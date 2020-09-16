«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 16 Сентября
+20...+21
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 426.46 KZT
  • €1 = 506.59 KZT
  • 1 RUB = 5.68 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 10:49

Просмотров: 1288

Осужденный колонии Актау разработал два уникальных проекта

Осужденный учреждения минимальной безопасности ГМ-172/8 разработал два проекта, посвященных развитию «зеленой» экономики в Казахстане. Восемь месяцев назад он подал заявку в патентное бюро на получение авторского права. Об этом сообщили в пресс-службе департамента уголовно-исполнительной системы (УИС) по Мангистауской области.

Скриншот видеоматериала
Концепцию устройства, предназначенного для локального кратковременного насыщения кислородом организма человека и устройства для фильтрации выхлопных газов автомобилей, разработал осужденный колонии-поселения Актау.

Сам осужденный отметил, что с разработкой концепции первого устройства ему помогали инженеры Московского авиационного института.

- Сейчас я уже не просто придумываю и записываю что-то, у меня появился соавтор, который помогает продвигать эти идеи. Я очень благодарен ему и инженерам института за поддержку. Основная цель моих мыслей - это развитие «зеленой» экономики в нашей стране. Хотелось бы, чтобы Казахстан стал страной, которая не только использует передовые технологии, но и производит их, - рассказал осужденный.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, первые идеи у осужденного родились еще в колонии строгого режима.

- Мужчина был осужден в 2014 году. На совершение преступления, по словам осужденного, его толкнула наркотическая зависимость. В то время он употреблял героин. Сейчас ему удалось побороть зависимость. После того, как ему смягчили меру наказания, он приступил к воплощению своих идей в жизнь. Заявку на авторское право он подал восемь месяцев назад, осталось еще два месяца для принятия окончательного решения патентного бюро, - рассказали в пресс-службе УИС региона.

В учреждении мужчина большую часть своего времени занимается уходом за растениями. Сам осужденный считает, что занятия растениями и ландшафтом помогают ему не только находить новые идеи, но и понять природу.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ingul (Посетители) Сегодня, 12:02
Чтобы в голове появились талантливые идеи человек подружился с "травкой". uhmylka
А если бы не употреблял, то что нельзя употреблять, было бы больше изобретений.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика