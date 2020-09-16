Осужденный колонии Актау разработал два уникальных проекта

Концепцию устройства, предназначенного для локального кратковременного насыщения кислородом организма человека и устройства для фильтрации выхлопных газов автомобилей, разработал осужденный колонии-поселения Актау.Сам осужденный отметил, что с разработкой концепции первого устройства ему помогали инженеры Московского авиационного института.- Сейчас я уже не просто придумываю и записываю что-то, у меня появился соавтор, который помогает продвигать эти идеи. Я очень благодарен ему и инженерам института за поддержку. Основная цель моих мыслей - это развитие «зеленой» экономики в нашей стране. Хотелось бы, чтобы Казахстан стал страной, которая не только использует передовые технологии, но и производит их, - рассказал осужденный.Как сообщили в пресс-службе ведомства, первые идеи у осужденного родились еще в колонии строгого режима.- Мужчина был осужден в 2014 году. На совершение преступления, по словам осужденного, его толкнула наркотическая зависимость. В то время он употреблял героин. Сейчас ему удалось побороть зависимость. После того, как ему смягчили меру наказания, он приступил к воплощению своих идей в жизнь. Заявку на авторское право он подал восемь месяцев назад, осталось еще два месяца для принятия окончательного решения патентного бюро, - рассказали в пресс-службе УИС региона.В учреждении мужчина большую часть своего времени занимается уходом за растениями. Сам осужденный считает, что занятия растениями и ландшафтом помогают ему не только находить новые идеи, но и понять природу.