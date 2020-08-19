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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:27

Просмотров: 1537

Актауские школьники будут учиться дистанционно

В новом учебном году актауские школьники, включая первоклассников, будут обучаться в онлайн-режиме. Об этом заявили в Центре общественных коммуникаций региона (ЦОК).

Фото предоставили в ЦОК области
На сегодняшний день ситуация с коронавирусом в Мангистау не стабилизировалась, поэтому обучение школьники будут проходить дистанционно. Уже началась подготовка к новому учебному году.

- Для дистанционного обучения дети из малообеспеченных семей будут обеспечены компьютерами. За счёт средств республиканского бюджета в размере 189,3 миллиона тенге планируется закупить 662 компьютера, из местного бюджета выделено 109,7 миллиона тенге на 708 компьютеров. Проводятся процедуры по приобретению 1 370 компьютерных устройств, - сообщили в Центре общественных коммуникаций.


Школы, как заверили в ЦОК, обеспечены раствором хлора для дезинфекции кабинетов.

Дистанционное обучение будет продолжено до стабилизации эпидемиологической ситуации в нашей области.

Напомним, родители школьников возмутились тем, что несмотря на улучшающуюся обстановку с коронавирусной инфекцией, дежурные классы в школах открывать не планируется. По их словам, обучать детей дома и работать одновременно невозможно.

Сегодня, 19 августа, родителей школьников приняли чиновники, которые им заявили, что в течение 7-10 дней они будут мониторить ситуацию с заболеваемостью и смертностью от коронавируса. В том случае, если будет положительная динамика, то дежурные классы в школах, возможно, откроют.

- Я просила академический отпуск от школы. Мне отказали, якобы это противозаконно. То есть, я должна учиться, обучать детей обязана, а вот как это делать, мне так и не объяснили. Обратите внимание на работу нового отеля «Rixos», баз отдыха, которые кишат отдыхающими, а 10-15 детей не могут обучаться в классе с соблюдением всех санитарных норм, - возмутилась одна из родительниц.

Мамы и папы на данном этапе собирают электронные подписи под обращением к акиму области Серикбаю Трумову. За сутки его подписали свыше 1000 человек. Ознакомиться с ним можно здесь.



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Комментарии ( 7 )

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  • arelav_74
 х-фактор (Посетители) Сегодня, 22:16
Я, что то не понял на соседней ветке на сайте тенгри ньюс, там написано наоборот, что первоклашки пойдут с 1 сентября в школы, или у нас Актау стал отдельным от Казахстана государством, что продолжает упорствовать и запрещать своим конченным дебилизмом нормальным, адекватным людям право официально продолжать учиться.. Такое ощущение складывается и впечатления, что у нас руководство города и области в детстве были отпетыми и не обучаемыми тупицами и бездарями, что так люто ненавидели школьное и дошкольное образование. Ученье -свет, а не ученье тьма. Вот наше горе управленцы они и есть сейчас сторонники тьмы..
 
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  • veselaya
  • arelav_74
 babe (Посетители) Сегодня, 21:14
Уже просто обычные слова трудно подобрать ! Кроме мата больше ничего! Уничтожайте дальше , товарищи правители, детей и их мозги, экономику , предпринимателей, набивайте свои карманы и спите спокойно!
 
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  • babe
  • babushka
  • arelav_74
  • Юрий Спассков
 илидия (Посетители) Сегодня, 21:07
несколько лет бесконечными реформами уничтожали образование. Теперь перестали " стесняться" и широкой поступью вышли на финишную прямую. сидите дома и самообразовывайтесь! Это все на фоне открытых бань, саун и обнаглевших "Риксов". И эта песнь об ОНЛАЙН- обучении уже поднадоела, кроме ВАЦАП- обучения и организовать то так и не смогут ничего. Уже плавали, знаем..
 
-1
  • babe
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kann (Посетители) Сегодня, 20:46
Добрыня,
Моя дочь ученица 4го класса и дистационно она учиться не будет.А как она будет учиться если закрыта школа.
 
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  • babe
  • arelav_74
 mer (Посетители) Сегодня, 20:41
Нормально так ,на больше 600 миллионов тенге закупят комьютеров,когда приступят к раздаче их школьникам,закончится карантин,100%. Дело к тому моменту будет сделано,бабки распилены ,откаты успешно пристроены в карманы коррупционеров чиновников. Не понимаю,сколько можно продолжать это мракобесие?
 
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  • Mаксим
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 Добрыня (Посетители) Сегодня, 20:15
А кондуктор в автобусе или кассир в супермаркете они не люди? Они не рискуют? Моя дочь ученица 4го класса и дистационно она учиться не будет,
 
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 rj45 (Посетители) Сегодня, 19:35
Учителя тоже люди! Они тоже болеют и не только! Кто будет отвечать за их жизни?
 
 

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