Актауские школьники будут учиться дистанционно

- Для дистанционного обучения дети из малообеспеченных семей будут обеспечены компьютерами. За счёт средств республиканского бюджета в размере 189,3 миллиона тенге планируется закупить 662 компьютера, из местного бюджета выделено 109,7 миллиона тенге на 708 компьютеров. Проводятся процедуры по приобретению 1 370 компьютерных устройств, - сообщили в Центре общественных коммуникаций.

На сегодняшний день ситуация с коронавирусом в Мангистау не стабилизировалась, поэтому обучение школьники будут проходить дистанционно. Уже началась подготовка к новому учебному году.Школы, как заверили в ЦОК, обеспечены раствором хлора для дезинфекции кабинетов.Дистанционное обучение будет продолжено до стабилизации эпидемиологической ситуации в нашей области.Напомним, родители школьников возмутились тем, что несмотря на улучшающуюся обстановку с коронавирусной инфекцией, дежурные классы в школах открывать не планируется. По их словам, обучать детей дома и работать одновременно невозможно.Сегодня, 19 августа, родителей школьников приняли чиновники, которые им заявили, что в течение 7-10 дней они будут мониторить ситуацию с заболеваемостью и смертностью от коронавируса. В том случае, если будет положительная динамика, то дежурные классы в школах, возможно, откроют.- Я просила академический отпуск от школы. Мне отказали, якобы это противозаконно. То есть, я должна учиться, обучать детей обязана, а вот как это делать, мне так и не объяснили. Обратите внимание на работу нового отеля «Rixos», баз отдыха, которые кишат отдыхающими, а 10-15 детей не могут обучаться в классе с соблюдением всех санитарных норм, - возмутилась одна из родительниц.Мамы и папы на данном этапе собирают электронные подписи под обращением к акиму области Серикбаю Трумову. За сутки его подписали свыше 1000 человек. Ознакомиться с ним можно здесь