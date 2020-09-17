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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:08

Просмотров: 771

Акимат Актау: Внезапная посадка деревьев не связана с приездом высокопоставленных чиновников

Посадка деревьев осуществляется по намеченному плану. Осенью в городе планируется высадить 320 деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе акимата Актау.

Фото предоставлено пресс-службой городского акимата
В акимате Актау рассказали о планах по озеленению города. Как там объяснили, это не связано с приездом высокопоставленных должностных лиц.

Акимат Актау: Внезапная посадка деревьев не связана с приездом высокопоставленных чиновников


- Посадка саженцев производится весной и осенью. Осенью она должна быть завершена за 15-20 дней до начала холодов и будет осуществляться с середины сентября до середины ноября этого года. Планируется высадить 320 деревьев. Из них 160 лиственных и 160 хвойных пород. Площадь посадки составляет 960 квадратных метров. Кроме того, в будущем планируется засеять семь тысяч квадратных метров газона, - пояснили в городском акимате.

Акимат Актау: Внезапная посадка деревьев не связана с приездом высокопоставленных чиновников


Как сообщили в исполнительном органе города, в Актау насчитывается около 67 тысяч деревьев. В 2019 году на территории города было посажено 1 150 деревьев, 3000 роз, 12 000 кустарников и 218 000 однолетних цветов.

- В этом году посадили только пять тысяч квадратных метров газона, на центральных улицах посадили однолетние цветы и розы. Помимо этого, в 2020 году начали установку новых водопроводных труб по периметру микрорайонов, а также в парках, скверах и вдоль трассы Актау-Аэропорт, - добавили в пресс-службе акимата города.

Редакция ждет ответы на вопросы:

- Какова стоимость проводимых озеленительных работ?

- Какой процент приживаемости прогнозируют озеленители, высаживая взрослые деревья с зелёной кроной в обеднённый грунт в экстремальные погодные условия?

- Кто и почему принимает решения о высадке в нашем климате сорта деревьев, плохо переносящих наши суровые природные условия и нерегулярный полив?

- Есть ли в штате коммунального хозяйства, занимающегося озеленительными работами, специалисты с профильным образованием?

Напомним, вчера, 16 сентября, житель Актау снял на видео посадку деревьев вдоль дороги напротив жилого комплекса Green Park в 17 микрорайоне. Люди предположили, что это связано с приездом высокопоставленного чиновника.



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Комментарии ( 6 )

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Коммунист. (Посетители) Сегодня, 11:48
Цитата: Pinochet
а вот посадки таких "садоводов из акемата" могут и должны быть круглый год

Новое коррумпированое шоу, поле "полива"...

Осенью она должна быть завершена за 15-20 дней до начала холодов..
НА!, Магышлаке как в Сибири морозы скоро начнутся..
В акимате сплошные "агрономы"сидят.. popa
Полчищя бродячих верблюдов обгрызут эти саженцы...

Когда?!,ЖЕ!, придёт СВЕТЛОЕ "будущее"?!..
 
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  • Коммунист.
  • rastolkuy
 Имярек (Посетители) Сегодня, 11:38
Очередное очковтирательство от ёкимата
+no comments на важные вопросы...

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • Коммунист.
  • rastolkuy
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 11:29
Осенью она должна быть завершена за 15-20 дней до начала холодов и будет осуществляться с середины сентября до середины ноября этого года.

вот я ни разу не садовод, но насколько знаю деревья высаживают когда они "спят" то есть уже после начала холодов и до наступления тепла.
если ошибаюсь то поправьте.
а вот посадки таких "садоводов из окемата" могут и должны быть круглый год lol
 
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  • Pinochet
  • dom555
  • Ну Ну
  • Коммунист.
  • rastolkuy
 Космос (Посетители) Сегодня, 11:23
Страна больших планов и незавершенных проектов. У нас результат никого не интересует, главное сам процесс! Процесс это деньги...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Космос
  • n92
  • Pinochet
  • dom555
  • rastolkuy
 ksero (Посетители) Сегодня, 11:17
А стоящие утром вдоль дорог милиционерики и солдатики тоже не связано?
 
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 gurev57 (Посетители) Сегодня, 11:15
а мы то думали. спасибо успокоили.
 
 

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