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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 17:48

Просмотров: 933

Руководитель управления экономики и бюджетного планирования Мангистау признала факт нарушения карантина и оплатила штраф

Чиновницу оштрафовали на 30 МРП (83 000 тенге). Об этом сообщил Ержан Байтанаев, официальный представитель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК.

Фото с сайта Zakon.kz
В Комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг по факту проведения должностным лицом массового мероприятия в Мангистауской области сообщили, что чиновницу оштрафовали.

- В настоящее время на должностное лицо акимата Мангистауской области управлением контроля качества и безопасности товаров и услуг города Актау вынесено постановление о наложении административного штрафа по части 1 статьи 425 Кодекса об административных правонарушениях РК в размере 30 МРП. Факт нарушения карантина она признала полностью, - сообщил Ержан Байтанаев.

В ведомстве сообщили, что руководитель управления экономики и бюджетного планирования Мангистау уже оплатила штраф.

Также департаментом контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области направлено письмо на имя акима области для принятия мер, как руководителя структурного подразделения акимата области и в департамент агентства по делам госслужбы по Мангистауской области для принятия мер в качестве государственного служащего.

Напомним, чиновница отпраздновала день рождения во время карантина.



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Комментарии ( 2 )

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  • Феникс
 aalleennaa69 (Посетители) Сегодня, 19:45
Она этот штраф взятками отработает в несколько раз
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Космос
  • Ingul
 ABCD (Посетители) Сегодня, 18:32
Да что ,ей этот штраф! Подарили больше в десять раз. Получается заплатил штраф и гуляй не хочу!
 
 

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