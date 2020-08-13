Бывший главный санитарный врач Мангистау прокомментировал своё поведение

- Мы не можем просто взять и открыть все рынки, главная наша цель – предотвратить распространение вируса, - отметил Ергали Сыдыманов.

- Возможно, некоторые слова прозвучали остро, но, тем не менее, я пытался донести до предпринимателей причины временного приостановления их работы. За кадром остались все положительные моменты и сама беседа с предпринимателями, которая прошла довольно продуктивно. В результате все остались довольны и решили ждать ослабления карантина, - говорит главный государственный санитарный врач Алматинской области.