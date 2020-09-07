Выпустили из колонии: Освобождение бывшего вице-адмирала Жанзакова прокомментировали в суде

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Сегодня, 7 сентября, в Сети Instagram появилось видео освобождения экс-главнокомандующего Военно-морскими силами Жандарбека Жанзакова.
- Пользователи социальных сетей в комментариях высказались о процессе, который проходил над экс-главнокомандующим ВМС Жанзаковым Ж.С., отдельные граждане выразили мнение, что вице-адмирала осудили несправедливо, а некоторые указали на мягкость приговора. Между тем, такие суждения ошибочны. В целях обеспечения общества достоверной информацией сообщаем, что приговором Военного суда Акмолинского гарнизона от 18 мая 2020 года Жанзаков осужден за злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия, по статье 450, части 2 Уголовного кодекса к шести годам лишения свободы, - сообщили в пресс-службе военного суда корреспонденту Tengrinews.kz.
Как отметили в суде, на время строительства собственного пирса в 2012-2016 годы военные корабли ВМС вынуждены были арендовать частные причалы для швартовки, на это государством выделялись деньги для проведения конкурса по государственным закупкам.
- Однако Жанзаков Ж.С., будучи главнокомандующим Военно-морскими силами, без проведения конкурса заключил договор с ТОО «С.» из одного источника. Хотя причалов, сдаваемых в аренду у береговой линии моря, было множество, при этом стоимость услуг была как выше, так и ниже, тем самым Жанзаков Ж.С. необоснованно отдал предпочтение ТОО «С.» и причинил государству материальный ущерб на сумму более 29 миллионов тенге. Указанные действия Жанзакова правильно квалифицированы как злоупотребление властью, - добавили в суде.
Отмечается, что при назначении наказания апелляционная инстанция учла, что органы следствия не смогли доказать наличие корыстного мотива в действиях осужденного. Также по делу имелась совокупность смягчающих обстоятельств, таких как наличие несовершеннолетнего ребенка, снижение объема обвинения.
- Кроме того, принято во внимание ходатайство Генерального штаба Министерства обороны о смягчении наказания ввиду длительного срока военной службы Жанзакова, а также его заслуг и вклада в строительство и развитие Военно-морских сил Казахстана, которые были признаны исключительными, в связи с чем апелляционной инстанцией лишение свободы заменено на ограничение свободы сроком на пять лет, - подчеркнули в пресс-службе суда.
В суде напомнили, что вступившие в законную силу судебные акты обязательны для всех, нельзя искажать принятое судом решение, в том числе установленные судом обстоятельства и данную судом правовую оценку.
Напомним, что экс-главнокомандующего Военно-морскими силами Казахстана выпустили из колонии.
Ранее Жандарбек Жанзаков объявил сухую голодовку из-за «полного несогласия с ранее вынесенным в отношении него приговором».
Жандарбек Жанзаков был освобожден от должности главнокомандующего ВМС Казахстана в апреле 2018 года. На этом посту он находился с 2009 года.
- Пользователи социальных сетей в комментариях высказались о процессе, который проходил над экс-главнокомандующим ВМС Жанзаковым Ж.С., отдельные граждане выразили мнение, что вице-адмирала осудили несправедливо, а некоторые указали на мягкость приговора. Между тем, такие суждения ошибочны. В целях обеспечения общества достоверной информацией сообщаем, что приговором Военного суда Акмолинского гарнизона от 18 мая 2020 года Жанзаков осужден за злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия, по статье 450, части 2 Уголовного кодекса к шести годам лишения свободы, - сообщили в пресс-службе военного суда корреспонденту Tengrinews.kz.
Как отметили в суде, на время строительства собственного пирса в 2012-2016 годы военные корабли ВМС вынуждены были арендовать частные причалы для швартовки, на это государством выделялись деньги для проведения конкурса по государственным закупкам.
- Однако Жанзаков Ж.С., будучи главнокомандующим Военно-морскими силами, без проведения конкурса заключил договор с ТОО «С.» из одного источника. Хотя причалов, сдаваемых в аренду у береговой линии моря, было множество, при этом стоимость услуг была как выше, так и ниже, тем самым Жанзаков Ж.С. необоснованно отдал предпочтение ТОО «С.» и причинил государству материальный ущерб на сумму более 29 миллионов тенге. Указанные действия Жанзакова правильно квалифицированы как злоупотребление властью, - добавили в суде.
Отмечается, что при назначении наказания апелляционная инстанция учла, что органы следствия не смогли доказать наличие корыстного мотива в действиях осужденного. Также по делу имелась совокупность смягчающих обстоятельств, таких как наличие несовершеннолетнего ребенка, снижение объема обвинения.
- Кроме того, принято во внимание ходатайство Генерального штаба Министерства обороны о смягчении наказания ввиду длительного срока военной службы Жанзакова, а также его заслуг и вклада в строительство и развитие Военно-морских сил Казахстана, которые были признаны исключительными, в связи с чем апелляционной инстанцией лишение свободы заменено на ограничение свободы сроком на пять лет, - подчеркнули в пресс-службе суда.
В суде напомнили, что вступившие в законную силу судебные акты обязательны для всех, нельзя искажать принятое судом решение, в том числе установленные судом обстоятельства и данную судом правовую оценку.
Напомним, что экс-главнокомандующего Военно-морскими силами Казахстана выпустили из колонии.
Ранее Жандарбек Жанзаков объявил сухую голодовку из-за «полного несогласия с ранее вынесенным в отношении него приговором».
Жандарбек Жанзаков был освобожден от должности главнокомандующего ВМС Казахстана в апреле 2018 года. На этом посту он находился с 2009 года.
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