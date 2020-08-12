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ЛАДА.kz » Власть

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 13:55

Просмотров: 3320

Главный санврач Мангистауской области покинул должность

Ергали Сыдыманов, занимавший должность главного санитарного врача региона, возглавил департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг (ДККБТУ) Алматинской области. Об этом сообщили в Центре общественных коммуникации Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
Главный санитарный врач Мангистау покинул свою должность сегодня, 12 августа.

В данный момент он занимает пост руководителя ДККБТУ Алматинской области.

Ергали Жаксыбекович родился 7 апреля 1970 года в Караганде.

Окончил Алматинский государственный медицинский институт имени Асфендиярова, Таразский государственный университет имени Дулати по специальностям «врач-гигиенист», «эпидемиолог» и «юрист».



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Комментарии ( 15 )

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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 16:42
ну и ладно надеюсь больше не увидим его в городе )))
 
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mer (Посетители) Сегодня, 16:10
замакима,Так одноразовые...
 
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 Рома (Посетители) Сегодня, 15:59
На руках дорогостоящий и крутой гаджет, шикарный костюмчик и галстучек, а результат деятельности - никакой.
 
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Емельянов Роман (Посетители) Сегодня, 15:56
"Мавр сделал свое дело,мавр может уходить".
 
-1
  • babe
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  • mer
 сембай (Посетители) Сегодня, 15:51
Аzamat,
Клоун уехал, театр остался. Нового выберут, и дальше будут народ веселить новыми запретами!
 
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tolk (Посетители) Сегодня, 15:37
Выслужился и на повышение пошёл.
 
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  • leo529
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 Adai11 (Посетители) Сегодня, 15:23
Аzamat,
Вы по ходу его коллега что ли angry ah1n1
 
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 Vohazab (Посетители) Сегодня, 15:14
Какой толк от таких чинуш? Месяц штаны по протирал и свалил. Другой пришёл, аналогичная ситуация. Вот и получили то что получили. Так и в акимате нет хозяина, все временьщики!
 
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 х-фактор (Посетители) Сегодня, 15:13
От него ни жарко и не холодно было с их веселыми постановлениями и предписаниями, которые иной раз противоречили с государственными опусами санврача. Не лепые запреты дышать свежим, морским воздухом, запреты на прогулки по набережной, путаница с ношением долбанных масок, то на открытой местности можно не одевать, то одевать и носить не снимая. Короче дурдом одного актёра Садыманова и больше ничего.
 
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 Тина (Посетители) Сегодня, 15:04
Это значит что все его распоряжения онулированны?!!!

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
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