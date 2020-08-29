На трассе Актау-Атырау «исчезло» около 16 километров дороги

Пользователь Сети снял на видео свою поездку по трассе Актау-Атырау. Он отметил, что дорога стала короче примерно на 20 километров.В АО «НК «КазАвтоЖол» объяснили это тем, что часть трассы была передана в местную сеть автодорог.- По нашей области прошли изменения. Трасса начинается с Атырауской области и раньше заканчивалась нашим морским портом. На данный момент 16 километров от старого поста ГАИ до морпорта мы сдали в местную сеть - то есть участок дороги перестал быть частью республиканской дороги. В связи с чем обратный километр поменялся. Поменялся пока только у нас. В Атырауской области поменяется в течение месяца, - объяснили в АО «НК «КазАвтоЖол».