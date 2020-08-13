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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:38

Просмотров: 1662

Бывший главный санитарный врач Мангистау прокомментировал своё поведение

Резонансную видеозапись в Сети, на которой запечатлён бывший главный санитарный врач Мангистауской области, прокомментировал сам Ергали Сыдыманов.

Фото из архива Lada.kz
По словам Ергали Сыдыманова, вчера, 12 августа, работники торгового дома пришли к воротам здания Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматинской области по вопросу запрета деятельности непродовольственных магазинов, а именно, магазинов автозапчастей.

Ергали Сыдыманов вышел к ним на встречу и объяснил причины временного приостановления их работы из-за эпидемиологической ситуации.

- Мы не можем просто взять и открыть все рынки, главная наша цель – предотвратить распространение вируса, - отметил Ергали Сыдыманов.


Скандальная видеозапись, как заявил Ергали Сыдыманов, была смонтирована по непонятным ему причинам. В ней была потеряна основная цель разговора. 

- Возможно, некоторые слова прозвучали остро, но, тем не менее, я пытался донести до предпринимателей причины временного приостановления их работы. За кадром остались все положительные моменты и сама беседа с предпринимателями, которая прошла довольно продуктивно. В результате все остались довольны и решили ждать ослабления карантина, - говорит главный государственный санитарный врач Алматинской области.


По его словам, он уже отправил объяснительную в Министерство здравоохранения и готов понести наказание.

Напомним, неподобающая манера речи, которую допустил бывший главный санитарный врач Мангистауской области на встрече с предпринимателями Талдыкоргана, стала поводом для расследования.

Позже в отношении него начали расследование.

Главный санитарный врач Мангистау покинул свою должность вчера, 12 августа, и занял пост руководителя ДККБТУ Алматинской области.



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Комментарии ( 7 )

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Guz (Посетители) Сегодня, 19:04
Хам и на фото выглядит как наглый хам. Долой.

Цитата: Freeman81
Какой изворотливый

Его сущность.
Цитата: babe
это хамское и бестактное общение!

Хам и есть хам.
Цитата: Брюнетка
Привык здесь себя как бай вести,

Он бай и есть гляньте на его физию.

slavik,
Нишаго не понял,но + однозначно.

boyan
 
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  • babe
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 Космос (Посетители) Сегодня, 18:41
Грубейшим образом нарушен Кодекс этики госслужащего, открыто, цинично, хамски.
В своём объяснении он должен был в первую очередь извиниться, потом только бормотать про вырванный контекст...
Мы не увидели осознания им проступка, своего хамского поведения...
 
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  • Guz
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 slavik (Посетители) Сегодня, 18:03
Вопросы прозвучали вполне конкретные и справедливые,а вот Ваши ответы увы не впечатлили собравшихся.Расскажите лучше как Вы смонтировали своё поставление по карантинным ограничениям в Мангистауской области так,что посещение городских пляжей было запрещено,а платные пляжи,базы отдыха и точки общепита при них функционировали?Как Вы допустили массовое скопление людей на похоронах матери Аблазимова?На каком основании блокировали людей в подъезде жилого дома,а не поместили в медучереждение на карантин,тем самым не законно ограничив их свободу?Могу привести кучу примеров Вашей некомпетентности и халатности в проведении карантина.Не оправдывайтесь,напишите по собственному,так будет честно и справедливо.
 
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 Брюнетка (Посетители) Сегодня, 17:52
Привык здесь себя как бай вести, а там эта тема у местной власти и у людей не прошла. Надо же, он удивлён, что его не понимают? .... Снимать с должностей таких надо не соблюдающих этику.
 
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 serg3132 (Посетители) Сегодня, 17:28
Ну культур-мультур не хватает.Понять и простить.
 
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 babe (Посетители) Сегодня, 17:20
Возможно, некоторые слова прозвучали остро
Это не остро , это хамское и бестактное общение!
Люди пришли за объяснением, почему один Торговый дом работает , а другой нет. И люди явно остались не довольны беседой!
Уволить без возможности в дальнейшем занимать гос.должности и влепить солидный штраф!
Может этот случай научит гос.служащих относиться подобающим образом к гражданам.
 
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 Freeman81 (Посетители) Сегодня, 17:13
Какой изворотливый

Да здравствует разум, да сгинет маразм
 
 

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