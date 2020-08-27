Суд отклонил заявление защиты экс-главкома Военно-морских сил Республики Казахстан

Фото из социальных сетей
Заседание апелляционной коллегии по делу вице-адмирала Жандарбека Жанзакова состоялось сегодня, 27 августа.
В ходе заседания заявление стороны защиты об отводе судебной коллегии Военного суда отклонили. Как отметили сторонники адмирала в социальных сетях, сегодня начались прения сторон.
Заседание апелляционной коллегии продолжится 3 сентября в 10:00.
Напомним, ранее сообщалось, что экс-главнокомандующего Жандарбека Жанзакова обвинили в злоупотреблении властью и осудили на шесть лет. Моряки из Актау поддержали осужденного главнокомандующего Военно-морскими силами Казахстана.
После оглашения приговора 18 мая экс-главнокомандующий ВМС РК Жандарбек Жанзаков объявил сухую голодовку в знак протеста решения суда.
21 августа правозащитники бывшего вице-адмирала Жандарбека Жанзакова, как передает Tengrinews.kz, заявили отвод судебной коллегии Военного суда в Нур-Султане. Причиной стал отказ в допросе свидетелей.
В ходе заседания заявление стороны защиты об отводе судебной коллегии Военного суда отклонили. Как отметили сторонники адмирала в социальных сетях, сегодня начались прения сторон.
Заседание апелляционной коллегии продолжится 3 сентября в 10:00.
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❗️Друзья, на сегодняшнем заседании апелляционной коллегии судом было отклонено заявление стороны защиты об отводе судебной коллегии Военного суда. Сегодня были начаты прения сторон. Продолжение заседания апелляционной коллегии назначали на 3 сентября 2020 года 10.00 утра. Мы на финишной прямой. Надеемся и верим в справедливость! ❗️❗️❗️ЖАНЗАКОВ НЕ ВИНОВЕН❗️❗️❗️#адмиралневиновен #адмиралбизбиргемиз
Напомним, ранее сообщалось, что экс-главнокомандующего Жандарбека Жанзакова обвинили в злоупотреблении властью и осудили на шесть лет. Моряки из Актау поддержали осужденного главнокомандующего Военно-морскими силами Казахстана.
После оглашения приговора 18 мая экс-главнокомандующий ВМС РК Жандарбек Жанзаков объявил сухую голодовку в знак протеста решения суда.
21 августа правозащитники бывшего вице-адмирала Жандарбека Жанзакова, как передает Tengrinews.kz, заявили отвод судебной коллегии Военного суда в Нур-Султане. Причиной стал отказ в допросе свидетелей.
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