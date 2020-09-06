В Актау участились кражи велосипедов

Увеличение количества краж велосипедов, как отмечают в ведомстве, связаны, прежде всего, с их дороговизной. В то же время отмечается безразличное отношение к безопасности своего транспортного средства и самих хозяев.Единственный гарантированный способ защиты от кражи — не оставлять велосипед без присмотра. В случае возникновения такой необходимости желательно попросить присмотреть за ним знакомых, либо оставлять велосипед на видном месте.Также следует оборудовать свой велосипед запирающим устройством — велозамком, который лишит возможности воров передвигаться на нём.Запасные части велосипеда необходимо промаркировать. На ночь железного коня нужно убирать в запираемое помещение и не оставлять его в подъезде.Участковые инспекторы, как сообщили в полиции, в рамках ОПМ «Велосипед» проводят дворовые обходы, магазины, рынки и предупреждают горожан о возможных правонарушениях.