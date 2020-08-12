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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 13:54

Просмотров: 780

Подозреваемого в угоне автомобиля со штрафстоянки задержали в Мангистау

Полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля с территории штрафной стоянки в 1 микрорайоне. Подходивший под описание автомобиль остановили на трассе Шетпе-Сайотес. Подозреваемого доставили в управление полиции Актау. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
Подозреваемого в угоне автомобиля задержали сегодня, 12 августа, примерно в 11:00.

Рота дорожно-патрульной полиции заметила подходивший под описание автомобиль без госномеров на трассе Шетпе-Сайотес.

Водителя автомобиля задержали и доставили в управление полиции города. Следователи занимаются выяснением обстоятельств случившегося.

Напомним, ранее сообщалось, что автомобиль со штрафстоянки похитили в Актау. По словам хозяйки машины, похищение автомобиля с городской штрафстоянки, расположенной в 1 микрорайоне, было тщательно подготовлено и осуществлено с помощью эвакуатора.

Позже в полиции заявили, что по данному факту начато досудебное расследование.



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Комментарии ( 1 )

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 Vohazab (Посетители) Сегодня, 15:23
Как он так далеко без номеров то доехал? Камеры и патрульки на каждом шагу.И каким бесбашенным надо быть, чтобы без номеров на угнанной машине кататься. Мутная история какая то.
 
 

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