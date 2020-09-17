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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 21:10

Просмотров: 1100

Это акклиматизация! Засохшую листву на высаженных деревьях прокомментировали специалисты ТОО «Кала жолдары»

В настоящее время высаженные деревья акклиматизируются. Благодаря специалистам ТОО «Кала жолдары» есть надежда, что они приживутся, так заявил руководитель предприятия Галымжан Серикбаев.

Кадр видео
По словам Галымжана Серикбаева, причин для беспокойств нет, саженцы сами по себе живые и здоровые.

- Гарантия на эти саженцы два года, в течение двух лет поставщик обязался в случае гибели заменить их. По его заверению, в данный момент саженцы проходят акклиматизацию. Надеемся, что с помощью работы специалистов нашего предприятия они приживутся, - сказал Галымжан Серикбаев.


При пересаживании, как отметили в акимате, деревья обычно переживают период шокового состояния.

- В ближайшее время будут проводиться работы по опрыскиванию витаминами и удобрению в целях укоренения, которые должны выполняться каждую весну, середину лета и осенью. Не нужно забывать, что осенью деревья сбрасывают листья по своей природе, - сообщили в акимате.


Также на сегодняшний день «Кала жолдары» проводит работу по подключению к центральной сети водоснабжения для полива зелёных насаждений.



Напомним, вчера, 16 сентября, житель Актау снял на видео посадку деревьев вдоль дороги напротив жилого комплекса Green Park в 17 микрорайоне. Люди предположили, что это связано с приездом высокопоставленного чиновника.

Акимат Актау заявил, что внезапная посадка деревьев не связана с приездом высокопоставленных чиновников.




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Комментарии ( 6 )

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  • Банкир
  • mer
  • DAD
  • arelav_74
 Neo_454 (Посетители) Вчера, 22:18
прокомментировали специалисты ТОО «Кала жолдары»

А можно диплом и послужной список хоть одного "специалиста"?
И ещё один вопрос, до какой поры госслужбы будут тянуть на дно народ и гоударство?
Туареги, странники Аравийских пустынь говорят, кто много пьёт, тот никогда не напьётся.
 
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  • мунайши73
  • Сергей Владимиров
  • DAD
  • arelav_74
 Neo_454 (Посетители) Вчера, 21:53
Вообще-то деревя высаживаются, что бы жить.
А аклиматизация растений всегда проходила в ботаническом саду и питомнике, специально созданным людьми с чувством ответственности и любовью к этому городу.
Которые благополучно уничтожили и продали.
У вас вообще существуют такие понятия как долг, профессиональная ответственность, или просто совесть?
 
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  • DAD
  • Юрий Спассков
 Erlan84 (Дизайнер) Вчера, 21:43
Когда будет дождь тогда и будем поливать да? )
 
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  • DAD
  • rastolkuy
 Космос (Посетители) Вчера, 21:33
Опять Кала жолдары... кстати, какие меры были приняты к этой конторе за организацию мусорной свалки в черте города и сжигание мусора на ней? Какой нанесён вред экологии города и здоровью горожан последним пожаром день назад?
 
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  • Банкир
  • Сергей Владимиров
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  • arelav_74
  • rastolkuy
 мунайши73 (Посетители) Вчера, 21:33
Давай нащальника ФИО своих специалистов, их дипломы,научные степени,опыт работы в этой сфере,заслуги перед отечеством.А то моя всегда думала, что саженцы с листьями у нас ни когда не приживутся,ни при каких условиях, и не надо при этом быть мичуринцем мангышлака. И кто этот святой человек, который аж 2 года гарантии дал на это недоразумение?
 
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  • Сергей Владимиров
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  • rastolkuy
 Pluto (Посетители) Вчера, 21:28
- Гарантия на эти саженцы два года, в течение двух лет поставщик обязался в случае гибели заменить их. По его заверению, в данный момент саженцы проходят акклиматизацию. Надеемся, что с помощью работы специалистов нашего предприятия они приживутся, - сказал Галымжан Серикбаев.

Если саженцы не поливать, то о какой гарантии может идти речь?
 
 

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