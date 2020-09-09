В Мангистауском районе отремонтировали спортивные комплексы

Фото пресс-службы акимата Мангистауского района

Ремонтные работы зала для занятий борьбой проводились ТОО «Нурлы Жол Сервис». Сумма, потраченная на ремонт, составила 44 миллиона 240 тысяч тенге.



- Полностью заменена крыша борцовского зала, проведены малярные работы. На втором объекте – зале для бокса, провели капитальный ремонт, обновили коммуникации. Этим залом занималось ООО «Мантеком». Они выполнили работы на 56 миллионов 890 тысяч тенге. На время работ было трудоустроено порядка 20 человек, – сообщил Адайбек Калиев, советник акима Мангистауского района.