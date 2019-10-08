Дильназ Тилепова стала обладательницей гран-при международного конкурса «Golden voice»

На фото Ольга Хныкина и Дильназ Тилепова
Международный конкурс «Golden voice» проходил с 1 по 6 октября. В нём принимали участие более 70 конкурсантов от семи до 30 лет из 16 стран: Испания, Италия, Россия, Украина, Болгария, Турция, Венгрия, Латвия, Австрия, Португалия, Мальта, Казахстан, Израиль, Беларусь, Польша и Куба.
В состав жюри вошли профессиональные певцы, артисты и деятели искусств из Португалии, России, Венгрии, Израиля, Австрии, Македонии, Сербии, Испании, Казахстана.
- Таланты оценивались следующим образом: жюри выставляли баллы участникам, а также записывали свои замечания по поводу выступлений, после чего сдавали карточки специальной коллегии, которая определяла победителя путём подсчёта баллов. Я представляла Казахстан, и оценивать выступление своей подопечной мне было нельзя. Также и другим странам. Хотелось бы использовать подобную систему оценки на нашем городском конкурсе, - отметила Ольга Хныкина.
Как участник Казахстан на конкурсе представляла воспитанница образцового коллектива «Студия детского творчества «Радуга» Культурно-досугового комплекса (КДК) им. Абая Дильназ Тилепова. Девочку сопровождала Ольга Хныкина, руководитель студии.
Актауская исполнительница в июле этого года была участницей международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», где и получила в качестве подарка приглашение на международные конкурсы в Ригу, Лондон и на Мальту, организаторы которых взяли на себя частичную или полную оплату пребывания на конкурсе.
Дильназ Тилепова исполнила песни «Қазағымсын» автора Саи Махамбет и «History» из репертуара Джамалы. По результатам выступлений девочка удостоилась гран-при конкурса.
- Хочу выразить благодарность городскому акимату за поддержку и помощь, а также руководству КДК им. Абая. Впереди у нас ещё конкурс в Риге. У Дильназ есть приглашение в Ригу на льготное участие, но хотелось бы вывезти за рубеж ещё одну нашу девочку, победительницу «Славянского базара-2015» Луизу Нуркуатову, - сказала Ольга Хныкина.
Напомним, вокалистка из Актау представила Казахстан на фестивале «Славянский базар в Витебске».
В состав жюри вошли профессиональные певцы, артисты и деятели искусств из Португалии, России, Венгрии, Израиля, Австрии, Македонии, Сербии, Испании, Казахстана.
- Таланты оценивались следующим образом: жюри выставляли баллы участникам, а также записывали свои замечания по поводу выступлений, после чего сдавали карточки специальной коллегии, которая определяла победителя путём подсчёта баллов. Я представляла Казахстан, и оценивать выступление своей подопечной мне было нельзя. Также и другим странам. Хотелось бы использовать подобную систему оценки на нашем городском конкурсе, - отметила Ольга Хныкина.
Как участник Казахстан на конкурсе представляла воспитанница образцового коллектива «Студия детского творчества «Радуга» Культурно-досугового комплекса (КДК) им. Абая Дильназ Тилепова. Девочку сопровождала Ольга Хныкина, руководитель студии.
Актауская исполнительница в июле этого года была участницей международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», где и получила в качестве подарка приглашение на международные конкурсы в Ригу, Лондон и на Мальту, организаторы которых взяли на себя частичную или полную оплату пребывания на конкурсе.
Дильназ Тилепова исполнила песни «Қазағымсын» автора Саи Махамбет и «History» из репертуара Джамалы. По результатам выступлений девочка удостоилась гран-при конкурса.
- Хочу выразить благодарность городскому акимату за поддержку и помощь, а также руководству КДК им. Абая. Впереди у нас ещё конкурс в Риге. У Дильназ есть приглашение в Ригу на льготное участие, но хотелось бы вывезти за рубеж ещё одну нашу девочку, победительницу «Славянского базара-2015» Луизу Нуркуатову, - сказала Ольга Хныкина.
Напомним, вокалистка из Актау представила Казахстан на фестивале «Славянский базар в Витебске».
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