Экс-главнокомандующего Военно-морскими силами Казахстана выпустили из колонии

Фото из архива "Лады"
Военный суд Акмолинского гарнизона смягчил приговор Жандарбеку Жанзакову, вынесенный судом первой инстанции. Теперь бывший вице-адмирал вместо колонии приговорен к 4 годам 4 месяцам ограничения свободы.
- Обязать Жанзакова в десятидневный срок явиться в службу пробации по месту жительства для постановки на учет. Разъяснить Жанзакову, что в случае собственного уклонения от отбывания наказания суд может заменить ограничение свободы на лишение свободы на тот же срок. Ограничение в виде содержания под стражей отменить и освободить его немедленно. Взыскать с Жанзакова 29 миллионов 246 тысяч 631 тенге, - сообщил судья корреспонденту Tengrinews.kz.
Напомним, бывший главнокомандующий Военно-морскими силами Казахстана Жандарбек Жанзаков был осужден на шесть лет. Его признали виновным в злоупотреблении властью, повлекшем тяжкие последствия.
Высокопоставленного военнослужащего пожизненно лишили права занимать должности в Вооруженных силах, правоохранительных органах и на госслужбе. Жанзаков также был лишен воинского звания «вице-адмирал». Суд первой инстанции также обязал осужденного возместить материальный ущерб в размере 42 миллионов тенге.
Ранее Жандарбек Жанзаков объявил сухую голодовку из-за «полного несогласия с ранее вынесенным в отношении него приговором».
Жандарбек Жанзаковбыл освобожден от должности главнокомандующего ВМС Казахстана в апреле 2018 года. На этом посту он находилсяс 2009 года.
- Обязать Жанзакова в десятидневный срок явиться в службу пробации по месту жительства для постановки на учет. Разъяснить Жанзакову, что в случае собственного уклонения от отбывания наказания суд может заменить ограничение свободы на лишение свободы на тот же срок. Ограничение в виде содержания под стражей отменить и освободить его немедленно. Взыскать с Жанзакова 29 миллионов 246 тысяч 631 тенге, - сообщил судья корреспонденту Tengrinews.kz.
Напомним, бывший главнокомандующий Военно-морскими силами Казахстана Жандарбек Жанзаков был осужден на шесть лет. Его признали виновным в злоупотреблении властью, повлекшем тяжкие последствия.
Высокопоставленного военнослужащего пожизненно лишили права занимать должности в Вооруженных силах, правоохранительных органах и на госслужбе. Жанзаков также был лишен воинского звания «вице-адмирал». Суд первой инстанции также обязал осужденного возместить материальный ущерб в размере 42 миллионов тенге.
Ранее Жандарбек Жанзаков объявил сухую голодовку из-за «полного несогласия с ранее вынесенным в отношении него приговором».
Жандарбек Жанзаковбыл освобожден от должности главнокомандующего ВМС Казахстана в апреле 2018 года. На этом посту он находилсяс 2009 года.
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