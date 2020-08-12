Главный санврач Мангистауской области покинул должность

Фото из архива Lada.kz
Главный санитарный врач Мангистау покинул свою должность сегодня, 12 августа.
В данный момент он занимает пост руководителя ДККБТУ Алматинской области.
Ергали Жаксыбекович родился 7 апреля 1970 года в Караганде.
Окончил Алматинский государственный медицинский институт имени Асфендиярова, Таразский государственный университет имени Дулати по специальностям «врач-гигиенист», «эпидемиолог» и «юрист».
В данный момент он занимает пост руководителя ДККБТУ Алматинской области.
Ергали Жаксыбекович родился 7 апреля 1970 года в Караганде.
Окончил Алматинский государственный медицинский институт имени Асфендиярова, Таразский государственный университет имени Дулати по специальностям «врач-гигиенист», «эпидемиолог» и «юрист».