Маска для школьника: Родители пожаловались на отсутствие детских масок в аптеках Актау

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По словам группы родителей, стандартные медицинские маски первоклассникам носить неудобно.



- Первоклашки в течение всех уроков находятся в масках. Их снимать нельзя. За несколько часов ношения маска вызывает раздражение на коже, менять их необходимо, как минимум, каждые 2 часа, но в наших аптеках детских масок нет уже четыре месяца. Можно заказать через интернет, но 25 штук стоят 4500 тенге, и это дорого, – жалуются родители школьников.



В городском отделе образования рассказали, что понятие «детские маски» не существует.



- Есть стандартные маски, и их ребёнок может получить бесплатно в классе. По необходимости он может их менять там же. Средства защиты были закуплены на бюджетные деньги, с ними проблем нет. По желанию родители могут сшить своим детям маски по размеру, тут важно помнить, что их необходимо стирать ежедневно и проглаживать утюгом, – сообщили в отделе образования Актау.



Между тем, в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг (ДККБТУ )Мангистауской области сообщили, что планируют закупать маски для детей от пяти лет.



- Поступает много обращений от родителей на выпуск медицинских масок для детей. Сейчас мы собираем заявки и планируем организовать поступление масок в аптеки города уже в октябре текущего года, - сообщили в ДККБТУ.