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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 13:28

Просмотров: 971

На трассе Актау-Атырау «исчезло» около 16 километров дороги

В Сети опубликовали видеоролик, на котором запечатлена поездка по трассе Актау-Атырау. Автор видео отметил, что дорога укоротилась примерно на 20 километров. В акционерном обществе «Национальная компания «КазАвтоЖол» объяснили причину сложившейся ситуации.

Скриншот видеоматериала
Пользователь Сети снял на видео свою поездку по трассе Актау-Атырау. Он отметил, что дорога стала короче примерно на 20 километров.

В АО «НК «КазАвтоЖол» объяснили это тем, что часть трассы была передана в местную сеть автодорог.

- По нашей области прошли изменения. Трасса начинается с Атырауской области и раньше заканчивалась нашим морским портом. На данный момент 16 километров от старого поста ГАИ до морпорта мы сдали в местную сеть - то есть участок дороги перестал быть частью республиканской дороги. В связи с чем обратный километр поменялся. Поменялся пока только у нас. В Атырауской области поменяется в течение месяца, - объяснили в АО «НК «КазАвтоЖол».




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Комментарии ( 3 )

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Нурекен (Посетители) Сегодня, 14:11
Деньги на ветер
 
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  • Нурекен
 mer (Посетители) Сегодня, 13:45
Денег много же в бюджете. Город как конфетка почему бы знаки не поменять . huh
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • mer
  • Ну Ну
  • Нурекен
  • kolu411
 дорожник (Посетители) Сегодня, 13:32
Теперь нужно затратить средства что бы поменять километровые таблички и информационные знаки. Зачем вообще вся эта затея?

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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