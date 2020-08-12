Главный санврач Мангистауской области покинул должность

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Главный санитарный врач Мангистау покинул свою должность сегодня, 12 августа.



В данный момент он занимает пост руководителя ДККБТУ Алматинской области.



Ергали Жаксыбекович родился 7 апреля 1970 года в Караганде.



Окончил Алматинский государственный медицинский институт имени Асфендиярова, Таразский государственный университет имени Дулати по специальностям «врач-гигиенист», «эпидемиолог» и «юрист».