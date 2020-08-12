Подозреваемого в угоне автомобиля со штрафстоянки задержали в Мангистау

Фото из архива Lada.kz
Подозреваемого в угоне автомобиля задержали сегодня, 12 августа, примерно в 11:00.
Рота дорожно-патрульной полиции заметила подходивший под описание автомобиль без госномеров на трассе Шетпе-Сайотес.
Водителя автомобиля задержали и доставили в управление полиции города. Следователи занимаются выяснением обстоятельств случившегося.
Напомним, ранее сообщалось, что автомобиль со штрафстоянки похитили в Актау. По словам хозяйки машины, похищение автомобиля с городской штрафстоянки, расположенной в 1 микрорайоне, было тщательно подготовлено и осуществлено с помощью эвакуатора.
Позже в полиции заявили, что по данному факту начато досудебное расследование.
Рота дорожно-патрульной полиции заметила подходивший под описание автомобиль без госномеров на трассе Шетпе-Сайотес.
Водителя автомобиля задержали и доставили в управление полиции города. Следователи занимаются выяснением обстоятельств случившегося.
Напомним, ранее сообщалось, что автомобиль со штрафстоянки похитили в Актау. По словам хозяйки машины, похищение автомобиля с городской штрафстоянки, расположенной в 1 микрорайоне, было тщательно подготовлено и осуществлено с помощью эвакуатора.
Позже в полиции заявили, что по данному факту начато досудебное расследование.