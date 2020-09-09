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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 16:49

Просмотров: 107

Маска для школьника: Родители пожаловались на отсутствие детских масок в аптеках Актау

Жители Актау возмутились отсутствием детских медицинских масок в аптеках города. Стандартные маски вызывают раздражение на коже учеников. Об этом рассказали родители школьников.

Фото из открытых источников
По словам группы родителей, стандартные медицинские маски первоклассникам носить неудобно.

- Первоклашки в течение всех уроков находятся в масках. Их снимать нельзя. За несколько часов ношения маска вызывает раздражение на коже, менять их необходимо, как минимум, каждые 2 часа, но в наших аптеках детских масок нет уже четыре месяца. Можно заказать через интернет, но 25 штук стоят 4500 тенге, и это дорого, – жалуются родители школьников.

В городском отделе образования рассказали, что понятие «детские маски» не существует.

- Есть стандартные маски, и их ребёнок может получить бесплатно в классе. По необходимости он может их менять там же. Средства защиты были закуплены на бюджетные деньги, с ними проблем нет. По желанию родители могут сшить своим детям маски по размеру, тут важно помнить, что их необходимо стирать ежедневно и проглаживать утюгом, – сообщили в отделе образования Актау.

Между тем, в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг (ДККБТУ )Мангистауской области сообщили, что планируют закупать маски для детей от пяти лет.

- Поступает много обращений от родителей на выпуск медицинских масок для детей. Сейчас мы собираем заявки и планируем организовать поступление масок в аптеки города уже в октябре текущего года, - сообщили в ДККБТУ.



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Комментарии ( 1 )

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kasandra (Посетители) Сегодня, 16:59
Прекратите издеваться над детьми! Маски только вредят здоровью детей. Есть уже научно доказанные факты! На улице все дети бегают вместе и никто не болеет
 
 

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