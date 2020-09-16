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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 14:20

Просмотров: 2127

Приметы Актау: Посадку деревьев жители объясняют скорым визитом высокопоставленных лиц

Очевидцы запечатлели посадку деревьев напротив жилого комплекса Green Park в 17 микрорайоне города. Пользователи Сети предположили, что в Актау приезжает высокопоставленный чиновник.

Скриншот видеоматериала
Житель Актау сегодня, 16 сентября, записал на видео посадку больших деревьев. Несколько человек сажали их напротив ЖК Green Park.

Пользователи социальных сетей выразили предположение, что на днях в город приедет высокопоставленная персона.

Некоторые из них допустили мысль, что в Актау приедет Елбасы.

Редакция ожидает официального комментария от акимата Мангистауской области о причинах экстренной посадки деревьев напротив 17 микрорайона города, а также о стоимости озеленительных манипуляций.




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Комментарии ( 9 )

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  • Guz
 kz1990 (Посетители) Сегодня, 17:52
Ну походу приедет наш Первый и независимый,раз бедные деревья на растерзания садят для показухи,и помрут деревья максимум через 1-2 месяца без воды и ухода за ними. stena
Сколько бабла потратили на эту ерундистику?
 
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  • Toryn
 Guz (Посетители) Сегодня, 17:08
Тополя погибнут,а этот который приедет или эти которые приедут не удостоят их и взглядом.
Сюда они едут за деньгами и только,вот увидите после их отъезда пенсионеры пенсии будут получать с задержкой в 60 или менее дней такие дела. Пусть едут всё равно я их всех ненавижу.
 
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Ingul (Посетители) Сегодня, 15:51
Их хотя бы в плагиате обвинили, это же явный аналог "потемкинской деревни".
А деньги что? Мусор, они же не свои.
 
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илидия (Посетители) Сегодня, 15:38
Наверное, уже дети знают, что в Актау кроме карагача, айланда и ясеня Сагдианского в таких масштабах ничего сажать нельзя.Это единственное, что здесь выживает с таким отношением. Они же как? Посадили и забыли...Время прошло- деревья умерли и есть повод снова баблосики попилить.
 
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  • Юрий Спассков
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  • kz1990
 илидия (Посетители) Сегодня, 15:16
Очередная безответственная трата денег: тополя в Актау не приживаются. Уже высаживали в прошлом целые аллеи и всё погибло:во-первых, их жрет клещ нещадно, во- вторых, почва для тополиной корневой системы не подходит + наши вечные ветра, а их еще и вдоль дороги высаживают! мракобесие какое то..
 
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  • илидия
  • tom2005
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  • бася
 slavik (Посетители) Сегодня, 15:00
Приедет-уедет и внимания не обратит,а в будущем будет обглодано верблюдами и создаст угрозу безопасности дорожного движения.Дорога на аэропорт яркий тому пример.Показуха,да и только.
 
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 ABCD (Посетители) Сегодня, 14:56
Вот оно наше всё! 21 век, 30 лет независимости и т.д. Конечно съездит в Риксос,прокатит по хорошим дорогам,посмотрит посторонам ,...и скажет: что они всё ноют и ноют(жители) на курорте живут ,а им всё мало! Прокатите по селу Баскудук,или ещё где,покажите как живут люди реально! А не этот пафос спереди а ж...а голая сзади!
 
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  • shurik_kz11
 almaty2018 (Посетители) Сегодня, 14:32
kolu411,
В риксос отдыхать
 
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  • shurik_kz11
 kolu411 (Посетители) Сегодня, 14:23
Некоторые из них допустили мысль, что в Актау приедет Елбасы

Слух ходит что завтра прилетает.
 
 

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