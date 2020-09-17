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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 15:07

Просмотров: 899

Кто-нибудь остановит этот кошмар в Актау? На высаженных вчера деревьях уже засохла листва

Деревья, высаженные вчера, сегодня уже стоят с засохшей листвой. Посадка производилась, по заявлению акимата Актау, в соответствии с планом озеленительных работ.

Фото Рашида Исмагилова
Озеленители Актау высадили деревья с зелёной кроной под палящим солнцем в рекордный срок.

Если не приближаться к деревьям, а только смотреть на них из окна мчащегося по трассе автомобиля, то складывается впечатление, что вдоль дороги растут ухоженные, зелёные деревца. При близком рассмотрении понятно, что листва на них рассыпается, как истлевшая бумага.

Вопросы от редакции:

- Какие обстоятельства заставили производить высадку деревьев при температуре воздуха, не пригодной для посадочных работ?

- Какие работы были проделаны при подготовке посадочных лунок для деревьев, не сбросивших крону?






Напомним, вчера, 16 сентября, житель Актау снял на видео посадку деревьев вдоль дороги напротив жилого комплекса Green Park в 17 микрорайоне.
Акимат Актау заявил, что внезапная посадка деревьев не связана с приездом высокопоставленных чиновников.

Видео Рашида Исмагилова



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Комментарии ( 7 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • tolk
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 16:10
че вы разорались тут?
это плановое опадение листвы по окематовски lol
засохшая жителям, зеленая себе в карман lol
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • TU-154
  • tolk
  • ODUVANCHIK
 Инна (Посетители) Сегодня, 16:08
Жаль деревья, наказать виновных!!!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Pinochet
  • TU-154
  • tolk
  • ODUVANCHIK
 mer (Посетители) Сегодня, 16:06
татарка,
Варвары ,вот они кто.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • mer
  • Юрий Спассков
  • Pinochet
  • leo529
  • tolk
  • ODUVANCHIK
 gurev57 (Посетители) Сегодня, 16:03
Прогресс... Умные очки, умные часы, умные кроссовки, умные микроволновки... Одни люди тупые остались.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Pinochet
  • TU-154
  • tolk
 татарка (Посетители) Сегодня, 16:02
Позор нашему акимату. Все лишь бы как бы сделать. angry
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +7
  • malovdmitriy
  • rastolkuy
  • татарка
  • mer
  • Pinochet
  • ЁмоЁ
  • tolk
 TU-154 (Посетители) Сегодня, 15:44
Такое чувство что областной акимат вообще ни чего не контролирует: Высадка деревьев к приезду начальства, застройка набережной, поднятие цены на энергоносители ТОО "Альянсэнергоснаб-Актау", полив зелёных насаждений с машин. хотя закопаны пластиковые трубы. замена бордюров и т.д...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +7
  • TU-154
  • mer
  • malovdmitriy
  • rastolkuy
  • татарка
  • Pinochet
  • ODUVANCHIK
 tolk (Посетители) Сегодня, 15:40
Когда уже привлекут ответственного за это чиновника? Прокуратура , АУ!

Халатность и растрата бюджетных средсв,наших,народных денег.
 
 

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