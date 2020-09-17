Акимат Актау: Внезапная посадка деревьев не связана с приездом высокопоставленных чиновников

Фото предоставлено пресс-службой городского акимата
В акимате Актау рассказали о планах по озеленению города. Как там объяснили, это не связано с приездом высокопоставленных должностных лиц.
- Посадка саженцев производится весной и осенью. Осенью она должна быть завершена за 15-20 дней до начала холодов и будет осуществляться с середины сентября до середины ноября этого года. Планируется высадить 320 деревьев. Из них 160 лиственных и 160 хвойных пород. Площадь посадки составляет 960 квадратных метров. Кроме того, в будущем планируется засеять семь тысяч квадратных метров газона, - пояснили в городском акимате.
Как сообщили в исполнительном органе города, в Актау насчитывается около 67 тысяч деревьев. В 2019 году на территории города было посажено 1 150 деревьев, 3000 роз, 12 000 кустарников и 218 000 однолетних цветов.
- В этом году посадили только пять тысяч квадратных метров газона, на центральных улицах посадили однолетние цветы и розы. Помимо этого, в 2020 году начали установку новых водопроводных труб по периметру микрорайонов, а также в парках, скверах и вдоль трассы Актау-Аэропорт, - добавили в пресс-службе акимата города.
Редакция ждет ответы на вопросы:
- Какова стоимость проводимых озеленительных работ?
- Какой процент приживаемости прогнозируют озеленители, высаживая взрослые деревья с зелёной кроной в обеднённый грунт в экстремальные погодные условия?
- Кто и почему принимает решения о высадке в нашем климате сорта деревьев, плохо переносящих наши суровые природные условия и нерегулярный полив?
- Есть ли в штате коммунального хозяйства, занимающегося озеленительными работами, специалисты с профильным образованием?
Напомним, вчера, 16 сентября, житель Актау снял на видео посадку деревьев вдоль дороги напротив жилого комплекса Green Park в 17 микрорайоне. Люди предположили, что это связано с приездом высокопоставленного чиновника.
- Посадка саженцев производится весной и осенью. Осенью она должна быть завершена за 15-20 дней до начала холодов и будет осуществляться с середины сентября до середины ноября этого года. Планируется высадить 320 деревьев. Из них 160 лиственных и 160 хвойных пород. Площадь посадки составляет 960 квадратных метров. Кроме того, в будущем планируется засеять семь тысяч квадратных метров газона, - пояснили в городском акимате.
Как сообщили в исполнительном органе города, в Актау насчитывается около 67 тысяч деревьев. В 2019 году на территории города было посажено 1 150 деревьев, 3000 роз, 12 000 кустарников и 218 000 однолетних цветов.
- В этом году посадили только пять тысяч квадратных метров газона, на центральных улицах посадили однолетние цветы и розы. Помимо этого, в 2020 году начали установку новых водопроводных труб по периметру микрорайонов, а также в парках, скверах и вдоль трассы Актау-Аэропорт, - добавили в пресс-службе акимата города.
Редакция ждет ответы на вопросы:
- Какова стоимость проводимых озеленительных работ?
- Какой процент приживаемости прогнозируют озеленители, высаживая взрослые деревья с зелёной кроной в обеднённый грунт в экстремальные погодные условия?
- Кто и почему принимает решения о высадке в нашем климате сорта деревьев, плохо переносящих наши суровые природные условия и нерегулярный полив?
- Есть ли в штате коммунального хозяйства, занимающегося озеленительными работами, специалисты с профильным образованием?
Напомним, вчера, 16 сентября, житель Актау снял на видео посадку деревьев вдоль дороги напротив жилого комплекса Green Park в 17 микрорайоне. Люди предположили, что это связано с приездом высокопоставленного чиновника.