Приметы Актау: Посадку деревьев жители объясняют скорым визитом высокопоставленных лиц

Житель Актау сегодня, 16 сентября, записал на видео посадку больших деревьев. Несколько человек сажали их напротив ЖК Green Park.Пользователи социальных сетей выразили предположение, что на днях в город приедет высокопоставленная персона.Некоторые из них допустили мысль, что в Актау приедет Елбасы.Редакция ожидает официального комментария от акимата Мангистауской области о причинах экстренной посадки деревьев напротив 17 микрорайона города, а также о стоимости озеленительных манипуляций.