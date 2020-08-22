Юная певица из Актау может стать участницей «Детского Евровидения»

Выступление Дильназ Тилеповой. Кадр видео
Жюри предстояло выбрать из 400 претендентов 30 сильнейших исполнителей. Теперь же судьба юных конкурсантов в большей степени зависит от онлайн-голосования.
Участник, который наберёт наибольшее количество голосов, будет представлять страну на «Детском Евровидении».
Посмотреть выступление и проголосовать за нашу землячку можно здесь.
В настоящее время Дильназ находится на 17 строчке с 660 голосами.
Напомним, Дильназ завоевала приз зрительских симпатий на республиканском песенном конкурсе «Бала дауысы-2018». В 2019 она стала обладательницей гран-при международного конкурса «Golden voice» на Мальте.
Участник, который наберёт наибольшее количество голосов, будет представлять страну на «Детском Евровидении».
Посмотреть выступление и проголосовать за нашу землячку можно здесь.
В настоящее время Дильназ находится на 17 строчке с 660 голосами.
Напомним, Дильназ завоевала приз зрительских симпатий на республиканском песенном конкурсе «Бала дауысы-2018». В 2019 она стала обладательницей гран-при международного конкурса «Golden voice» на Мальте.
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