Это акклиматизация! Засохшую листву на высаженных деревьях прокомментировали специалисты ТОО «Кала жолдары»

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По словам Галымжана Серикбаева, причин для беспокойств нет, саженцы сами по себе живые и здоровые.
При пересаживании, как отметили в акимате, деревья обычно переживают период шокового состояния.
Также на сегодняшний день «Кала жолдары» проводит работу по подключению к центральной сети водоснабжения для полива зелёных насаждений.
Напомним, вчера, 16 сентября, житель Актау снял на видео посадку деревьев вдоль дороги напротив жилого комплекса Green Park в 17 микрорайоне. Люди предположили, что это связано с приездом высокопоставленного чиновника.
Акимат Актау заявил, что внезапная посадка деревьев не связана с приездом высокопоставленных чиновников.
- Гарантия на эти саженцы два года, в течение двух лет поставщик обязался в случае гибели заменить их. По его заверению, в данный момент саженцы проходят акклиматизацию. Надеемся, что с помощью работы специалистов нашего предприятия они приживутся, - сказал Галымжан Серикбаев.
При пересаживании, как отметили в акимате, деревья обычно переживают период шокового состояния.
- В ближайшее время будут проводиться работы по опрыскиванию витаминами и удобрению в целях укоренения, которые должны выполняться каждую весну, середину лета и осенью. Не нужно забывать, что осенью деревья сбрасывают листья по своей природе, - сообщили в акимате.
Также на сегодняшний день «Кала жолдары» проводит работу по подключению к центральной сети водоснабжения для полива зелёных насаждений.
Напомним, вчера, 16 сентября, житель Актау снял на видео посадку деревьев вдоль дороги напротив жилого комплекса Green Park в 17 микрорайоне. Люди предположили, что это связано с приездом высокопоставленного чиновника.
Акимат Актау заявил, что внезапная посадка деревьев не связана с приездом высокопоставленных чиновников.