Руководитель управления экономики и бюджетного планирования Мангистау признала факт нарушения карантина и оплатила штраф

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В Комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг по факту проведения должностным лицом массового мероприятия в Мангистауской области сообщили, что чиновницу оштрафовали.
- В настоящее время на должностное лицо акимата Мангистауской области управлением контроля качества и безопасности товаров и услуг города Актау вынесено постановление о наложении административного штрафа по части 1 статьи 425 Кодекса об административных правонарушениях РК в размере 30 МРП. Факт нарушения карантина она признала полностью, - сообщил Ержан Байтанаев.
В ведомстве сообщили, что руководитель управления экономики и бюджетного планирования Мангистау уже оплатила штраф.
Также департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области направлено письмо на имя акима области для принятия мер, как руководителя структурного подразделения акимата области и в департамент агентства по делам госслужбы по Мангистауской области для принятия мер в качестве государственного служащего.
Напомним, чиновница отпраздновала день рождения во время карантина.
- В настоящее время на должностное лицо акимата Мангистауской области управлением контроля качества и безопасности товаров и услуг города Актау вынесено постановление о наложении административного штрафа по части 1 статьи 425 Кодекса об административных правонарушениях РК в размере 30 МРП. Факт нарушения карантина она признала полностью, - сообщил Ержан Байтанаев.
В ведомстве сообщили, что руководитель управления экономики и бюджетного планирования Мангистау уже оплатила штраф.
Также департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области направлено письмо на имя акима области для принятия мер, как руководителя структурного подразделения акимата области и в департамент агентства по делам госслужбы по Мангистауской области для принятия мер в качестве государственного служащего.
Напомним, чиновница отпраздновала день рождения во время карантина.