ограниченной ответственностью (ТОО) «Сток Мастер». Там рассказали, что камеры видеонаблюдения не зафиксировали признаков похищения ребёнка неизвестным мужчиной.

Иллюстративное фото с сайта 31tv.ru
В ТОО «Сток Мастер», обслуживающей территорию ЖК Green Plaza компании, рассказали об инциденте с 10-летним мальчиком, которого, по словам тёти ребенка, пытался похитить неизвестный мужчина.

В организации заявили, что все установленные на территории ЖК камеры видеонаблюдения работают исправно.

- Сотрудниками охраны было установлено, что мальчик катался на скейтборде и, очевидно, случайно врезался в постороннего мужчину. Мужчина был возмущён и пытался отвести мальчика к родителям для должного увещевания. Мальчик вырвался, и на этом конфликт был исчерпан. Записи с камер были детально изучены – никаких признаков борьбы на видео нет, - пояснили в управляющей компании.

В организации отметили, что территория жилого комплекса круглосуточно охраняется профессиональной охранной организацией.

- На всех въездах установлены и работают шлагбаумы, опрашиваются въезжающие на территорию водители каждого транспортного средства, чьи номера отсутствуют в списках резидентов ЖК. Охрана незамедлительно реагирует на любые эксцессы или инциденты, происходящие на территории жилого комплекса, о чем свидетельствуют записи с камер видеонаблюдения, а также рапорты и протоколы по передаче нарушителей спокойствия в полицию, - добавили в ТОО «Сток Мастер».

Напомним, ранее тётя ребенка сообщила, что неизвестный пытался похитить 10-летнего мальчика в Актау. Мужчина, одетый во всё чёрное, схватил за руку мальчика и пытался увести в безлюдное место. Ребёнку удалось вырваться из рук мужчины.

Позже полиция Актау стала разыскивать подозреваемого в намерении похитить мальчика. Поводом послужила опубликованная в социальных сетях жалоба тёти мальчика.



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Комментарии ( 1 )

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  • ODUVANCHIK
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 Аzamat (Посетители) Сегодня, 13:29
За клевету мужчине нужно подать на неразумную в суд. И взыскать пару миллионов.
 
 

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