Это акклиматизация! Засохшую листву на высаженных деревьях прокомментировали специалисты ТОО «Кала жолдары»

- Гарантия на эти саженцы два года, в течение двух лет поставщик обязался в случае гибели заменить их. По его заверению, в данный момент саженцы проходят акклиматизацию. Надеемся, что с помощью работы специалистов нашего предприятия они приживутся, - сказал Галымжан Серикбаев.

- В ближайшее время будут проводиться работы по опрыскиванию витаминами и удобрению в целях укоренения, которые должны выполняться каждую весну, середину лета и осенью. Не нужно забывать, что осенью деревья сбрасывают листья по своей природе, - сообщили в акимате.