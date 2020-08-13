Бывший главный санитарный врач Мангистау прокомментировал своё поведение

Фото из архива Lada.kz
По словам Ергали Сыдыманова, вчера, 12 августа, работники торгового дома пришли к воротам здания Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматинской области по вопросу запрета деятельности непродовольственных магазинов, а именно, магазинов автозапчастей.
Ергали Сыдыманов вышел к ним на встречу и объяснил причины временного приостановления их работы из-за эпидемиологической ситуации.
Скандальная видеозапись, как заявил Ергали Сыдыманов, была смонтирована по непонятным ему причинам. В ней была потеряна основная цель разговора.
По его словам, он уже отправил объяснительную в Министерство здравоохранения и готов понести наказание.
Напомним, неподобающая манера речи, которую допустил бывший главный санитарный врач Мангистауской области на встрече с предпринимателями Талдыкоргана, стала поводом для расследования.
Позже в отношении него начали расследование.
Главный санитарный врач Мангистау покинул свою должность вчера, 12 августа, и занял пост руководителя ДККБТУ Алматинской области.
Ергали Сыдыманов вышел к ним на встречу и объяснил причины временного приостановления их работы из-за эпидемиологической ситуации.
- Мы не можем просто взять и открыть все рынки, главная наша цель – предотвратить распространение вируса, - отметил Ергали Сыдыманов.
Скандальная видеозапись, как заявил Ергали Сыдыманов, была смонтирована по непонятным ему причинам. В ней была потеряна основная цель разговора.
- Возможно, некоторые слова прозвучали остро, но, тем не менее, я пытался донести до предпринимателей причины временного приостановления их работы. За кадром остались все положительные моменты и сама беседа с предпринимателями, которая прошла довольно продуктивно. В результате все остались довольны и решили ждать ослабления карантина, - говорит главный государственный санитарный врач Алматинской области.
По его словам, он уже отправил объяснительную в Министерство здравоохранения и готов понести наказание.
Напомним, неподобающая манера речи, которую допустил бывший главный санитарный врач Мангистауской области на встрече с предпринимателями Талдыкоргана, стала поводом для расследования.
Позже в отношении него начали расследование.
Главный санитарный врач Мангистау покинул свою должность вчера, 12 августа, и занял пост руководителя ДККБТУ Алматинской области.