Кто-нибудь остановит этот кошмар в Актау? На высаженных вчера деревьях уже засохла листва

Фото Рашида Исмагилова
Озеленители Актау высадили деревья с зелёной кроной под палящим солнцем в рекордный срок.
Если не приближаться к деревьям, а только смотреть на них из окна мчащегося по трассе автомобиля, то складывается впечатление, что вдоль дороги растут ухоженные, зелёные деревца. При близком рассмотрении понятно, что листва на них рассыпается, как истлевшая бумага.
Вопросы от редакции:
- Какие обстоятельства заставили производить высадку деревьев при температуре воздуха, не пригодной для посадочных работ?
- Какие работы были проделаны при подготовке посадочных лунок для деревьев, не сбросивших крону?
Напомним, вчера, 16 сентября, житель Актау снял на видео посадку деревьев вдоль дороги напротив жилого комплекса Green Park в 17 микрорайоне.
Акимат Актау заявил, что внезапная посадка деревьев не связана с приездом высокопоставленных чиновников.
Видео Рашида Исмагилова
Если не приближаться к деревьям, а только смотреть на них из окна мчащегося по трассе автомобиля, то складывается впечатление, что вдоль дороги растут ухоженные, зелёные деревца. При близком рассмотрении понятно, что листва на них рассыпается, как истлевшая бумага.
Вопросы от редакции:
- Какие обстоятельства заставили производить высадку деревьев при температуре воздуха, не пригодной для посадочных работ?
- Какие работы были проделаны при подготовке посадочных лунок для деревьев, не сбросивших крону?
Напомним, вчера, 16 сентября, житель Актау снял на видео посадку деревьев вдоль дороги напротив жилого комплекса Green Park в 17 микрорайоне.
Акимат Актау заявил, что внезапная посадка деревьев не связана с приездом высокопоставленных чиновников.
Видео Рашида Исмагилова